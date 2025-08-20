Redmi 15 sắp ra mắt với pin 7.000 mAh, giá dưới 5 triệu đồng

Redmi 15 không chỉ dẫn đầu phân khúc về dung lượng pin mà còn mang đến công nghệ cao cấp với mức giá dưới 5 triệu đồng. Với pin 7.000 mAh, người dùng có thể sử dụng Redmi 15 liên tục trong nhiều ngày mới phải sạc lại.

Redmi 15 sở hữu màn hình lớn 6,9 inch tần số quét 144 Hz

ẢNH: XIAOMI

Quan trọng hơn, công nghệ pin này cho phép điện thoại giữ thiết kế mỏng nhẹ ngay cả khi thỏi pin dung lượng không hề nhỏ. Sản phẩm còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 33W và sạc ngược 18W, điều này không chỉ giúp người dùng nạp năng lượng nhanh chóng cho thiết bị mà còn có thể sạc pin cho các thiết bị khác.

Ngoài ra, Redmi 15 còn sở hữu màn hình FHD+ 6,9 inch lớn nhất phân khúc với tần số quét 144 Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng 288 Hz mang đến trải nghiệm giải trí mượt mà cho người dùng. Sản phẩm hứa hẹn đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, chơi game và lướt mạng xã hội.

Thỏi pin dung lượng lớn 7.000 mAh cho thời gian sử dụng kéo dài nhiều ngày

Ảnh: XIAOMI

Redmi 15 cung cấp cho người dùng hai tùy chọn cấu hình bộ nhớ, gồm 6/128 GB và 8/128 GB. Trước thềm ra mắt, khách hàng đăng ký nhận thông tin hoặc sở hữu sớm Redmi 15 tại Thế Giới Di Động sẽ có cơ hội nhận vé tham dự concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, diễn ra vào ngày 6 - 7.9 tại The Global City - một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất năm.

Trong giai đoạn mở bán, từ ngày 15.8 đến 21.8, hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động sẽ tặng 50 vé cho khách hàng đăng ký nhận thông tin. Từ 22.8 đến 3.9, 250 vé sẽ được tặng cho 250 khách hàng online đầu tiên sở hữu Redmi 15, cùng 150 vé cho khách hàng may mắn mua trực tiếp tại cửa hàng.

Được biết, chỉ sau 3 ngày khởi động, chương trình đã thu hút hơn 25.000 lượt đăng ký, điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của Redmi 15 trước thềm ra mắt.