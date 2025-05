Rejuvaskin tham dự cùng Hội Da liễu thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị Khoa học Thường niên Hội Da liễu TP.HCM lần thứ 21 với chuyên đề "Phối hợp liên ngành trong chuyên khoa Da liễu" sẽ chính thức diễn ra vào chủ nhật, ngày 25.5.2025 tại Khách sạn Sheraton Sài Gòn, số 88 Đồng Khởi, quận 1. Sự kiện do Hội Da liễu TP.HCM phối hợp cùng Bệnh viện Da liễu TP.HCM tổ chức, hứa hẹn mang đến một diễn đàn khoa học đẳng cấp, cập nhật những xu hướng điều trị và quản lý bệnh lý da hiện đại hiện nay.

Bên cạnh đó, hội nghị có sự góp mặt của các thương hiệu, doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực làm đẹp, thẩm mỹ nội khoa.

Rejuvaskin Việt Nam tự hào tham dự cùng Hội nghị khoa học thường niên Hội Da liễu TP.HCM lần thứ 21

Với vai trò Nhà tài trợ, thương hiệu Dược mỹ phẩm Rejuvaskin Hoa Kỳ hân hạnh góp phần vào Hội nghị Khoa học Thường niên Hội Da liễu TP.HCM lần thứ 21. Tại gian hàng D2 khu VIP 1, Rejuvaskin mang đến một không gian trải nghiệm chuyên nghiệp, kết hợp các hoạt động ý nghĩa nhằm giới thiệu những giải pháp chăm sóc và phục hồi da tiên tiến. Sự tham gia của Rejuvaskin thể hiện cam kết hỗ trợ cộng đồng y khoa và mang đến cơ hội để các bác sĩ, chuyên gia tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp da liễu an toàn, hiệu quả tại Việt Nam.

Tại gian hàng D2 khu VIP 1, các bác sĩ và chuyên gia tham dự hội nghị sẽ có cơ hội:

Nhận quà tặng giá trị : Rejuvaskin dành tặng các sản phẩm chủ lực.

Trải nghiệm sản phẩm trực tiếp : Không gian trải nghiệm được thiết kế hiện đại, cho phép khách tham quan cảm nhận kết cấu, độ thẩm thấu và tìm hiểu chi tiết về công dụng của các sản phẩm, đặc biệt là các dòng hỗ trợ phục hồi da sau điều trị, ngừa rạn da và xóa mờ sẹo.

Điểm nhấn tại hội nghị lần này là cam kết của Rejuvaskin về chất lượng và an toàn sản phẩm. Tất cả sản phẩm, đặc biệt là các dòng phục hồi da và điều trị sẹo, được phát triển dựa trên công thức khoa học tiên tiến và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của FDA - Hoa Kỳ. Việc đạt chuẩn FDA không chỉ đảm bảo độ an toàn mà còn khẳng định hiệu quả vượt trội, giúp các sản phẩm của Rejuvaskin trở thành lựa chọn để tích hợp vào các phác đồ điều trị, tối ưu hóa quá trình phục hồi và nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân.

Gian hàng D2 khu VIP 1 được thiết kế hiện đại, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho tham quan, trải nghiệm và trao đổi chuyên môn. Các sản phẩm được trưng bày một cách khoa học, đi kèm thông tin rõ ràng, dễ tiếp cận. Đội ngũ chuyên viên tư vấn giàu kinh nghiệm của Rejuvaskin luôn sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp thông tin chuyên sâu, giải đáp thắc mắc và thảo luận về ứng dụng thực tiễn của sản phẩm trong điều trị da liễu.

Hội nghị khoa học da liễu thường niên TP.HCM lần thứ 21: Nơi hội tụ kiến thức liên ngành chuyên sâu trong chuyên khoa da liễu

Phiên toàn thể 1, do PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào , PGS-TS-BS . Lê Hữu Doanh và BSCKII. Nguyễn Thị Phan Thúy chủ trì, gồm 4 bài báo cáo

Phiên toàn thể 2 là cơ hội cho bác sĩ cập nhật cải tiến điều trị, do PGS-TS-BS Nguyễn Tất Thắng và PGS-TS-BS Văn Thế Trung, PGS-TS-BS Châu Văn Trở trình bày.

