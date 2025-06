Real Madrid gây sốt FIFA Club World Cup

Real Madrid là đội duy nhất hết vé

Real Madrid thi đấu trận ra quân gặp đội bóng nhà giàu Al Hilal (Ả Rập Xê Út) trên sân Hard Rock ở Miami Gardens lúc 2 giờ ngày 19.6.

Real Madrid tập luyện chuẩn bị cho trận đầu tiên tại FIFA Club World Cup Ảnh: AFP

Tại sân Hard Rock, danh thủ Messi và CLB Inter Miami đã thi đấu trận mở màn FIFA Club World Cup hòa Al Ahly 0-0 ngày 15.6, nhưng vẫn còn gần 4.000 vé ế, dù giá vé đã giảm rất mạnh. Nhưng khi Real Madrid đến thi đấu, vé xem đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã được bán hết từ cách đây gần một tuần. Tờ AS (Tây Ban Nha) có trụ sở tại Mỹ, viết: "Vé xem trận ra quân của Real Madrid trên sân Hard Rock được bán với giá thấp nhất là 268 USD (khoảng 6,9 triệu đồng), và cao nhất là 1.126 USD (khoảng 29,3 triệu đồng) - không bao gồm các gói vé VIP, nhưng đã được bán hết sạch. Đây là giá vé rất cao so với một trận đấu của Real Madrid gặp đối thủ không phải là CLB hàng đầu thế giới. Các cầu thủ nổi tiếng của Real Madrid gây sốt đối với giới CĐV tại Mỹ, đó là lý do vì sao FIFA không giảm giá vé các trận thu hút như thế này. Trong khi đó, trận đấu của Inter Miami có Messi được giảm giá đến sát giờ thi đấu chỉ còn vỏn vẹn 20 USD (hơn 520.000 đồng), nhưng vé vẫn còn".

Không riêng trận Real Madrid gặp Al Hilal đã bán hết vé, các trận tiếp theo tại bảng H của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng trong tình trạng cháy vé, dù giá vé cũng rất cao. Như trận Real Madrid gặp CLB Pachuca của Mexico

(2 giờ, ngày 23.6) trên sân Bank of America (sức chứa 74.867 chỗ ngồi) ở Charlotte cũng đã bán hết vé. Vé trận này có giá từ 101 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) lên đến 535 USD (khoảng 13,9 triệu đồng). Tương tự, trận cuối vòng bảng của đội bóng này gặp RB Salzburg (8 giờ, ngày 27.6) tại Philadelphia (trên sân Lincoln Financial Field có sức chứa 67.594 chỗ ngồi), cũng đã bán hết vé.

Trong khi đó, các gói vé VIP của sân Hard Rock, nơi Real Madrid sắp thi đấu cũng đã bán hết với mức giá "kinh hoàng": 15.000 USD (hơn 390 triệu đồng) lên đến 35.000 USD (gần 1 tỉ đồng) cho mỗi loại khu vực riêng, bao gồm tùy chọn có phục vụ ăn uống 5 sao, ghế ngồi cao cấp, nơi đậu xe VIP và làn đường ra vào nhanh chóng, AS cho biết thêm.

Chờ diện mạo Real Madrid mới dưới thời Xabi Alonso

Trận Real Madrid gặp Al Hilal là trận đầu tiên HLV Xabi Alonso ra mắt kể từ khi đến thay người thầy cũ của mình, HLV Ancelotti (hiện dẫn dắt đội tuyển Brazil). "Alonso chắc chắn sẽ thay đổi phong cách thi đấu của Real Madrid, tấn công nhiều hơn, gây sức ép nhiều hơn và sẽ tạo áp lực rất mạnh lên đối thủ ở khoảng 70% phần sân đối diện. Đây là điều Real Madrid đánh mất ở mùa giải qua dưới thời Ancelotti", theo AS.

Real Madrid đã tăng cường 2 ngôi sao mới cho mục tiêu chinh phục ngôi vô địch FIFA Club World Cup, sau mùa giải thất bát vừa kết thúc (chỉ đoạt 2 chức vô địch Siêu cúp châu Âu và Liên lục địa). Đó là các hậu vệ Dean Huijsen và Trent Alexander-Arnold. Danh thủ kỳ cựu Luka Modric vẫn thi đấu cho Real Madrid tại giải đấu này, sau giải kết thúc anh mới chia tay.

HLV Alonso đã tập trung cải thiện lối chơi của Real Madrid trong khoảng thời gian ít ỏi vừa qua, nhưng không có các trụ cột như Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius góp mặt. Họ chỉ mới trở lại sau lịch FIFA Days tháng 6 và vài ngày nghỉ sau mùa giải.

Tuy nhiên, với bản lĩnh và phong cách huấn luyện của Alonso, người xem rất kỳ vọng vào một Real Madrid có diện mạo mới, thi đấu đầy sức sống và mạnh mẽ hơn tại FIFA Club World Cup. Qua đó, sẽ bắt đầu cho một hành trình mới, trong triều đại mới của HLV Alonso, cựu danh thủ và là nhà cầm quân nổi bật hiện nay của bóng đá thế giới.