Rejuvaskin Việt Nam sẵn sàng hội thảo khoa học HSAPS 2025

Hội nghị khoa học quốc tế thường niên lần thứ 25 của Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM (HSAPS) kết hợp Đại hội Nhiệm kỳ V (2025 - 2030) sẽ diễn ra từ ngày 6 - 7.12.2025 tại Bệnh viện Quân y 175. Sự kiện này không chỉ là diễn đàn cập nhật tiến bộ y khoa mà còn là cơ hội hợp tác quốc tế, với sự đồng hành của Rejuvaskin Việt Nam - thương hiệu chăm sóc da y khoa hàng đầu từ Mỹ.

Hội nghị HSAPS lần thứ 25 được tổ chức nhằm tiếp nối hành trình khoa học hơn 18 năm qua, mang đến chương trình đào tạo y khoa liên tục (CME) cho hội viên và các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ toàn quốc. Đây là dịp để các chuyên gia trong và ngoài nước giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lâm sàng và công bố nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và y học tái tạo. Với chủ đề tập trung vào các tiến bộ hiện đại, hội nghị hứa hẹn thu hút hơn 600 đại biểu, bao gồm các phẫu thuật viên hàng đầu từ Việt Nam, Hàn Quốc, Mỹ và các quốc gia khác.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sự kiện sẽ diễn ra từ 8:00 đến 18:00 hằng ngày tại Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM. Chương trình được chia thành hai phần chính: Báo cáo khoa học & Nghiên cứu và Trình chiếu Video Phẫu thuật Trực tiếp. Phần 1 bao gồm các bài giảng từ chuyên gia hàng đầu, cập nhật kiến thức về trẻ hóa khuôn mặt & căng da mặt, phẫu thuật nâng mũi & tạo hình khuôn mặt, phẫu thuật ngực & tạo hình cơ thể (hút mỡ, tạo hình bụng, chỉnh sửa hình thể), phẫu thuật khẳng định giới tính, cũng như ứng dụng tế bào gốc & y học tái tạo trong thẩm mỹ.

Chi tiết chương trình được phân bổ qua hai ngày với các phiên đồng thời tại Room A (Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, sức chứa 500 khách) và Room B (Thẩm mỹ nội khoa, sức chứa 100 khách). Ngày 1 (6.12.2025) bắt đầu bằng Đại hội Nhiệm kỳ V tại Room A từ 9 giờ -10 giờ 30, với các nội dung như tuyên bố lý do, phát biểu khai mạc, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ IV, thảo luận, giới thiệu và công bố Ban Chấp hành mới, thông qua nghị quyết. Sau tea break lúc 10 giờ 30 - 10 giờ 45, hội nghị chuyển sang phần khoa học.

Tại Room A ngày 1: Phiên 1 (10 giờ 45 - 12 giờ) về phẫu thuật nâng ngực - tạo hình cơ thể; Phiên 2 (13 giờ 30 - 15 giờ) về phẫu thuật nâng mũi - tạo hình khuôn mặt; Phiên 3 (15 giờ - 17 giờ) về liệu pháp tế bào gốc và chống lão hóa. Tại Room B: Phiên 1 về xu hướng thẩm mỹ nội khoa trên thế giới; Phiên 2 về kết hợp đa phương thức chỉ sinh học - filler - botox; Phiên 3 về dược mỹ phẩm & mesotherapy & skinbooster.

Ngày 2 (7.12.2025): Room A tập trung vào phẫu thuật thẩm mỹ với Phiên 4 (8 giờ 30 - 10 giờ) về hút mỡ và vùng bụng; Phiên 5 (10 giờ 30 - 12 giờ) về biến chứng và hồi sức cấp cứu; Phiên 6 (13 giờ 30 - 15 giờ) về trực tiếp mổ thị phạm nâng mũi; Phiên 7 (15 giờ 30 - 16 giờ 30) về trực tiếp mổ thị phạm nâng ngực. Room B: Phiên 4 về các phương pháp trẻ hóa khuôn mặt; Phiên 5 về laser & công nghệ ánh sáng; Phiên 6 về điều trị chống lão hóa toàn diện; Phiên 7 về kết hợp chỉ sinh học - filler - botox.

Phần 2 của hội nghị là điểm nhấn với 4 - 8 ca phẫu thuật trực tiếp được trình chiếu video, do các phẫu thuật viên uy tín thực hiện, kèm phân tích chuyên sâu về kỹ thuật và kinh nghiệm lâm sàng. Điều này giúp các bác sĩ tham dự không chỉ học hỏi lý thuyết mà còn áp dụng thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ thẩm mỹ tại Việt Nam, đảm bảo an toàn và hiệu quả cho bệnh nhân.

Rejuvaskin Việt Nam vinh dự là một trong những đơn vị tài trợ chính thức, đồng hành cùng HSAPS 2025 để mang đến các giải pháp chăm sóc da hậu phẫu thuật tiên tiến. Với gian hàng tại sự kiện, Rejuvaskin sẽ giới thiệu trực tiếp sản phẩm và tư vấn miễn phí cho các chuyên gia y tế.

Rejuvaskin là thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu từ Mỹ, được thành lập năm 1988 bởi Tập đoàn Atlantic Medical Products, LLC dba Scar Heal. Với hơn 35 năm kinh nghiệm, Rejuvaskin chuyên nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chăm sóc da y khoa, tập trung vào việc làm mờ sẹo, phục hồi da sau phẫu thuật thẩm mỹ và chống lão hóa. Thương hiệu đã hỗ trợ hơn 4 triệu vết sẹo tại hơn 77 quốc gia, không chứa paraben, hương liệu nhân tạo, an toàn cho da nhạy cảm.

Rejuvaskin không chỉ tập trung vào hiệu quả mà còn nhấn mạnh tính khoa học, với các nghiên cứu lâm sàng chứng minh khả năng cải thiện da sau 8 tuần sử dụng. Thương hiệu đã được các chuyên gia Việt Nam như chuyên gia da liễu khuyên dùng, nhờ khả năng hỗ trợ phục hồi nhanh chóng, giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật.