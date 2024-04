Renée Zellweger, Hugh Grant trở lại đóng phim tình cảm Bridget Jones: Mad About the Boy

Theo thông tin đoàn phim, nữ diễn viên từng hai lần đoạt giải Oscar sẽ đóng vai chính trong Bridget Jones: Mad About the Boy do Michael Morris đạo diễn. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên bán chạy nhất của nữ văn sĩ Anh Helen Fielding, theo CNN.



Hugh Grant từng vào vai Daniel Cleaver trong Bridget Jones's Diary ra rạp năm 2001 và phần tiếp theo Bridget Jones: The Edge of Reason năm 2004, sẽ quay lại đóng cùng Reneé Zellweger trong Bridget Jones: Mad About the Boy. Nam tài tử không xuất hiện ở phần thứ ba của loạt phim là Bridget Jones's Baby năm 2016.

Cùng quay trở lại với phần phim mới này là Emma Thompson - vai tiến sĩ Rawlings trong Bridget Jones's Baby.

Reneé Zellweger được đề cử giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 2002 cho vai diễn phim Bridget Jones's Diary, trước khi giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2004 (Cold Mountain) và năm 2020 đoạt Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc (Judy).

Cuốn tiểu thuyết Bridget Jones: Mad About the Boy của Fielding lấy bối cảnh 14 năm sau khi Jones gặp Mark Darcy do diễn viên từng đoạt giải Oscar Colin Firth đóng. Bridget Jones: Mad About the Boy sẽ ra rạp toàn cầu vào đúng lễ tình nhân 14.2.2025.