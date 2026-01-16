Rejuvaskin Việt Nam đồng hành cùng Hội thảo khoa học về lành thương và da liễu

Với chủ đề "Liệu pháp Plasma trong chăm sóc da và lành thương", hội thảo được xây dựng như một diễn đàn khoa học chuyên sâu, nơi các báo cáo viên đầu ngành cùng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và những tiến bộ mới trong lĩnh vực lành thương và da liễu hiện đại. Tham dự với vai trò đơn vị đồng hành, Rejuvaskin Việt Nam đã có cơ hội tiếp cận toàn diện các nội dung chuyên môn, từ đó củng cố nền tảng khoa học cho định hướng phát triển và hoàn thiện các giải pháp quản lý sẹo hiệu quả, tối ưu hơn cho cả giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng.

Hội thảo khoa học diễn ra tại Bệnh viện Thống Nhất

Hội thảo khoa học - Nơi hội tụ tri thức và ứng dụng lâm sàng

Hội thảo năm nay thu hút hơn 200 bác sĩ tham dự, bao gồm các bác sĩ da liễu, bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ thẩm mỹ và đội ngũ y tế đang trực tiếp tham gia vào quá trình điều trị vết thương, chăm sóc hậu phẫu và phục hồi da cho bệnh nhân. Xuyên suốt chương trình, các khách mời đã được lắng nghe 4 bài báo cáo khoa học được xây dựng theo mạch nội dung logic, từ nền tảng sinh lý lành thương đến các ứng dụng điều trị và chăm sóc da trong thực hành hằng ngày.

Đội ngũ Chủ tọa - Báo cáo viên hội thảo khoa học

Chuyên đề mở đầu: Hiểu đúng quá trình lành thương từ sinh lý đến bệnh lý

Mở đầu hội thảo là chuyên đề "Quá trình lành thương: Sinh lý và bệnh lý" do PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội Da liễu TP.HCM trực tiếp trình bày. Với danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cùng bề dày kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và điều trị da liễu, bài báo cáo của PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào đã đặt nền móng quan trọng cho toàn bộ chương trình.

PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào - Chủ tịch Hội Da liễu TP.HCM

Nội dung báo cáo tập trung phân tích các giai đoạn sinh lý của quá trình lành thương, những yếu tố có thể khiến tiến trình này bị rối loạn, cũng như mối liên hệ giữa lành thương bất thường và nguy cơ hình thành sẹo.

Liệu pháp Plasma - Trọng tâm của hội thảo khoa học

Tiếp nối chương trình là phần báo cáo của BSNT.CK1 Châu Quốc Khánh, tập trung vào ứng dụng Plasma trong điều trị vết thương - một trong hai nội dung trọng tâm của hội thảo. Báo cáo đã làm rõ cơ chế tác động của Plasma trong diệt khuẩn, kích hoạt tiến trình lành mô và hỗ trợ phục hồi tổ chức tại vết thương.

BSNT. CK1 Châu Quốc Khánh: Khoa Da liễu - Miễn dịch Dị ứng, BV Thống Nhất

Thông qua các phân tích chuyên môn và dẫn chứng thực tiễn, báo cáo viên đã nhấn mạnh vai trò của Plasma như một giải pháp tiềm năng trong quản lý vết thương, đặc biệt ở những trường hợp cần kiểm soát nhiễm khuẩn và thúc đẩy quá trình lành thương sinh lý. Nội dung này nhận được sự quan tâm lớn từ các bác sĩ tham dự, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tối ưu hóa kết quả điều trị và rút ngắn thời gian hồi phục ngày càng được chú trọng.

BSNT. CK1 Phạm Nhật Nguyên: Bộ môn Da liễu, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Song song với chủ đề lành thương, ứng dụng Plasma trong chăm sóc da liễu cũng được khai thác sâu hơn qua các báo cáo của TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú và BSNT.CK1 Phạm Nhật Nguyên. Các báo cáo tập trung vào việc ứng dụng Plasma trong các thiết bị và kỹ thuật thẩm mỹ hiện đại như: trẻ hóa da, đốt vi điểm, hỗ trợ tái tạo bề mặt da. Qua đó, hội thảo đã mang đến góc nhìn toàn diện về Plasma, không chỉ trong điều trị vết thương mà còn trong chăm sóc và phục hồi da liễu thẩm mỹ.

TS-BS Trần Nguyên Ánh Tú: Phụ trách khoa Da liễu - Miễn dịch Dị ứng, BV Thống Nhất

Không gian thảo luận cởi mở - Kết nối chuyên môn sâu sắc

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của hội thảo là phiên thảo luận cuối chương trình. Tại đây, các bác sĩ tham dự đã trực tiếp đặt câu hỏi, chia sẻ ca bệnh thực tế và nhận được sự giải đáp chuyên sâu từ Ban Chủ tọa và các báo cáo viên.

Những trao đổi mang tính ứng dụng lâm sàng cao đã góp phần làm rõ nhiều vấn đề thực tiễn trong điều trị và chăm sóc vết thương, quản lý sẹo cũng như phục hồi da sau can thiệp y khoa.

Rejuvaskin Việt Nam - Đồng hành cùng giới chuyên môn trong quản lý sẹo

Bên cạnh giá trị học thuật, hội thảo cũng là dịp để Rejuvaskin Việt Nam giới thiệu và lan tỏa hình ảnh các giải pháp quản lý sẹo khoa học đến đội ngũ cán bộ y tế tại Bệnh viện Thống Nhất và các bác sĩ tham dự.

Từ nền tảng khoa học đến định hướng phát triển bền vững

Hội thảo khoa học lần này không chỉ mang lại giá trị kiến thức cho đội ngũ bác sĩ, mà còn là tiền đề quan trọng để Rejuvaskin Việt Nam tiếp tục mở rộng vai trò đồng hành cùng giới chuyên môn trong chăm sóc bệnh nhân và khách hàng hậu phẫu thuật.

Trong khi liệu pháp Plasma đóng vai trò can thiệp ở giai đoạn sớm của quá trình lành thương, thì các giải pháp từ Rejuvaskin tập trung vào tối ưu hóa kết quả thẩm mỹ, hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ hình thành sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo giãn hay sẹo lõm. Sự kết hợp này cho thấy một hướng tiếp cận toàn diện, dựa trên y học chứng cứ và nhu cầu thực tiễn trong điều trị hiện đại.

Với định hướng lấy khoa học làm nền tảng, Rejuvaskin Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng các chuyên gia y tế trong việc nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các giải pháp chăm sóc da và quản lý sẹo, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và trải nghiệm cho người bệnh trong tương lai.