Tập 12 ‘Cậu út nhà tài phiệt’: Hé lộ danh tính kẻ ám sát Song Joong Ki

Tối 16.12, tác phẩm truyền hình Hàn Quốc Cậu út nhà tài phiệt (Reborn Rich) một lần nữa đem đến một tập phim gay cấn cùng những cuộc đấu trí căng não nằm ngoài dự đoán khán giả.

Ở tập 12 này, vụ tai nạn giao thông của Jin Yang Cheol và Jin Do Joon được làm sáng tỏ theo một cách không ai ngờ đến. Hóa ra, kẻ đứng sau mọi chuyện chính là bà Lee Pil Ok (Kim Hyun đóng), vợ của Jin Yang Cheol và cũng là bà nội của Jin Do Joon.

Vì sơ hở để lại manh mối, Lee Pil Ok bị phát hiện toàn bộ âm mưu thâm độc của mình. Mục đích của bà chỉ vì muốn cậu con trai cả Jin Young Ki (Yoon Je Moon) cũng như cháu trai trưởng Jin Sung Joon (Kim Nam Hee) có thể đến gần hơn với vị trí đứng đầu tập đoàn Soonyang.

Tuy nhiên, thay vì hối lỗi, Lee Pil Ok lại muốn lợi dụng tình trạng mê sảng của chồng Jin Yang Cheol để giữ kín bí mật và chống lại Jin Do Joon. Sau đó, cậu út nhanh chóng nghĩ ra màn “giao dịch” với bà nội để bảo vệ quyền lợi và bí mật của hai ông cháu.





Cũng trong tập 12 Cậu út nhà tài phiệt, Jin Do Joon đã liên tục thay đổi kế hoạch vì bệnh tình ngày càng nặng của ông nội. Do đó, cậu út có phần thất thế khi đối phó với hai bố con Jin Sung Joon - Jin Sung Joon trong cuộc chiến giành lấy tập đoàn Soonyang. Ở những giây phút quan trọng, Jin Yang Cheol bất ngờ xuất hiện để giúp Jin Do Joon, dù tình trạng sức khỏe của ông không ngừng giảm sút.

Diễn xuất của dàn sao Hàn tài năng trong Cậu út nhà tài phiệt tiếp tục là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Người chiếm spotlight tập này vẫn là Lee Sung Min với vai Jin Yang Cheol. Qua lối thể hiện của tài tử họ Lee, Jin Yang Cheol vẫn toát lên phong thái quyền lực và không hề mất đi vẻ uy nghiêm của một người đứng đầu tập đoàn Soonyang bất chấp bệnh tật khiến ông thường xuyên rơi vào trạng thái “lúc tỉnh lúc mê”.

Cảnh phim Jin Yang Cheol đột ngột đi vệ sinh mất kiểm soát trong thang máy đem lại nhiều cảm xúc. Lee Sung Min khéo léo bộc lộ biến chuyển tâm lý của nhân vật ở phân đoạn này qua ánh mắt và thay đổi nhẹ trên gương mặt, đủ để gây ấn tượng mạnh trong lòng người xem. Suốt những giờ qua, mạng xã hội tràn ngập lời tán thưởng dành cho diễn xuất của Lee Sung Min trong tập 12 nói riêng và cả phim nói chung.

Đồng thời, tương tác ăn ý giữa Lee Sung Min và Song Joong Ki nhận về nhiều lời khen ngợi. Diễn xuất bùng nổ của nữ diễn viên Kim Hyun trong vai bà nội Lee Pil Ok cũng khiến khán giả rùng mình. Đất diễn không nhiều, song, minh tinh gạo cội 51 tuổi ngay lập tức gây chú ý mỗi khi xuất hiện trong Cậu út nhà tài phiệt.