Sau các phiên toàn thể, hội nghị sẽ tiếp tục với 33 bài báo cáo chuyên sâu được trình bày liên tục tại Ballroom 1, 2 và 3 thuộc hội trường Khách sạn Sheraton Sài Gòn. Các bài báo cáo này bao quát nhiều chủ đề quan trọng trong lĩnh vực da liễu, từ những tiến bộ mới trong điều trị và chẩn đoán, các chiến lược tiếp thị trong da liễu thẩm mỹ, đến quản lý các tình huống khẩn cấp và mối liên hệ giữa bệnh lý da với các rối loạn nội khoa.

Với số lượng báo cáo phong phú và đa dạng, các bác sĩ tham dự có thể chủ động linh hoạt lựa chọn các phiên phù hợp với chuyên môn và sở thích của mình, đồng thời tham gia thảo luận trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành. Lịch trình chi tiết của các phiên được trình bày dưới đây:

Phiên 1: Chủ đề "What's new in dermatology?" tại ballroom 1

Thời gian: 13:30 - 14:40.

Chủ tọa: Ass.Prof Ngô Minh Vinh và Dr. Phạm Đăng Trọng Tường.

Với tổng số 6 bài báo cáo, các bác sĩ tham dự phiên sẽ tìm hiểu về những tiến bộ mới trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý da liễu, từ các phương pháp điều trị mụn trứng cá tiên tiến, kỹ thuật chẩn đoán rối loạn tóc và da đầu, đến quản lý các tình trạng da phức tạp và khẩn cấp, cụ thể như sau:

- 13:30 - 13:40: "What's new in the treatment of acne vulgaris with isotretinoin?" Do Dr. Vũ Thị Phương Thảo báo cáo.

- 13:40 - 13:50: "Dermoscopy in the diagnosis of hair and scalp disorders" - phụ trách bởi Dr. Nguyễn Thị Thanh Phương.

- 13:50 - 14:00: "Mesotherapy injection for the eyelids, how do the needles and techniques matter?" được báo cáo bởi Dr. Phạm Nhật Nguyên

- 14:00 - 14:10: "Managing The Long-Term Impact of Pediatric Erythroderma on Growth and Mental Health: A Dermatologist's Perspective" được phụ trách bởi Dr. Nguyễn Thị Thanh Huyền.

- 14:10 - 14:20: "Cryotherapy for Treatment of Keloids: What makes the difference?" do Dr. Lê Tuyết Minh báo cáo.

- 14:20 - 14:30: "Skin lesions: which are early signs of dermatologic emergencies?" được báo cáo bởi Dr. Phạm Ngân Giang.

- 14:30 -14:40: Thảo luận.

Phiên 2: Chủ đề "Marketing trong da liễu thẩm mỹ" tại ballroom 2

Thời gian: 13:30 - 14:40.

Chủ tọa: PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào và TS.BS Vũ Thái Hà.

Với tổng số 3 bài báo cáo, các bác sĩ tham dự phiên sẽ tìm hiểu về các chiến lược thiết yếu để xây dựng và phát triển phòng khám da liễu thẩm mỹ, từ việc khởi đầu một phòng khám mới, xây dựng thương hiệu uy tín, đến tối ưu hóa mạng xã hội để tiếp cận khách hàng tiềm năng, cụ thể như sau:

- 13:30 - 13:50: PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào (Phó Chủ tịch Hội Da liễu Việt Nam) chia sẻ về chủ đề "Cần làm gì cho một phòng khám mới đi vào hoạt động?".

- 13:50 - 14:10: BS.CKII Nguyễn Phương Thảo sẽ chia sẻ về "Xây dựng thương hiệu cho một phòng khám da liễu thẩm mỹ uy tín".

- 14:10 - 14:30: BS.CKII Nguyễn Cát Phương Vũ chia sẻ về "Tối ưu hóa mạng xã hội: Cơ hội dẫn đầu xu hướng & tiếp cận sâu sát đến khách hàng tiềm năng".

