Rét dưới 10 độ C, nhiều trường ở Hà Nội cho học sinh nghỉ học

Phụ huynh Trường tiểu học Cổ Nhuế 2A (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận được thông báo lúc 6 giờ 40 từ cô giáo chủ nhiệm: "Vì thời tiết giá rét, nhiệt độ Hà Nội sáng nay dưới 10 độ C nên học sinh được nghỉ học theo quy định. Kính đề nghị cha mẹ học sinh giữ ấm áp, chăm sóc tốt sức khỏe và quản lý con an toàn khi các con ở nhà. Khi nào đi học trở lại nhà trường thông báo sau".

Phụ huynh có con học các trường tiểu học khác như Bế Văn Đàn (Q.Đống Đa), T.TVăn Điển (H.Thanh Trì)... cũng nhận được thông báo tương tự.



Phụ huynh Trường tiểu học Cổ Nhuế 2A (Q.Bắc Từ Liêm) nhận được thông báo cho học sinh nghỉ học sáng nay CHỤP MÀN HÌNH

Nhiều gia đình trẻ ở Hà Nội có con học mầm non, tiểu học từ cuối tuần trước đã phải lên phương án nếu con nghỉ học ở nhà tránh rét thì ai sẽ chăm sóc khi bố mẹ đi làm; có những công việc có thể linh động xin phép cơ quan làm việc tại nhà nhưng hầu hết đều phải đón ông bà ở quê lên trông hoặc cắt cử xin nghỉ phép…

Nắm bắt được khó khăn này của phụ huynh, một số trường vẫn duy trì việc mở cửa đón học sinh. Trường tiểu học Kim Giang (Q.Hoàng Mai) thông báo giờ học sáng sẽ lùi xuống 8 giờ 30 và kết thúc lúc 11 giờ 30 vì học sinh sẽ không ra chơi để đảm bảo được giữ ấm trong lớp. Nếu phụ huynh cho con nghỉ rét, cần báo cho giáo viên chủ nhiệm trước 7 giờ 50 để bếp ăn nhà trường cắt suất cơm trưa của con.

Trường THPT Chúc Động (H.Chương Mỹ) đã thông báo tới học sinh toàn trường về việc điều chỉnh giờ vào học sáng 8 giờ 20, tức muộn hơn so với lịch thông thường 50 phút do thời tiết rét đậm.

Trường tiểu học Thanh Xuân Trung (Q.Thanh Xuân) cũng lùi giờ học muộn hơn 20 phút so với thời khóa biểu cũ. Điều này, theo nhà trường, giúp phụ huynh bớt thấp thỏm hay phải vất vả đưa con đến trường từ sáng sớm.

Nhiều trường học ở Q.Ba Đình lên phương án kỹ càng về việc phòng chống rétcho học sinh B.Đ

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Hà Đông, cho hay đã ban hành văn bản hướng dẫn các nhà trường trực thuộc thực hiện đồng bộ các giải pháp để phòng chống rét cho học sinh. Trường học thông báo cho phụ huynh chủ động cho con nghỉ học nếu thời tiết dưới 10 độ C đối với cấp mầm non, tiểu học.

Tuy nhiên, bà Hằng cũng cho biết, trường hợp một số gia đình không có điều kiện trông con nên dù dưới 10 độ C, các trường học luôn mở cửa đón học sinh tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đi làm. Sau đó, tùy số lượng học sinh nghỉ học nhiều hay ít để có kế hoạch dạy bù kiến thức cho các em. Những em vì lý do thời tiết đi học muộn trong những ngày này, trường học đều linh hoạt đón vào lớp".

Các trường ngoài công lập thì sự linh động này rõ rệt hơn. Hầu hết các trường ra thông báo vẫn đón học sinh đến trường và có phương án đảm bảo sức khỏe, phòng chống rét cho học sinh nếu phụ huynh có nhu cầu gửi con.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn duy trì việc theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình Chào buổi sáng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình Hà Nội buổi sáng trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6 giờ sáng hằng ngày.

Căn cứ vào thông tin này, hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn thành phố chủ động điều chỉnh giờ học hoặc cho học sinh nghỉ học. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết của từng địa phương, các nhà trường có thể điều chỉnh thời gian học sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến muộn vì lý do thời tiết, nhà trường cần linh hoạt giải quyết để học sinh được vào học.

Sở GD-ĐT Hà Nội lưu ý nhà trường không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường phối hợp cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm. Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét; đồng thời, tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.