'Recap năm 2025': Nhiều người sẵn sàng nói về thất bại, mất mát

Dân mạng "recap năm 2025" (tóm tắt lại) bằng chữ, hình ảnh, video, thậm chí chỉ bằng vài dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy suy tư. Không đơn thuần là một trào lưu giải trí, "recap năm" đang trở thành một cách để người trẻ tự đối thoại với chính mình, nhìn lại những được, mất, và âm thầm đặt ra kỳ vọng cho năm 2026.

"Recap năm 2025", từ vài dòng chữ đến những thước phim đời thường

Lướt nhanh trên Facebook, Threads, TikTok những ngày cuối tháng 12, không khó để bắt gặp hàng loạt bài đăng với tiêu đề quen thuộc: "Recap 2025 của tôi", "2025, một năm nhiều biến động", hay đơn giản chỉ là "Tạm biệt 2025"…

Lê Thúy Vy (22 tuổi, làm việc tại Trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Dương, P.Thuận Giao, TP.HCM; trước đây là P.Thuận Giao, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) chọn cách tóm tắt năm 2025 bằng bài viết dài gần 1.000 chữ. Vy kể lại những cột mốc quan trọng, lần đầu tiên bị sa thải công việc, khoảng thời gian thất nghiệp kéo dài gần 3 tháng, rồi cuối cùng là công việc mới với mức lương không cao hơn nhưng ổn định hơn về tinh thần.

"Viết ra để thấy mình đã đi qua được nhiều thứ hơn mình nghĩ. Năm nay không phải là năm thành công, nhưng là năm trưởng thành", Vy chia sẻ.

Trong khi đó, nhiều người trẻ lại chọn hình thức video ngắn. Trên TikTok, các clip "recap năm 2025" thường bắt đầu bằng những khoảnh khắc vui vẻ, sau đó xen lẫn hình ảnh mệt mỏi, những đêm tăng ca, lần chuyển trọ, chuyến về quê vội vàng hay một mối quan hệ kết thúc lặng lẽ. Nhạc nền thường là những bản ballad chậm, tạo cảm giác hoài niệm.

Những bài viết "recap năm 2025" xuất hiện nhiều trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khác với những năm trước, khi việc tổng kết cuối năm thường gắn với các bảng thành tích, con số thu nhập hay những chuyến du lịch "check in", trào lưu "recap năm 2025" cho thấy một sắc thái khác. Là nhiều người sẵn sàng nói về thất bại, mất mát và những khoảng lặng.



Trần Ngọc Linh, sinh viên Trường CĐ Công thương TP.HCM, đăng video chỉ dài 45 giây, nhưng gây xúc động với nhiều người. Video không có hình ảnh lung linh, mà là những khung cảnh quen thuộc: phòng trọ nhỏ, góc học tập bừa bộn, lần nhập viện vì kiệt sức, và cuối cùng là hình ảnh mỉm cười với điểm số cao.

"2025 là năm em nhận ra mình không cần phải luôn mạnh mẽ. Có những lúc mệt thì cứ cho phép mình yếu đuối", Linh tâm sự.

Theo Huỳnh Thụy Liên (28 tuổi, ngụ ở đường 36, P.Hiệp Bình, TP.HCM; trước đây là P.Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM), việc chia sẻ cả mặt tối lẫn mặt sáng của một năm giúp bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn.

"Tôi vui khi những dòng bình luận đồng cảm xuất hiện dày đặc dưới các bài recap năm 2025 của tôi. Nào là "Tôi cũng giống bạn", hay "Xem mà thấy mình trong đó", hoặc "Cảm ơn vì đã nói ra những điều nhiều người không dám nói", Liên chia sẻ.

Vì sao trào lưu "recap năm" lại bùng nổ?

Chuyên gia tâm lý Vũ Hoàng Phú Anh, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý An Tâm (P.Phú An, TP.HCM; trước đây là P. Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), cho rằng trào lưu "recap năm" phản ánh nhu cầu rất thật của người trẻ, là họ được nhìn lại và được công nhận những nỗ lực đã qua, dù kết quả chưa như mong đợi.

"Năm 2025 là một năm nhiều biến động với người trẻ, từ thị trường lao động, áp lực tài chính đến các mối quan hệ xã hội. Việc tổng kết lại một năm giống như một cách tự chữa lành, giúp họ sắp xếp lại cảm xúc trước khi bước sang chặng đường mới", ông Anh phân tích.

Theo chuyên gia này, khác với khoe khoang, "recap năm" mang tính cá nhân nhiều hơn. Người viết không hướng đến việc chứng minh mình giỏi ra sao, mà chủ yếu là đối thoại với chính mình và tìm kiếm sự đồng cảm.

Điểm chung dễ nhận thấy trong các bài "recap năm 2025" là hầu hết đều kết thúc bằng một câu hẹn ước cho năm mới. Không ít người thẳng thắn thừa nhận, 2025 không phải là một năm rực rỡ, nhưng họ vẫn đặt hy vọng 2026 sẽ "dễ thở" hơn.

Đặng Thị Mỹ Ân (29 tuổi, ngụ ở xã Khánh Thiện, tỉnh Ninh Bình; trước là xã Khánh Thiện, H.Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) viết: "2025 dạy tôi cách chấp nhận những điều không thể thay đổi. 2026, mong mình đủ kiên nhẫn để thay đổi những điều có thể".

Theo Ân, việc viết tóm tắt năm không khiến cô buồn hơn, ngược lại giúp cô xác định rõ điều mình muốn làm trong năm tới: chăm sóc sức khỏe, học thêm kỹ năng mới và bớt so sánh bản thân với người khác.

Nhiều người trẻ cũng xem "recap năm" như một cột mốc tinh thần. "Nếu không nhìn lại, mình dễ cuốn theo guồng quay công việc và quên mất mình đã cố gắng thế nào", Nguyễn Đức Lộc, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nói.

Dù mang nhiều giá trị tích cực, chuyên gia cũng khuyến nghị người trẻ nên tỉnh táo khi tham gia trào lưu "recap năm". Bởi lẽ, mạng xã hội vẫn là không gian dễ tạo ra sự so sánh.

"Xem tóm tắt một năm của người khác, nhất là những bài đầy thành tựu, có thể khiến một số người cảm thấy mình kém cỏi. Điều quan trọng là nhớ rằng mỗi người có một nhịp sống khác nhau, và bảng tóm tắt trong một năm của ai cũng chỉ phản ánh một phần cuộc đời họ", chuyên gia tâm lý Vũ Hoàng Phú Anh lưu ý.

Theo ông Anh, thay vì ép mình phải có một bản "recap năm" thật ấn tượng, người trẻ nên coi đây là hoạt động tự nguyện, xuất phát từ nhu cầu cá nhân. Nếu một năm quá nặng nề, đôi khi không cần phải "recap" cũng không sao.

"Khi những ngày cuối cùng của năm 2025 dần khép lại, trào lưu "recap năm 2025" vẫn tiếp diễn như một lời chào tạm biệt nhẹ nhàng. Không phải ai cũng có một năm trọn vẹn, nhưng việc dám nhìn lại, dám gọi tên những niềm vui lẫn nỗi buồn, đã là một bước tiến. Và có lẽ, điều mà nhiều người trẻ mong mỏi nhất khi viết recap không phải là lời khen từ người khác, mà là một lời nhắc nhở dành cho chính mình: mình đã cố gắng, và năm 2026 vẫn còn ở phía trước", ông Anh chia sẻ.