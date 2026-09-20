Rejuvaskin và hành trình đồng hành cùng chuyên gia trong quản lý sẹo hậu phẫu

Một hành trình bắt đầu từ câu hỏi: K hi nào là đúng thời điểm?

Trong quản lý sẹo hậu phẫu, câu hỏi được giới chuyên môn quan tâm không chỉ là "dùng gì" mà là "dùng khi nào". Với phần lớn bệnh nhân, cảm giác an tâm đến ngay khi vết mổ khô ráo, không còn đau, lớp vảy đã bong hết. Nhiều người xem đó là dấu mốc kết thúc của quá trình chăm sóc, và ngừng để tâm đến vùng da này từ đó.

Thực tế cho thấy điều ngược lại. Ngay khi bề mặt da vừa liền lại, một quá trình quan trọng hơn mới thực sự khởi động bên dưới: mô sẹo bước vào giai đoạn tăng sinh và tái cấu trúc collagen, kéo dài từ vài tuần đến nhiều tháng sau đó. Đây chính là giai đoạn góp phần quyết định việc sẹo sau này sẽ mờ, phẳng, hài hòa với vùng da xung quanh, hay trở nên phì đại, sẫm màu, lồi cứng và khó cải thiện.

Đây cũng là điểm khởi đầu cho hướng tiếp cận mà Rejuvaskin theo đuổi trong nhiều năm qua: xác định giai đoạn sinh lý mà can thiệp có khả năng mang lại hiệu quả tốt, thay vì chờ đến khi sẹo đã hình thành rõ rệt mới bắt đầu tìm giải pháp.

Thời điểm can thiệp: C ửa sổ dễ bị bỏ lỡ

Theo các khuyến nghị y khoa về quản lý sẹo, cửa sổ can thiệp mang lại hiệu quả rõ rệt nằm trong giai đoạn tăng sinh và đầu giai đoạn tái tạo của quá trình lành thương, thường rơi vào khoảng 2 đến 8 tuần đầu sau phẫu thuật. Trong giai đoạn này, mô hạt còn giàu mạch máu, mạng lưới collagen type III mới hình thành còn lỏng lẻo và dễ bị điều chỉnh bởi các yếu tố tác động từ bên ngoài như độ ẩm, lực căng cơ học hay tình trạng viêm tại chỗ.

Sau mốc 6 đến 12 tháng, khi sẹo đã bước vào giai đoạn trưởng thành, collagen type I dần thay thế type III và mạng lưới sợi collagen được liên kết chéo ổn định hơn. Ở giai đoạn này, khả năng đáp ứng với các biện pháp can thiệp bên ngoài giảm đi so với giai đoạn sớm. Nói cách khác, việc chờ đến khi thấy sẹo lồi, sẫm màu hoặc ngứa rát mới bắt đầu quan tâm đồng nghĩa với việc đã bỏ lỡ giai đoạn có thể tác động tốt nhất tới quá trình hình thành sẹo.

Đây là lý do các hướng dẫn thực hành và đồng thuận quốc tế về quản lý sẹo, đều ghi nhận rằng các biện pháp như silicone tại chỗ, băng ép hay các can thiệp da liễu chuyên sâu khác thường cho đáp ứng tốt hơn khi được bắt đầu sớm, so với khi áp dụng muộn lên một tổn thương đã ổn định về mặt cấu trúc.

Bên trong cơ chế: B ốn yếu tố âm thầm quyết định chất lượng sẹo

Sẹo bệnh lý, bao gồm sẹo phì đại và sẹo lồi, không hình thành một cách ngẫu nhiên. Đây là hệ quả của sự mất cân bằng giữa quá trình tổng hợp và phân hủy collagen, cùng với sự hoạt hóa quá mức của các cytokine như TGF beta 1 và PDGF. Bốn yếu tố dưới đây đóng vai trò trung tâm trong cơ chế này, và tương tác lẫn nhau tạo thành một vòng xoắn khó kiểm soát nếu không được chú ý sớm.

