Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 9.2, khu vực Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; gió nhẹ; trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, có nơi dưới 8 độ C; vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Rét hại diện rộng kết thúc, miền Bắc ấm lên sau 10.2

Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trời rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 - 12 độ C, vùng núi 5 - 8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; gió nhẹ, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 14 - 17 độ C; nhiệt độ thấp nhất từ 10 - 12 độ C.

Cơ quan khí tượng dự báo, đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10.2. Sau ngày 10.2, nền nhiệt tại miền Bắc tăng dần khoảng 5 - 6 độ C.

Cụ thể, tại Hà Nội, ngày 10.2, nhiệt độ thấp nhất là 12 độ C, cao nhất 20 độ C; đến ngày 12.2, nhiệt độ thấp nhất khoảng 16 độ C, cao nhất khoảng 23 độ C. Thời tiết ấm tại thủ đô sẽ kéo dài từ ngày 13 - 16.2.

Tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng (nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên bởi những đợt không khí lạnh) cũng ấm lên sau ngày 10.2. Nhiệt độ tại các tỉnh này dao động khoảng 13 - 21 độ C (tăng 5 - 7 độ C so với thời điểm không khí lạnh tăng cường).

Các tỉnh đồng bằng Bắc bộ như Nam Định, Thái Bình, nhiệt độ tăng nhanh từ ngày 11.2 và duy trì ở mức 16 - 24 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, trong tháng 2, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh ở nước ta, gây ra rét đậm, rét hại kéo dài và các hiện tượng băng giá, sương muối. Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung bộ thấp hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Sang tháng 3, hoạt động của không khí lạnh hoạt động yếu dần và ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Đến tháng 4, miền Bắc khả năng đón nắng nóng sớm, nhiệt độ trung bình tại khu vực này cao hơn 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.