Sự kiện da liễu thường niên Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Miền Nam 2026 (SCAD) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29.3.2026, quy tụ đông đảo bác sĩ da liễu, chuyên gia thẩm mỹ cùng nhiều thương hiệu và đơn vị trong ngành. Được xem là một trong những sự kiện y khoa chuyên ngành da liễu thẩm mỹ lớn nhất trong năm, hội nghị không chỉ là nơi cập nhật kiến thức chuyên môn mà còn là diễn đàn kết nối giữa các chuyên gia, bác sĩ và doanh nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị da.

Trung tâm Hội nghị GEM Center, nơi tổ chức Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Miền Nam 2026

Với chủ đề "Da liễu thẩm mỹ: Hội nhập và phát triển", hội nghị năm nay hứa hẹn mang đến những góc nhìn mới về xu hướng điều trị, công nghệ và phương pháp tiếp cận trong thực hành da liễu hiện đại. Thông qua hệ thống các bài báo cáo khoa học, thảo luận chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng, hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành da liễu thẩm mỹ tại Việt Nam

Rejuvaskin Việt Nam đồng hành cùng Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Miền Nam 2026

Góp mặt với vai trò nhà tài trợ bạc, Rejuvaskin Việt Nam vinh dự kết nối với các chuyên gia da liễu đầu ngành tại hội nghị sắp tới. Với định hướng phát triển dựa trên nền tảng khoa học, Rejuvaskin Việt Nam luôn chú trọng kết nối với cộng đồng chuyên môn và hỗ trợ các hoạt động học thuật trong lĩnh vực da liễu.

Đây là cơ hội để Rejuvaskin Việt Nam kết nối gần hơn với cộng đồng chuyên gia tại TP.HCM và khu vực miền Nam. Đồng thời, thông qua việc tham gia hội nghị, Rejuvaskin mong muốn tiếp tục đồng hành cùng giới chuyên môn trong việc nâng cao hiệu quả chăm sóc và phục hồi da cho bệnh nhân.

Gian hàng của Rejuvaskin là điểm dừng chân dành cho các chuyên gia muốn trao đổi thêm về các phương pháp chăm sóc sẹo từ sẹo lồi đến sẹo rỗ lõm. Thông qua những cuộc thảo luận trực tiếp với chuyên gia và đồng nghiệp, các chuyên gia có thể chia sẻ kinh nghiệm thực hành và tìm kiếm những hướng tiếp cận mới trong quản lý sẹo.

Sự đồng hành của Rejuvaskin không chỉ thể hiện cam kết của thương hiệu đối với sự phát triển của ngành da liễu mà còn góp phần thúc đẩy việc chia sẻ tri thức và kết nối cộng đồng chuyên môn.

Thông tin về Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Miền Nam SCAD 2026

Hội nghị năm nay quy tụ các bài báo cáo khoa học, được trình bày bởi các chuyên gia đến từ những bệnh viện và trung tâm da liễu hàng đầu trong nước và quốc tế như Thái Lan, Philippines và Indonesia. Các báo cáo tập trung vào nhiều lĩnh vực khác nhau của da liễu thẩm mỹ, từ điều trị mụn và điều trị sắc tố da đến các kỹ thuật trẻ hóa da, ứng dụng laser và y học tái tạo.

Chỉ trong một ngày diễn ra, hội nghị sẽ tổ chức các phiên báo cáo khoa học song song, bao gồm các chủ đề nổi bật như chất làm đầy, mụn và sẹo mụn, hoạt chất điều trị mới, công nghệ laser và các phương pháp tái tạo da. Mỗi phiên báo cáo đều được thiết kế nhằm kết nối giữa lý thuyết khoa học và ứng dụng thực hành, giúp bác sĩ có thể áp dụng kiến thức vào quá trình thăm khám và điều trị tại cơ sở của mình.

Những chủ đề chuyên môn tại Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Miền Nam 2026

Bên cạnh các phiên báo cáo chuyên đề, hội nghị còn tổ chức hai phiên toàn thể, tập trung vào những xu hướng và chiến lược phát triển của ngành da liễu thẩm mỹ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các báo cáo trong phiên toàn thể sẽ phân tích sự khác biệt giữa xu hướng thẩm mỹ hiện đại và các bằng chứng khoa học trong thực hành lâm sàng. Đồng thời cập nhật những kỹ thuật trẻ hóa khuôn mặt như tiêm, tái cấu trúc khuôn mặt theo giải phẫu học và ứng dụng filler trong điều trị.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng sẽ chia sẻ về chiến lược điều trị sắc tố da, tiếp cận đa tầng trong trẻ hóa khuôn mặt bằng sự kết hợp giữa thiết bị năng lượng và các hoạt chất tiêm điểm, cũng như các liệu pháp tái tạo sinh học trong phục hồi và điều trị da