Viêm kéo dài hoặc nhiễm trùng dưới lâm sàng

Giai đoạn viêm là bước cần thiết để khởi động quá trình lành thương, nhưng nếu kéo dài quá mức hoặc tồn tại tình trạng nhiễm trùng dưới lâm sàng không có biểu hiện mủ rõ ràng, phản ứng viêm sẽ duy trì nồng độ cao các cytokine tiền viêm. Những chất này kích thích nguyên bào sợi tăng sinh mạnh, tổng hợp collagen quá mức và ức chế quá trình chết tự nhiên của tế bào, khiến giai đoạn tăng sinh bị kéo dài hơn bình thường.

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Lực căng cơ học tại mép vết mổ

Đây là một trong những yếu tố có ảnh hưởng mạnh đến việc hình thành sẹo phì đại. Khi mép vết mổ chịu lực kéo liên tục do vận động, tư thế sinh hoạt hoặc kỹ thuật khâu không giảm căng, tín hiệu cơ học sẽ được truyền vào tế bào, thúc đẩy nguyên bào sợi chuyển đổi thành myofibroblast, loại tế bào chịu trách nhiệm co rút mô sẹo và sản xuất collagen dày đặc, sắp xếp lộn xộn. Những vùng chịu lực cao như ngực, vai, khớp hoặc vùng gần xương đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố này.

Mất độ ẩm và tổn thương hàng rào bảo vệ da

Sau phẫu thuật, hàng rào da bị phá vỡ khiến lượng nước mất qua biểu bì tăng lên đáng kể. Khi độ ẩm tại vùng sẹo giảm, tế bào sừng và nguyên bào sợi nhận tín hiệu căng thẳng, dẫn đến tăng sản xuất cytokine viêm và collagen. Môi trường khô còn làm chậm quá trình biểu mô hóa, kéo dài thời gian hình thành sẹo và tạo điều kiện cho sẹo trở nên dày, cứng và dễ tăng sắc tố hơn.

Cơ địa, đặc biệt người châu Á

Yếu tố nền tảng này quyết định mức độ đáp ứng với ba yếu tố kể trên. Người châu Á có xu hướng hình thành sẹo phì đại và sẹo lồi cao, liên quan đến đặc điểm di truyền trong điều hòa collagen và đáp ứng viêm. Người trẻ tuổi, đặc biệt dưới 30, thường có hoạt động nguyên bào sợi mạnh hơn, trong khi các vị trí chịu lực cao làm gia tăng liên tục yếu tố lực căng cơ học đã nêu ở trên.

Nền tảng đứng sau: S ilicone y tế trong quản lý sẹo

Không phải mọi loại silicone đều giống nhau khi ứng dụng trong y khoa. Silicone y tế, loại chất liệu được sử dụng trong các chế phẩm quản lý sẹo, được sản xuất theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt nhằm đạt tính trơ sinh học, nghĩa là hạn chế nguy cơ gây kích ứng và ít phản ứng với mô sống, đồng thời có khả năng tạo màng bán thấm ổn định và duy trì tác dụng trong suốt thời gian sử dụng kéo dài trên da.

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Cơ chế hoạt động của silicone y tế trong quản lý sẹo dựa trên nguyên tắc giữ ẩm chủ động. Lớp màng bán thấm được tạo ra giúp hạn chế sự bay hơi nước qua biểu bì, từ đó ổn định môi trường vi mô tại vùng sẹo. Môi trường ẩm ổn định này góp phần điều hòa hoạt động của nguyên bào sợi, giúp giảm sản xuất collagen dư thừa và hạn chế các tín hiệu viêm kéo dài, đúng vào giai đoạn mô sẹo còn nhạy cảm với các yếu tố tác động từ bên ngoài.

Đây cũng là lý do các hướng dẫn thực hành quốc tế về quản lý sẹo xếp silicone y tế vào nhóm can thiệp có bằng chứng nghiên cứu được ghi nhận rõ ràng khi được bắt đầu đúng thời điểm, thường là ngay khi vết mổ đã khô và biểu mô hóa hoàn toàn, phổ biến từ ngày thứ 10 đến ngày 14 sau phẫu thuật. Điều này không xuất phát từ một xu hướng làm đẹp nhất thời, mà từ việc cơ chế tác động của silicone đã được ghi nhận nhất quán qua nhiều nghiên cứu và đồng thuận chuyên môn trong nhiều năm.

