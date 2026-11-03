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    Renaissance Hotels làm mới trải nghiệm buổi tối với đồ uống hương vị bản địa

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ

    Ngày 28.10.2026, Renaissance Hotels, thương hiệu thuộc Marriott International, giới thiệu diện mạo mới của chương trình Trải nghiệm buổi tối tại Renaissance (Evenings at Renaissance). Bộ sưu tập được phát triển cùng bartender Indonesia Demitria 'Demi' Dana Paramita.

    Renaissance Hotels làm mới trải nghiệm buổi tối với đồ uống hương vị bản địa - Ảnh 1.

    Bộ sưu tập Punch mới (từ trái sang phải): Blooming Flower, The Silk Road, The Night Market

    Ba thức uống nổi bật gồm Blooming Flower, (punch lấy cảm hứng từ hoa), The Night Market (lấy cảm hứng từ lá dứa, tắc và me) và The Silk Road (lấy cảm hứng từ trà, nghệ tây và gia vị).

    Bộ sưu tập ra mắt trong khuôn khổ Ngày hội Khám phá cùng Renaissance 2026, chủ đề "Những tầng lớp khám phá", diễn ra trong tháng 10 và 11. Chương trình kết nối du khách với đời sống địa phương qua hành trình cùng Navigator, gặp gỡ nghệ nhân và hoạt động tương tác.

    Từ ngày 31.10 đến 1.11, Renaissance Danang Hoi An Resort & Spa sẽ dẫn dắt du khách vào không gian sáng tạo qua nghệ thuật in lụa sinh thái, chụp ảnh chân dung wet-plate cổ điển, các xưởng thủ công tỉ mỉ cùng nghi thức Punch Bowl đặc trưng.

    Cùng lúc đó, Renaissance Riverside Hotel Saigon mở ra hành trình tôn vinh ẩm thực vùng miền và làng nghề truyền thống vào ngày 31.10, nơi du khách tự tay trải nghiệm nhuộm chàm cùng Saigon Indigo, gửi gắm nét vẽ lên nón lá, rồi khép lại trọn vẹn ngày hội bằng ly Punch Bowl Tropical Silk đầy cảm hứng.

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    Renaissance Hotels Evenings at Renaissance Marriott International

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