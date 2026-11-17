Ảnh realme C01 đang bán giá tốt tại Thế Giới Di Động

Pin Titan 6.500 mAh bền bỉ và hiệu năng ổn định

Viên pin Titan 6.500 mAh cùng sạc 15W cho phép thoải mái học tập, giải trí suốt 2 đến 3 ngày liên tục. Vi xử lý 8 nhân Unisoc T7250 kết hợp RAM mở rộng đáp ứng mượt mà mọi nhu cầu hàng ngày.

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Người dùng quan tâm có thể tìm hiểu thêm về chiếc realme C01 chính hãng đang kinh doanh tại hệ thống Thế Giới Di Động để chọn cho mình sản phẩm ưng ý. Khách hàng nhận ngay chính sách bảo hành 12 tháng, đổi trả minh bạch cùng hỗ trợ trả góp 0% lãi suất linh hoạt.