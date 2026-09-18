Rau củ tăng giá, trái cây dội chợ

Rau củ tăng giá

Đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn cho gia đình những ngày gần đây, anh Bùi Hoàng Ân (ngụ xã Đông Thạnh, TP.HCM) thường xuyên khảo sát chợ đầu mối Hóc Môn và rất bất ngờ khi thấy giá nhiều loại rau củ tăng mạnh. Dễ thấy nhất là củ sắn, bình thường giá chỉ khoảng 10.000 đồng/kg, nhưng hiện nay đã tăng lên 18.000 đồng/kg, gần gấp đôi. Giá bí xanh, bí đỏ cũng đang khá cao.

Giá rau xanh, bầu bí ở chợ đang tăng lên vì ảnh hưởng thời tiết Ảnh: Quang Thuần

Tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, khảo sát ngày 17.9 cũng cho thấy giá nhiều mặt hàng rau củ tăng khá mạnh. Trong đó có thể kể đến những mặt hàng như dưa leo tăng 5.000 đồng/kg, lên 17.000 đồng/kg; hành lá tăng 5.000 đồng/kg, lên 30.000 đồng/kg; bầu tăng 4.000 đồng/kg, lên 12.000 đồng/kg; cải xanh tăng 3.000 đồng/kg, lên 18.000 đồng/kg. Một số mặt hàng khác tăng giá khoảng 2.000 đồng/kg gồm có bí đao (10.000 đồng/kg), củ cải trắng Đà Lạt (12.000 đồng/kg) và ớt hiểm đỏ (39.000 đồng/kg). Riêng ớt hiểm tại một số chợ khác bán giá còn cao hơn, chênh lệch khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg.

Theo một số tiểu thương, những ngày gần đây thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều trên cả nước khiến nhà vườn giảm thu hoạch, lượng rau củ đưa về chợ cũng giảm. Đây là nguyên nhân khiến giá bầu, bí đao, cải xanh, củ cải trắng, dưa leo, hành lá và ớt hiểm đỏ tăng.

Ban Quản lý chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết một số loại rau ăn lá và rau gia vị chịu ảnh hưởng nhanh bởi thời tiết nên giá biến động mạnh hơn. Tuy nhiên, bên cạnh nhiều loại rau gia vị, rau ăn lá bị thiếu hụt thì một số mặt hàng củ quả khác có nguồn cung ổn định hơn vẫn giữ giá tương đối thấp.

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy bên cạnh những mặt hàng rau xanh tăng giá, một số loại rau củ giảm giá do tiêu thụ chậm gồm có xà lách búp Đà Lạt giảm mạnh nhất, từ 25.000 xuống 15.000 đồng/kg; cải bó xôi giảm 5.000 đồng/kg, còn 30.000 đồng/kg; bí ngòi xanh giảm 3.000 đồng/kg, còn 22.000 đồng/kg; bí đỏ Trà Vinh giảm 1.000 đồng/kg, xuống 19.000 đồng/kg; khổ qua giảm 2.000 đồng/kg, còn 10.000 đồng/kg.

Sở Công thương TP.HCM thông tin chuỗi cung ứng thực phẩm cho thành phố hiện phụ thuộc rất lớn vào hệ thống chợ đầu mối gồm Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn; mỗi ngày luân chuyển khoảng 6.000 - 6.500 tấn hàng hóa, đáp ứng khoảng 60 - 70% nhu cầu lương thực, thực phẩm thiết yếu. Do đó, biến động nguồn hàng tại các chợ đầu mối có thể nhanh chóng ảnh hưởng đến giá bán tại các chợ dân sinh.

Trong khi đó, ở các siêu thị và cửa hàng thực phẩm, giá các loại rau xanh vẫn đang bình ổn. Đại diện hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh cho biết trong bối cảnh giá rau xanh trên thị trường biến động, Bách Hóa Xanh đang chủ động tìm kiếm và mở rộng thêm nhiều nguồn mua để tối ưu hóa giá đầu vào. Giá bán được điều chỉnh phù hợp với mặt bằng thị trường, nhưng luôn được kiểm soát nhằm hạn chế tối đa tác động đến chi tiêu của người tiêu dùng. Ưu tiên hiện nay của Bách Hóa Xanh là đảm bảo nguồn hàng đầy đủ và duy trì mức giá ổn định, phù hợp thị trường.

