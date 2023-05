Ray Stevenson từng đóng phim 'Thor' qua đời ở tuổi 58

Sinh ra ở Bắc Ireland vào ngày 25.5.1964, nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp của mình khi xuất hiện trên các chương trình truyền hình vào những năm 1990.

Ray Stevenson (1964-2023) IMDb

Sau đó anh bắt đầu nhận các vai hành động trong các bộ phim Hollywood từ những năm 2000. Vai diễn điện ảnh lớn đầu tiên của anh là bộ phim phiêu lưu King Arthur năm 2004 của đạo diễn Antoine Fuqua, trong đó anh đóng vai Dagonet, một trong những Hiệp sĩ Bàn tròn. Nhân vật của anh hy sinh trong trận chiến khi hỗ trợ Vua Arthur (Clive Owen) và hội anh em chiến binh của anh.

Năm 2008, Ray Stevenson đảm nhận vai chính trong bộ phim của Marvel là Punisher: War Zone với vai lính đánh thuê nổi tiếng, hay còn gọi là Frank Castle. Bộ phim được phân phối bởi Lionsgate ở Bắc Mỹ, trước khi Disney mua bản quyền vũ trụ Marvel và sau đó giới thiệu lại nhân vật này trong sê-ri phim Daredevil của Netflix.

Những năm 2010, Ray Stevenson xuất hiện trong các bộ phim hành động như The Book of Eli, GI Joe: Retaliation, The Three Musketeers, loạt phim bom tấn Thor của Marvel và phim chuyển thể Divergent của Lionsgate.

Trong series phim Thor, Ray Stevenson vào vai anh hùng Asgardian Volstagg IMDb

Trong series phim Thor, Ray Stevenson vào vai anh hùng Asgardian Volstagg, một trong bộ ba chiến binh, đồng minh của Thần sấm Thor do Chris Hemsworth thủ vai. Ray xuất hiện trong ba phim Thor đầu tiên trước khi bị nhân vật phản diện Hela (Cate Blanchett đóng) hạ gục trong Thor: Ragnarok.

Ray Stevenson đóng vai Marcus Eaton, lãnh đạo hội đồng thành phố của phe Abnegation và là cha của Four (Theo James) trong sê-ri Divergent.

Gần đây, Ray xuất hiện trong bộ phim bom tấn Ấn Độ được đề cử giải Oscar RRR với vai Thống đốc độc ác Scott Buxton. Anh cũng có mặt trong loạt phim Ahsoka của Disney+, bom tấn Star Wars vào mùa hè này với tư cách là một Jedi tên Baylan Skoll, người đã theo phe bóng tối và là đồng minh của đại đô đốc ma quỷ Thrawn.

Ở lĩnh vực truyền hình, Ray Stevenson đóng vai chính trong bộ phim lịch sử Rome của HBO từ năm 2005-2007 với vai Titus Pullo - một người lính La Mã, đối diện với Kevin McKidd trong vai Lucius Vorenus. Pullo đã chứng kiến một số sự kiện lịch sử quan trọng khi Đế chế La Mã bắt đầu hình thành. Rome đã giành được 7 giải Emmy trong hai mùa phát sóng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân về cái chết của Ray Stevenson.