- 14:30 - 14:40: Thảo luận.

Phiên 3: Chủ đề "Bệnh da cấp cứu" tại ballroom 3

Thời gian: 13:30 - 14:40.

Chủ tọa: TS.BS Nguyên Minh Quang và THS.BS Võ Quang Đỉnh.

Với tổng số 6 bài báo cáo, các bác sĩ tham dự phiên sẽ tìm hiểu về các phương pháp nhận diện, chẩn đoán và quản lý các tình huống khẩn cấp trong da liễu, từ vai trò của các chỉ số sinh học như procalcitonin, xử trí các phản ứng da nghiêm trọng do thuốc, đến phối hợp đa chuyên khoa trong các ca bệnh phức tạp, cụ thể như sau:

- 13:30 - 13:40: Procalcitonin có vai trò gì trong chuyên khoa da? - ThS.BS Võ Quang Đỉnh.

- 13:40 - 13:50: Tiếp cận một số phản ứng da do thuốc nặng - ThS.BS Nguyễn Tâm Anh.

- 13:50 - 14:00: Ban xuất huyết hoại tử: Từ biểu hiện da đến hồi sức tích cực - BSNT.CKI Châu Quốc Khánh.

- 14:00 - 14:10: Nhận diện và xử trí sớm nhiễm trùng huyết từ nhiễm trùng da - ThS.BS Lê Hữu Hoàng Hải.

- 14:10 - 14:20: Phản ứng da do thuốc: Thách thức điều trị trên những đối tượng đặc biệt - BS.CKII Võ Thị Đoan Phượng.

- 14:20 - 14:30: Báo cáo ca bệnh xơ cứng củ có biến chứng vỡ khối u cơ mỡ mạch thận - Góc nhìn từ việc phối hợp đa chuyên khoa - ThS.BS Hoàng Quốc Tuấn.

- 14:30 - 14:40: Thảo luận.

Phiên 4: Chủ đề "Bệnh da & nội khoa 1" tại ballroom 1

Thời gian: 15:00 - 16:30.

Chủ tọa: BS.CKII Bùi Mạnh Hà - BS.CKII Trần Thái Sơn.

Với tổng số 6 bài báo cáo, các bác sĩ tham dự phiên sẽ tìm hiểu về mối liên hệ giữa các bệnh lý da và các rối loạn nội khoa, cùng với các phương pháp chẩn đoán và điều trị liên ngành, từ quản lý bệnh da ở bệnh nhân tâm thần, mối liên quan với bệnh tiêu hóa, đến các ca lâm sàng phức tạp liên quan đến suy giảm miễn dịch, cụ thể như sau:

- 15:00 - 15:10: Những thách thức trong kiểm soát bệnh da trên bệnh nhân tâm thần - BS.CKII Nguyễn Trúc Quỳnh.

- 15:10 - 15:20: Viêm da dạng herpes-Bệnh Celiac: Mối liên quan giữa bệnh da và bệnh tiêu hóa - ThS-BS Văn Đặng Hữu Đức.

- 15:20 - 15:30: Đánh giá kết quả điều trị đau dây thần kinh do Zona bằng các phương pháp Y học cổ truyền - BS.CKI Nguyễn Minh Phương.

- 15:30 - 15:40: Tiếp cận chẩn đoán gan nhiễm mỡ trên bệnh nhân vảy nến - ThS-BS.CKII Nguyễn Việt Thanh Phúc.

- 15:40 - 15:50: Tuberculosis hay Non Tuberculosis: Ca lâm sàng nhiễm Mycobacteria ở da trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch - BS.CKI Lê Thị Loan.

- 15:50 - 16:00: Bệnh da tạo lỗ mắc phải và mối liên quan với các bệnh lý hệ thống - BSNT.CKI Nguyễn Thị Diễm Trinh.

- 16:00 - 16:30: Thảo luận & bế mạc.

Phiên 5: Chủ đề "Thẩm mỹ da" tại ballroom 2

Thời gian: 15:00 - 16:30.