Giá trái cây giảm mạnh

Trái ngược với diễn biến tăng giá của nhiều loại rau củ, thị trường trái cây tại TP.HCM đang có sự phân hóa rõ rệt. Trong đó, giá một số loại trái cây nội địa giảm khá mạnh do nguồn cung dồi dào và sức mua chưa tương xứng. Thanh long là mặt hàng sụt giảm mạnh khi tại một số điểm bán giá chỉ 5.000 - 8.000 đồng/kg, trong đó thanh long ruột đỏ, loại thường dành cho xuất khẩu, cũng chỉ khoảng 10.000 đồng/kg, bằng khoảng một phần ba so với mức từng ghi nhận vào tháng trước.

Thị trường trái cây tại TP.HCM đang có sự phân hóa rõ rệt Ảnh: Ngọc Dương

Tại các chợ đầu mối ở TP.HCM, giá thanh long loại nhỏ khoảng 8.000 đồng/kg, thanh long ruột đỏ khoảng 10.000 đồng/kg. Lượng hàng về chợ khá lớn, nhiều sạp trưng đầy hàng nhưng ít người mua. Măng cụt ở chợ đầu mối Thủ Đức giá khoảng 40.000 đồng/kg, trong khi cùng thời điểm năm trước từng ở mức khoảng 65.000 đồng/kg.

Nhãn Tiền Giang hiện có giá khoảng 20.000 - 35.000 đồng/kg tại chợ đầu mối Bình Điền. Đây cũng là một trong những mặt hàng đang có xu hướng giảm giá trong nhóm trái cây nội địa. Sầu riêng tiếp tục phân hóa mạnh về giá. Các loại sầu riêng bình dân tại thị trường TP.HCM có lúc chỉ còn 25.000 - 40.000 đồng/kg, một số điểm bán sầu riêng Ri6 với giá chỉ khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg, Monthong khoảng 85.000 - 90.000 đồng/kg. Đến hôm qua, giá sầu riêng bất ngờ tăng trở lại và đã cao hơn hồi đầu tháng từ 10.000 đồng - 15.000 đồng/kg tùy loại. Các doanh nghiệp thu mua xuất khẩu thu vào sầu riêng Dona loại A với giá 83.000 - 85.000 đồng/kg, loại B khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg, loại VIP (chất lượng cao) từ 95.000 - 100.000 đồng/kg. Còn sầu riêng giống Ri6 loại A cũng từ 55.000 - 60.000 đồng/kg. Một số doanh nghiệp lý giải giá sầu riêng tăng trở lại vì thị trường Trung Quốc tăng nhập chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm mùa tết trung thu và ngay sau đó là lễ Quốc khánh nước này ngày 1.10. Nhờ vậy, nhu cầu tăng mạnh và yêu cầu về phân loại chất lượng, kích cỡ cũng bớt khắt khe hơn trước, giúp giá tăng.

Ngoài ra, tại chợ đầu mối Bình Điền, một số loại trái cây nội địa khác cũng đang có giá ở mức tương đối thấp: mãng cầu xiêm Cái Bè 45.000 - 60.000 đồng/kg, bưởi da xanh 30.000 - 40.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương ở đây, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu chợ bị ngập, bảo quản trái cây kém hơn nên nhanh hư hỏng khiến giá trái cây giảm mạnh. Trong khi đó, nguồn hàng hiện quá nhiều, sức mua giảm nên tình hình nhìn chung là khá ế ẩm. Đáng chú ý, vẫn có những mặt hàng đi ngược xu hướng, chẳng hạn giá xoài cát Hòa Lộc đang tăng do vào thời điểm trái vụ, hiện khoảng 60.000 - 70.000 đồng/kg tại chợ đầu mối Bình Điền.

Theo khảo sát nhanh tại một số siêu thị như Co.opmart, Bách Hóa Xanh, sản lượng tiêu thụ trái cây hiện vẫn đang duy trì ổn định, không ghi nhận xu hướng giảm, đối với cả nhóm trái cây trong nước và nhập khẩu.