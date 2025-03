Real Madrid khẳng định đẳng cấp nhà vua Champions League, Arsenal thắng ‘7 sao’

Chiến thắng trong trận derby Madrid, Real Madrid một lần nữa khẳng định đẳng cấp nhà vua Champions League của mình (15 lần vô địch), khi tiếp tục đánh bại đối thủ Atletico Madrid tại đấu trường này để tiến một bước dài vào vòng tứ kết.

Real Madrid khẳng định đẳng cấp nhà vua Champions League Ảnh: Reuters

2 bàn thắng tuyệt đẹp của Rodrygo và Brahim Diaz ghi các phút thứ 4 và 55 giúp Real Madrid tạo lợi thế cực lớn trước Atletico Madrid trước trận lượt về. Trong khi Julian Alvarez thắp lại hy vọng cho đội quân HLV Diego Simeone với bàn gỡ tỷ số 1-2 ghi phút 32.

Trận lượt về Real Madrid hành quân đến sân khách gặp Atletico Madrid lúc 3 giờ ngày 13.3. Với kết quả thường thắng Atletico Madrid tại Champions League, Real Madrid gần như đặt 1 chân vào vòng tứ kết, bất chấp HLV Ancelotti vẫn thận trọng: "Mọi thứ vẫn chưa kết thúc sau trận lượt đi".

Atletico Madrid chỉ giành chiến thắng 3 trong 11 lần gặp Real Madrid tại các giải đấu cúp châu Âu. Họ từng thua Real Madrid trong cả 2 trận chung kết Champions League trước đây.

Do đó, để đảo ngược cục diện, rõ ràng là thử thách không nhỏ cho thầy trò HLV Diego Simeone, dù họ sẽ có ưu thế sân nhà. Nhưng đây là ưu thế gần như không thể mang tính quyết định, vì sự quen thuộc của 2 đội lâu nay tại đấu trường La Liga. Hơn nữa, tại Champions League, Real Madrid là một nhà vua đích thực và rất khó bị đánh bại.

Arsenal tạo ra trận thắng với tỷ số kỷ lục tại Champions League Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Arsenal tạo ra trận thắng với tỷ số kỷ lục tại Champions League khi đánh bại PSV với tỷ số kinh hoàng tới 7-1. 7 bàn thắng của "Pháo thủ" do các cầu thủ Timber, Nwaneri, Merino, Odegaard (2 bàn), Trossard và Calafiori ghi. Phía PSV, gỡ bàn an ủi do cầu thủ Noa Lang ghi.

Với kết quả này, Arsenal chắc suất có mặt ở vòng tứ kết Champions League. Các trận còn lại, Aston Villa thắng Club Brugge tỷ số 3-1 cũng nắm chắc cơ hội đi tiếp, trong khi Dortmund hòa Lille tỷ số 1-1.