Từ nền tảng chất liệu này, Rejuvaskin phát triển hai dạng bào chế để đáp ứng linh hoạt theo đặc điểm của từng vết mổ:

Miếng dán silicone y tế, đại diện là Scar FX Silicone Sheeting, phù hợp với các vết mổ đường thẳng, bề mặt phẳng, cần được cố định liên tục trong thời gian dài. Dạng này thường được ưu tiên cho các vị trí như vùng ngực, nơi cần duy trì áp lực và độ ẩm ổn định trong nhiều giờ liên tục mỗi ngày.

Gel silicone y tế Rejuvasil, phù hợp với các vùng khó cố định bằng miếng dán, có đường cong phức tạp, hoặc cần kết hợp với vận động hằng ngày mà không làm bong tróc lớp bảo vệ. Dạng gel cho phép thoa linh hoạt và khô nhanh trên bề mặt da, thuận tiện hơn cho những bệnh nhân có lịch sinh hoạt bận rộn.

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Việc lựa chọn dạng bào chế nào không phụ thuộc vào việc loại nào vượt trội hơn, mà phụ thuộc vào đặc điểm cụ thể của từng vết mổ và mức độ tuân thủ của từng bệnh nhân. Đây cũng là lý do Rejuvaskin xây dựng song song cả hai dạng sản phẩm, thay vì chỉ tập trung phát triển một sản phẩm chủ lực duy nhất.

Vai trò của việc theo dõi định kỳ trong thực hành

Bên cạnh việc lựa chọn đúng chế phẩm và đúng thời điểm bắt đầu, việc theo dõi định kỳ trong những tháng đầu sau phẫu thuật cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Các dấu hiệu cho thấy sẹo đang hoạt động mạnh, bao gồm vùng da đỏ nhiều, cứng hơn bình thường, có cảm giác ngứa hoặc phồng lên, cần được phát hiện sớm để giới chuyên môn có thể cân nhắc thêm các biện pháp y khoa bổ sung theo chỉ định điều trị phù hợp.

Với những vị trí có diện tích lớn hoặc nguy cơ cao như sau bỏng hoặc các phẫu thuật thẩm mỹ lớn, một số biện pháp hỗ trợ khác có thể được chuyên gia cân nhắc thêm. Đồng thời, việc chống nắng đầy đủ cho vùng sẹo trong ít nhất 6 đến 12 tháng cũng cần được nhấn mạnh với bệnh nhân, do tia UV có thể kích thích phản ứng viêm và làm tăng sắc tố tại vùng da đang trong quá trình tái tạo.

Việc đánh giá cơ địa và tiền sử sẹo lồi của bệnh nhân ngay từ giai đoạn tư vấn trước phẫu thuật cũng giúp giới chuyên môn chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc phù hợp hơn, thay vì áp dụng một quy trình chung cho tất cả các trường hợp.

Một hướng đi được xác định rõ

Từ nền tảng silicone y tế trong quản lý lành thương đến việc đồng hành cùng giới chuyên môn tại Việt Nam trong các nghiên cứu, Rejuvaskin tiếp tục theo đuổi một định hướng nhất quán. Đó là đưa việc quản lý sẹo trở thành một phần trong kế hoạch chăm sóc ngay từ giai đoạn tư vấn phẫu thuật, thay vì một bước xử lý muộn chỉ được tính đến sau khi sẹo đã hình thành rõ rệt.

Việc trao đổi cụ thể với chuyên gia về kế hoạch theo dõi và chăm sóc sẹo ngay từ lúc xuất viện, thay vì chờ đợi đến khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, vẫn là hướng tiếp cận được khuyến nghị để đạt được kết quả thẩm mỹ và chức năng tốt hơn về lâu dài.