Phiên báo cáo: Cập nhật da liễu thẩm mỹ năm 2026

Các bài báo cáo trong phiên tập trung vào nhiều chủ đề nổi bật như ứng dụng IPL trong điều trị da, chiến lược chống lão hóa và khái niệm "lão hóa khỏe mạnh" (healthy aging). Bên cạnh đó, những nội dung liên quan đến tạo hình thẩm mỹ vùng mông và ứng dụng PRP, Exosomes trong điều trị sẹo lõm cũng được giới thiệu, mở ra những hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực thẩm mỹ tái tạo.

Phiên báo cáo: Tối ưu điều trị mụn và sẹo rỗ

Phiên báo cáo mở đầu với chiến lược điều trị mụn trứng cá dưới góc nhìn thực hành lâm sàng và các phương pháp điều trị mụn trứng cá, vai trò của dược mỹ phẩm trong thực hành lâm sàng, quản lý trứng cá ở người trưởng thành. Kết thúc phiên báo cáo là các phương pháp điều trị sẹo lõm sau mụn, cung cấp những kinh nghiệm thực tế giúp bác sĩ nâng cao hiệu quả điều trị trong thực hành lâm sàng.

Phiên báo cáo: Các hoạt chất mới trong da liễu thẩm mỹ

Trong những năm gần đây, các hoạt chất tái tạo sinh học đang trở thành xu hướng nổi bật trong lĩnh vực chăm sóc và điều trị da. Các bài báo cáo tiếp theo sẽ đề cập đến những hoạt chất tái tạo sinh học đang được quan tâm như Peptide, Polydeoxyribonucleotide (PDRN) và Polynucleotide (PN).

Phiên báo cáo: The Hallmarks of Aging

The Hallmarks of Aging được xem là bản đồ sinh học của quá trình lão hóa, mô tả các cơ chế phân tử và tế bào dẫn đến sự lão hóa của cơ thể. Dựa trên nền tảng khoa học này, nhiều chiến lược chống lão hóa hiện đại đã được phát triển trong lĩnh vực da liễu thẩm mỹ. Các báo cáo trong phiên sẽ đi từ chủ đề tổng quan đến các ứng dụng của Dot PN và PDRN trong điều trị sắc tố da, phục hồi da và trẻ hóa.

Phiên báo cáo: Laser và các thiết bị phát năng lượng trong da liễu thẩm mỹ

Các bài trình bày sẽ tập trung vào những tiến bộ mới trong ứng dụng công nghệ laser và thiết bị năng lượng trong điều trị da, bao gồm các công nghệ quen thuộc như Fractional Picosecond Laser, laser CO₂ fractional và các liệu pháp ánh sáng. Thông qua những báo cáo lâm sàng và kinh nghiệm thực tế, phiên báo cáo hứa hẹn mang đến nhiều thông tin hữu ích cho bác sĩ trong quá trình ứng dụng công nghệ vào điều trị.

Phiên báo cáo: Y học tái tạo và thủ thuật trong da liễu thẩm mỹ

Phiên báo cáo kết thúc hội nghị sẽ tập trung vào các phương pháp y học tái tạo và thủ thuật trong da liễu thẩm mỹ. Nội dung phiên báo cáo mang đến góc nhìn chuyên sâu về các kỹ thuật tái tạo mô, giúp cải thiện quá trình phục hồi da và nâng cao hiệu quả điều trị.

Với mỗi phiên báo cáo, quý bác sĩ tham dự sẽ có phần kết nối trực tiếp với Ban chủ tọa và báo cáo viên thông qua phần thảo luận cuối cùng. Trong bối cảnh ngành da liễu thẩm mỹ không ngừng phát triển với nhiều công nghệ và phương pháp điều trị mới, các hội nghị chuyên ngành như Hội nghị Da liễu Thẩm mỹ Miền Nam 2026 đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối cộng đồng chuyên môn và cập nhật kiến thức khoa học.

Thông qua việc đồng hành cùng hội nghị, Rejuvaskin Việt Nam mong muốn tiếp tục góp phần thúc đẩy các hoạt động trao đổi học thuật, đồng thời mang đến những phương pháp chăm sóc sẹo và phục hồi da dựa trên nền tảng khoa học. Đây cũng là cơ hội để thương hiệu lắng nghe những chia sẻ từ các chuyên gia, qua đó tiếp tục hoàn thiện các phương pháp hỗ trợ điều trị, hướng đến mục tiêu mang lại làn da khỏe mạnh và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.