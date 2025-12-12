realme và Thế Giới Di Động ký kết chiến lược 2026: Mục tiêu tăng trưởng bứt tốc

Năm 2025 được xem là một dấu mốc đáng nhớ của realme tại Thế Giới Di Động khi hãng ghi nhận mức tăng trưởng 30% so với năm 2024 - một kết quả phản ánh nỗ lực đồng bộ từ cả hai phía. realme liên tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cấp trải nghiệm công nghệ và giữ vững mức giá cạnh tranh, trong khi Thế Giới Di Động không ngừng cải thiện dịch vụ và quyền lợi, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận, trải nghiệm và lựa chọn thiết bị phù hợp.

Trong năm 2026, hai bên công bố mục tiêu duy trì tăng trưởng 2 chữ số cho doanh thu smartphone realme tại hệ thống Thế Giới Di Động, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào sức bật của các dòng sản phẩm sắp ra mắt. Định hướng hợp tác giữa hai bên tập trung vào ba trụ cột chính: đẩy mạnh nhóm sản phẩm từ 8 triệu đồng trở lên, khác biệt hóa chất lượng dịch vụ và tiếp tục mở rộng các chương trình thu cũ đổi mới. Đây là các yếu tố được đánh giá sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh giúp realme tiếp cận sâu hơn vào nhóm khách hàng có nhu cầu nâng cấp thiết bị và trải nghiệm công nghệ.

Lễ ký kết ngày 10.12.2025 tại trụ sở Thế Giới Di Động đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai thương hiệu

Phân khúc trung - cao cấp trở lên là nhóm smartphone đang nhận được sự chú ý mạnh mẽ khi người dùng chú trọng nhiều hơn vào hiệu năng, các tính năng AI được tích hợp sẵn, cũng như thiết kế và độ bền. Trong năm qua, realme đã tạo dấu ấn mạnh trong nhóm sản phẩm này, nổi bật là realme 15 Series - dòng máy được giới công nghệ đánh giá cao nhờ cấu hình AI mới, trải nghiệm trọn vẹn và mức giá hợp lý. Đây cũng chính là dòng sản phẩm góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng 30% của realme tại Thế Giới Di Động trong năm qua, tạo nền tảng vững chắc để thương hiệu tự tin mở rộng dải sản phẩm cao cấp hơn trong năm tới.

realme 15 Series từng gây cơn sốt trên thị trường smartphone tầm trung khi được trang bị loạt tính năng thường chỉ thấy trên flagship

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, đà tăng trưởng của realme trong những năm qua còn đến từ việc người dùng được tiếp cận sản phẩm dễ hơn thông qua hệ thống Thế Giới Di Động. Các chính sách tài chính linh hoạt, khuyến mãi và trải nghiệm tại cửa hàng được cải thiện liên tục đã giúp nhiều khách hàng mạnh dạn nâng cấp lên các thiết bị giá trị cao. Trong năm 2026, chuỗi sẽ tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng các dịch vụ này hơn nữa, tạo nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra.

Đại diện Thế Giới Di Động, ông Trần Đức Tín - Giám đốc Ngành hàng Viễn thông Di động - nhấn mạnh rằng sự đồng hành giữa hai bên không chỉ đơn thuần là phân phối sản phẩm. Với lợi thế am hiểu nhu cầu người dùng, Thế Giới Di Động sẽ tiếp tục đề xuất, cùng các đối tác tạo ra những chương trình thật sự khác biệt, mang đến trải nghiệm hấp dẫn và đáp ứng mong đợi cho người tiêu dùng Việt Nam. Mục tiêu chung là mang đến cho người dùng những thiết bị đúng nhu cầu với mức giá hợp lý nhất.

realme và Thế Giới Di Động đặt kỳ vọng lớn vào sự bứt phá của smartphone AI và phân khúc trung - cao cấp trong năm 2026

Ở phía realme, ông Peter Wang, CEO realme Vietnam chia sẻ: "Chúng tôi rất hào hứng khi tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược cùng MWG trong năm 2026. Sự phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa hai đội ngũ trong thời gian qua đã mang lại những kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng. Tôi tin rằng với sự đồng hành bền vững giữa realme và MWG sẽ không ngừng mang đến những trải nghiệm công nghệ tiên tiến và quyền lợi tốt nhất cho khách hàng. Thông qua đó, realme một lần nữa khẳng định cam kết của thương hiệu trong việc tạo ra những giá trị thực, phù hợp với nhu cầu, lối sống và phong cách dành cho người dùng tại Việt Nam."

Với sự đồng thuận về chiến lược, mục tiêu tăng trưởng và tầm nhìn thị trường, cả Thế Giới Di Động và realme đều đặt kỳ vọng cao vào năm 2026. Lễ ký kết lần này không chỉ mở đầu cho một năm hợp tác mới mà còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của cả hai thương hiệu ở phân khúc trung - cao cấp. Với nền tảng tăng trưởng đã được chứng minh trong năm qua, sự kết hợp giữa Thế Giới Di Động và realme được kỳ vọng sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2026 - tạo ra những dấu ấn mới trên thị trường, hứa hẹn mang đến cho người dùng Việt Nam những thiết bị chất lượng hơn, nhiều giá trị hơn và trải nghiệm công nghệ thiết thực hơn bao giờ hết.

.