Rét đậm, rét hại kéo dài nhiều ngày, người dân đặc biệt lưu ý điều gì?

Ngày 23.1, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên từ ngày 22.1, tại Bắc bộ, Bắc Trung bộ xảy ra đợt rét hại trên diện rộng.

Nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, xuống mức 8 độ C trong đợt rét lần này ĐÌNH HUY

Đáng chú ý, mức nhiệt quan trắc được ở thủ đô Hà Nội đã xuống dưới 10 độ C, hiện tượng băng giá đã xuất hiện ở một số nơi vùng núi phía bắc.

Theo ông Hưởng, tình trạng rét hại diện rộng ở miền Bắc với nền nhiệt dưới 13 độ C sẽ kéo dài đến khoảng 26.1; ở Trung bộ kéo dài đến ngày 25.1. Từ ngày 25 - 28.1, các tỉnh Bắc bộ, Trung bộ tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại; sau ngày 28.1, nhiệt độ mới được cải thiện.

Cận cảnh băng giá phủ trắng đỉnh Mẫu Sơn

"Trong đợt rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ duy trì từ 7 - 10 độ C, vùng núi phổ biến dưới 5 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C. Các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 11 độ C, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C; các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi trời chuyển rét", ông Hưởng nói.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết nhấn mạnh, các đài ở khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ sẽ quan trắc nhiệt độ lúc 6 giờ sáng để cập nhật trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và thông tin tới các phương tiện truyền thông đại chúng để người dân, phụ huynh học sinh nắm được và quyết định cho con mình đi học hay không.

"Rét đậm, rét hại sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chính vì vậy, người dân cần giữ sức khỏe. Đặc biệt, tuyệt đối không được sưởi ấm bằng than tổ ong. Việc này sưởi ấm bằng than tổ ong sẽ gây nguy cơ chết người", ông Hưởng nói và cho hay, người dân cũng cần che chắn chuồng, trại và có phương án giữ ấm cho cây trồng, vật nuôi.

Ngoài ra, không khí lạnh sẽ gây sóng to, gió lớn trên biển, tác động đến việc nuôi trồng và đánh bắt hải sản của bà con ngư dân.