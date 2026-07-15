Regent Phu Quoc góp mặt trong Top 100 khách sạn thế giới

Bãi biển của khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc ẢNH: IHG

Trong World's Best Awards 2026 vừa được Travel + Leisure công bố, Việt Nam có một đại diện trong danh sách 100 khách sạn thế giới: Regent Phu Quoc. Khu nghỉ dưỡng do BIM Land - thành viên Tập đoàn BIM đầu tư và phát triển, Regent Hotels & Resorts thuộc IHG Hotels & Resorts quản lý vận hành, đồng thời xếp vị trí số 1 ở hạng mục khu nghỉ dưỡng Đông Nam Á do độc giả bình chọn.

Travel + Leisure World's Best Awards là bảng xếp hạng thường niên dựa trên đánh giá của độc giả quốc tế sau trải nghiệm thực tế. Kết quả phản ánh cảm nhận của du khách về không gian lưu trú, chất lượng dịch vụ, ẩm thực, tiện nghi và trải nghiệm tổng thể tại điểm đến. Qua nhiều năm, bảng xếp hạng đã trở thành một nguồn tham khảo có ảnh hưởng đối với thị trường du lịch nghỉ dưỡng quốc tế.

Sự hiện diện của Regent Phu Quoc trong Top 100 cho thấy sản phẩm nghỉ dưỡng Việt Nam đang được đánh giá trong cùng hệ quy chiếu với các điểm đến quốc tế, nơi tiêu chuẩn thiết kế, vận hành và mức độ cá nhân hóa ngày càng được xem xét chặt chẽ. Kết quả cũng mở rộng mức độ nhận diện của Phú Quốc trong phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp tại khu vực.

Bể bơi tại Regent Phu Quoc ẢNH: IHG

Biệt thự tại Regent Phu Quoc ẢNH: IHG

Regent Phu Quoc được phát triển theo mô hình toàn suite và villa, với trọng tâm là trải nghiệm cá nhân hóa và sự riêng tư. Lưu trú, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và hoạt động trên biển được kết nối thành một hành trình liền mạch, thay vì vận hành như những tiện ích riêng lẻ.

Regent thuộc phân khúc upper luxury trong danh mục Luxury & Lifestyle của IHG Hotels & Resorts, hiện diện tại các điểm đến được lựa chọn kỹ lưỡng trên thế giới. Việc Regent Phu Quoc được Travel + Leisure ghi nhận bổ sung một dấu mốc cho khu nghỉ dưỡng, đồng thời góp phần đưa Phú Quốc hiện diện rõ hơn trên bản đồ nghỉ dưỡng cao cấp của khu vực, bên cạnh Bali, Phuket hay Koh Samui. Kết quả này cho thấy sức cạnh tranh của điểm đến đang được xây dựng từ chất lượng trải nghiệm, năng lực vận hành và hệ sinh thái dịch vụ, không chỉ từ cảnh quan tự nhiên.

Theo ông Juan Losada, Tổng quản lý Regent Phu Quoc, kết quả bình chọn là sự ghi nhận đối với nỗ lực của đội ngũ trong việc tạo ra những trải nghiệm mang tính cá nhân và những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách từ nhiều quốc gia.

Đằng sau một khu nghỉ dưỡng là hệ sinh thái điểm đến

Trong ngành khách sạn quốc tế, một khu nghỉ dưỡng hiếm khi được nhìn nhận tách rời khỏi bối cảnh điểm đến. Phía sau mỗi thương hiệu có sức hút thường là một hệ sinh thái được đầu tư đồng bộ, nơi quy hoạch, hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ và năng lực vận hành cùng phát triển để tạo nên một hành trình liền mạch cho du khách.

Khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina ẢNH: BIM LAND

Regent Phu Quoc nằm trong Phu Quoc Marina, khu phức hợp nghỉ dưỡng, thương mại và giải trí do BIM Land phát triển tại Bãi Trường. Việc quy hoạch đồng thời các thương hiệu khách sạn quốc tế, hệ thống tiện ích và hạ tầng du lịch góp phần hình thành một hệ sinh thái có khả năng duy trì sức hút quanh năm, giảm phụ thuộc vào mùa vụ và lợi thế cảnh quan.

Trong những năm qua, các khu nghỉ dưỡng tại Phu Quoc Marina thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng và giải thưởng quốc tế. InterContinental Phu Quoc Long Beach Resort nhiều lần được World Travel Awards vinh danh; Regent Phu Quoc được MICHELIN Guide trao Key và nay hiện diện trong Top 100 của Travel + Leisure. Chuỗi ghi nhận này phản ánh quá trình trưởng thành của hệ sinh thái điểm đến, thay vì một kết quả đơn lẻ ở từng công trình.

Hành trình phát triển điểm đến của BIM bắt đầu từ Hạ Long hơn ba thập kỷ trước. Năm 1994, khi Vịnh Hạ Long vừa được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới và địa phương còn thiếu cơ sở lưu trú đạt chuẩn quốc tế, doanh nghiệp đầu tư xây dựng Hạ Long Plaza, một trong những khách sạn hiện đại xuất hiện sớm tại khu vực. Từ Hạ Long đến Phú Quốc, cách tiếp cận được duy trì: không dừng ở việc phát triển công trình lưu trú, mà từng bước hình thành điểm đến có khả năng thu hút du khách trong dài hạn.

Với ngành du lịch, giá trị của các bảng xếp hạng quốc tế nằm ở khả năng tạo dựng niềm tin, mở rộng độ nhận diện và củng cố vị thế của điểm đến trong tâm trí du khách toàn cầu. Khi được duy trì qua thời gian, những ghi nhận này còn hỗ trợ địa phương tiếp cận nhóm khách quốc tế có mức chi tiêu cao và kỳ vọng ngày càng rõ ràng về chất lượng trải nghiệm.

Regent Phu Quoc góp mặt trong Top 100 không chỉ là một dấu mốc của khu nghỉ dưỡng. Quan trọng hơn, kết quả cho thấy các điểm đến nghỉ dưỡng của Việt Nam đang được nhìn nhận qua chất lượng trải nghiệm, năng lực vận hành và khả năng kiến tạo hệ sinh thái, thay vì chỉ qua lợi thế thiên nhiên. Đây là nền tảng để du lịch Việt Nam gia tăng sức cạnh tranh và nâng vị thế trên bản đồ nghỉ dưỡng quốc tế.