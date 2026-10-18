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    Reply 2010s: Dàn sao ‘Tiệm bánh Hoàng tử bé’ tái hợp sau 13 năm

    Reply 2010s: Dàn sao ‘Tiệm bánh Hoàng tử bé’ tái hợp sau 13 năm

    Hữu Tín - Hải Duy
    Sau 13 năm kể từ khi ‘Tiệm bánh Hoàng tử bé’ lên sóng, dàn diễn viên của sitcom đình đám một thời có dịp tái hợp tại trường quay Báo Thanh Niên trong chương trình ‘Reply 2010s’. Cuộc gặp gỡ không chỉ là màn hội ngộ đầy cảm xúc mà còn như chuyến tàu đưa khán giả trở về với ký ức thanh xuân.

    Thời gian qua, Tiệm bánh Hoàng tử bé (Văn Công Viễn đạo diễn) bất ngờ được khán giả nhắc lại, kéo theo làn sóng hoài niệm về một trong những sitcom từng gắn bó với thanh xuân của nhiều khán giả. Những nhân vật quen thuộc cùng câu chuyện xoay quanh tiệm bánh năm nào một lần nữa trở thành chủ đề được fan quan tâm.

    Sau 13 năm, dàn diễn viên của Tiệm bánh Hoàng tử bé gồm NSƯT Hạnh Thúy (chị Bông Neo), Kelbin Lei (Kevin), Ngọc Thảo (San San), Phương Bella (Lucy) có dịp hội ngộ tại chương trình Reply 2010s do Báo Thanh Niên thực hiện để cùng nhìn lại hành trình đã qua và chia sẻ những câu chuyện phía sau màn ảnh.

    Reply 2010s: Dàn sao ‘Tiệm bánh Hoàng tử bé’ tái hợp sau 13 năm- Ảnh 1.
    Reply 2010s: Dàn sao ‘Tiệm bánh Hoàng tử bé’ tái hợp sau 13 năm- Ảnh 2.
    Reply 2010s: Dàn sao ‘Tiệm bánh Hoàng tử bé’ tái hợp sau 13 năm- Ảnh 3.

    Dàn diễn viên của bộ phim sitcom đình đám Tiệm bánh Hoàng tử bé có dịp tái hợp tại trường quay Báo Thanh Niên

    ẢNH: HỮU TÍN

    Hơn một thập niên bộ phim khép lại, mỗi người đều có hành trình riêng và những thay đổi trong công việc, cuộc sống cá nhân. Lần gặp gỡ này vì thế không chỉ là dịp để các diễn viên gặp lại những người từng đồng hành, mà còn là khoảnh khắc họ cùng nhìn lại một phần tuổi trẻ. Với khán giả, những gương mặt năm nào cũng trở thành chiếc cầu nối đưa họ trở về một thời thanh xuân. Mời quý vị cùng đón xem chương trình Reply 2010s phát sóng lúc 20 giờ 00 ngày 18.10 trên các nền tảng Thanh Niên Online, kênh YouTube và TikTok iHay TV.

    Reply 2010s| Dàn sao Tiệm bánh Hoàng tử bé tái hợp sau 13 năm


     

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