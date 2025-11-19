Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Rejuvaskin Việt Nam dự kỷ niệm 15 năm bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ ĐHYD TP.HCM

Nguồn: Mai Hân Group
19/11/2025 08:42 GMT+7

Hội nghị Khoa học kỷ niệm 15 năm thành lập bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ - Đại học Y Dược TP.HCM đã diễn ra vào ngày 16.11.2025, với sự góp mặt hơn 300 bác sĩ và 10 thương hiệu hàng đầu.

Rejuvaskin Việt Nam dự kỷ niệm 15 năm bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ ĐHYD TP.HCM- Ảnh 1.

Từ ban đầu, bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ vốn là phân môn của bộ môn Ngoại Tổng Quát. Đến tháng 3.2010, bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ chính thức được thành lập dưới sự dẫn dắt của PGS-TS-BS Nguyễn Anh Tuấn. Tạo hình thẩm mỹ đóng vai trò vô cùng quan trọng liên quan chặt chẽ với chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, ung thư… Chính vì thế, việc thành lập bộ môn càng tạo thêm cơ hội để bệnh nhân được điều trị toàn diện và mau chóng lấy lại cuộc sống hằng ngày sau chấn thương.

Trong suốt quá trình hoạt động, bộ môn không ngừng ghi dấu ấn với nhiều thành tích "Tập thể lao động xuất sắc" và bằng khen từ Bộ Y tế. Không chỉ trong giảng dạy, các giảng viên cũng là hội viên của các tổ chức chuyên ngành.

Hành trình 15 năm: Đặt nền tảng - Dựng tương lai

"Hành trình 15 năm: Đặt nền tảng - Dựng tương lai" chính là chủ đề của Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập bộ môn Tạo hình - Thẩm mỹ của trường Đại học Y Dược TP.HCM. Sự kiện lần này đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình xây dựng và phát triển công cuộc giảng dạy đào tạo của Bộ môn nói riêng và trường đại học Y Dược nói chung.

Rejuvaskin Việt Nam dự kỷ niệm 15 năm bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ ĐHYD TP.HCM- Ảnh 2.

Theo đó hội nghị đã diễn ra vào lúc 13h00, ngày 16.11.2025 tại Đại Giảng Đường của Đại học Y Dược TP.HCM. Và lễ kỷ niệm lần này là sự kiện nhìn lại những gì bộ môn đã trải qua và vinh danh đóng góp của giảng viên, cán bộ nhân viên của bộ môn. Đồng thời, sự kiện còn là cơ hội để các thế hệ giảng viên, cựu học viên và học viên cùng trở nên gắn kết.

Cập nhật kiến thức chuyên sâu qua 23 báo cáo khoa học chất lượng

Tiếp nối với khai mạc, Hội thảo khoa học diễn ra cùng với hàng loạt báo cáo chuyên môn đa dạng chủ đề. Nổi bật với báo cáo chuyên đề "Xu hướng hiện đại và bằng chứng lâm sàng trong phẫu thuật nâng ngực" do PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm - Trưởng bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ. Tiếp đó, quý bác sĩ tham dự tiếp tục tiếp cận với phẫu thuật tạo hình thành bụng do PGS-TS-BS Lâm Hoài Phương, TS-BS Trần Văn Dương…

Rejuvaskin Việt Nam dự kỷ niệm 15 năm bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ ĐHYD TP.HCM- Ảnh 3.

Phần sau của chương trình hội nghị khoa học xoay quanh vấn đề khắc phục vấn đề hậu phẫu tạo hình thẩm mỹ. Trong đó có các chuyên đề báo cáo nổi bật: Điều trị nhiễm khuẩn của BS-CK2 Vũ Hữu Thịnh, Tái tạo mô vú sau ung thư vú của ThS-BSCK2 Ngô Thạnh Phát… và còn rất nhiều bài báo cáo chuyên môn đặc sắc khác.

Rejuvaskin Việt Nam hân hạnh đồng hành bộ môn Tạo Hình Thẩm Mỹ - Đại học Y Dược TP.HCM

Góp mặt trong Hội thảo khoa học và Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ với vai trò đơn vị tài trợ, Rejuvaskin Việt Nam đã có khoảng thời gian dài hợp tác và trở thành đối tác uy tín của bác sĩ tạo hình thẩm mỹ nói riêng và bộ môn nói chung.

Rejuvaskin Việt Nam dự kỷ niệm 15 năm bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ ĐHYD TP.HCM- Ảnh 4.

Chia sẻ trong buổi lễ kỷ niệm, ông Mai Xuân Dưỡng - CEO Công ty TNHH Rejuvaskin Việt Nam chia sẻ:

"Rejuvaskin Việt Nam vô cùng vinh dự và may mắn khi là đơn vị đồng hành và góp mặt trong sự kiện, cùng quý bác sĩ kỷ niệm 15 năm thành lập bộ môn - nơi đặt nền móng vững chắc cho nền thẩm mỹ an toàn. Rejuvaskin Việt Nam xin gửi lời chúc mừng đến quý thầy cô và học viên bộ môn Tạo hình Thẩm Mỹ".

Bên cạnh giới thiệu sản phẩm, gian hàng Rejuvaskin Việt Nam tại hội nghị nhận được rất nhiều sự quan tâm của quý khách mời đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm, tham gia chương trình minigame check-in nhận quà.

Thông tin về thương hiệu Rejuvaskin

Thương hiệu Rejuvaskin sở hữu nền tảng khoa học Silicone y tế - vật liệu y tế nổi bật trong y tế trong tất cả dòng sản phẩm, nổi bật các dòng quản lý và ngừa sẹo lồi/phì đại Rejuvasil 97% Silicone Gel và Scar FX 100% Silicone Sheeting.

Rejuvaskin Việt Nam dự kỷ niệm 15 năm bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ ĐHYD TP.HCM- Ảnh 5.

37 năm nghiên cứu và phát triển, Rejuvaskin tập trung kiến tạo môi trường tái lập sẹo ổn định bằng cơ chế kiểm soát độ ẩm theo cơ chế của chính Silicone y tế. Dựa trên hơn 400 nghiên cứu, silicone y tế cho thấy khả năng tích cực trong việc ổn định và tối ưu kết cấu của sẹo sau lành thương. Chính vì thế, các sản phẩm của Rejuvaskin trở thành "trợ thủ" của chuyên gia trong giai đoạn chăm sóc hậu phẫu. Với mục tiêu giúp bệnh nhân chăm sóc vết sẹo hiệu quả với giải pháp đơn giản và dễ thực hiện tại nhà.