Chủ tọa: PGS-TS-BS Lê Ngọc Diệp & BS.CKII Nguyễn Thanh Hùng.

Với tổng số 6 bài báo cáo, các bác sĩ tham dự phiên sẽ tìm hiểu về các kỹ thuật tiên tiến trong da liễu thẩm mỹ, từ tiêm chất làm đầy để tái tạo và trẻ hóa da, vai trò của mô mỡ trong hạ bì, đến ứng dụng laser và biostimulator để tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ, cụ thể như sau:

- 15:00 - 15:10: Yuma Smile Lift Technique: Nghệ thuật phối hợp tái tạo môi và trẻ hóa vùng quanh miệng bằng kỹ thuật tiêm chất làm đầy - BS. Đào Thị Cẩm Vân.

- 15:10 - 15:20: Tạo đường viền hàm cho nam giới bằng chất làm đầy - BS.CKII Lư Huỳnh Thanh Thảo.

- 15:20 - 15:30: Vai trò độc đáo của mô mỡ trong hạ bì - BS.CKII Nguyễn Thanh Hùng.

- 15:30 - 15:40: Tối ưu kiểm soát đỏ da mặt mạn tính trong thẩm mỹ - ThS.BS Lê Thị Cao Nguyên.

- 15:40 - 15:50: Ứng dụng lâm sàng của các chất kích thích sinh học (biostimulator) - BS.CKII Nguyễn Lâm Hoài Phương.

- 15:50 - 16:00: Sử dụng laser trong điều trị rám má: làm thế nào để tối ưu hóa? - BS.CKII Đoàn Văn Lợi Em.

- 16:00 - 16:30: Thảo luận & bế mạc.

Phiên 6: Chủ đề "Bệnh da & nội khoa 2" tại ballroom 3

Thời gian: 15:00 - 16:30.

Chủ tọa: BS.CKII Nguyễn Vũ Hoàng - TS.BS Đinh Hữu Nghị.

Với tổng số 6 bài báo cáo, các bác sĩ tham dự phiên sẽ tìm hiểu về mối liên hệ phức tạp giữa các bệnh lý da và các rối loạn nội khoa, từ cách tiếp cận sẹo lồi như u tân sinh, các ca lâm sàng hiếm gặp, đến quản lý các tình trạng da liên quan đến thần kinh, nội tiết, và các bệnh lý hệ thống ở những đối tượng đặc biệt, cụ thể như sau:

- 15:00 - 15:10: Tiếp cận sẹo lồi theo bản chất u tân sinh - ThS.BS.CKII Lưu Nguyễn Anh Thư.

- 15:10 - 15:20: Vảy nến đồng nhiễm Pemphigus lá: Báo cáo ca lâm sàng hiếm gặp - ThS.BS Hoàng Trung Hiếu.

- 15:20 - 15:30: Biểu hiện trên da và các bệnh lý thần kinh: Vai trò của bác sĩ da liễu - ThS.BS Phùng Ngô Thu Ý Quỳnh.

- 15:30 - 15:40: Tiếp cận mụn trứng cá trong một số rối loạn nội tiết - ThS.BS Nguyễn Thành Đạt.

- 15:40 - 15:50: Ứ mật trong gan ở phụ nữ có thai - ThS.BS Lê Thị Thuỳ Trang.

- 15:50 - 16:00: Loét da trong viêm bì cơ : Thách thức trong điều trị - BSNT.CKI Phạm Thị Kim Ngọc.

- 16:00 - 16:30: Thảo luận & bế mạc.

Sự hiện diện của Rejuvaskin tại Hội nghị Khoa học Thường niên Hội Da liễu TP.HCM lần thứ 21 một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của thương hiệu trong việc cung cấp các giải pháp da liễu chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển của ngành da liễu tại Việt Nam và khu vực. Rejuvaskin trân trọng kính mời các chuyên gia y tế và khách mời ghé thăm gian hàng D2 khu VIP 1 để khám phá và trải nghiệm những sản phẩm tiên tiến, đồng hành cùng sứ mệnh nâng cao chất lượng chăm sóc da.