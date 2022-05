Retinol nên kết hợp với hoạt chất nào để đạt được hiệu quả chăm sóc da?

Chuyên gia gợi ý một số hoạt chất nên kết hợp với Retinol để “gấp bội” hiệu quả

Retinol được xem như “thần dược” có thể cải thiện cùng lúc nhiều vấn đề da, như nám, mụn, lão hóa. Thế nhưng, nếu kết hợp đúng cách với các hoạt chất khác, hiệu quả đạt được sẽ nhanh hơn, rõ rệt hơn. Dưới đây là một số thành phần khi kết hợp chung với retinol sẽ giúp việc chăm sóc da của bạn hiệu quả gấp bội.

● Retinol & Vitamin C

Nhiều cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc kết hợp retinol với vitamin C có thể tăng cường khả năng “đảo ngược lão hóa” tự nhiên do tác động bên ngoài lẫn bên trong. Ngoài ra, vitamin C còn có tác dụng ổn định retinol, làm tăng hiệu quả của thành phần này. Bên cạnh đó, khi chúng kết hợp với nhau sẽ tạo thành hàng rào bảo vệ da khỏi các tác nhân có hại từ môi trường, ngừa tổn thương và lão hóa da.

Retinol và vitamin C còn kích thích quá trình sản xuất collagen, mang lại cho chúng ta làn da trẻ trung, làm mờ các nếp nhăn, vết thâm, đốm đen. Do đó, nếu bạn muốn sở hữu làn da tươi trẻ, chống lão hóa tốt, hãy thử bộ đôi retinol và vitamin C.

● Retinol & Niacinamide

Hai thành phần này khi kết hợp với nhau sẽ giúp hạn chế sự khô da do Retinol gây ra. Ngoài ra, Niacinamide sẽ giúp kích thích da sản xuất tự nhiên các axit béo có lợi và ceramide, giúp củng cố khả năng cải thiện bề mặt da của retinol. Đồng thời cải thiện lỗ chân lông, giúp da kiểm soát dầu và vô hiệu hóa các tác hại từ các tác nhân gây hại từ môi trường đến làn da. Kết hợp retinol và Niacinamide còn cải thiện làn da không đều màu và làm sáng làn da xỉn màu.

● Retinol & Glycolic Acid

Hai thành phần này khi phối hợp với nhau sẽ tăng cường hiệu quả điều trị lão hóa da do ánh nắng mặt trời mang đến một cách rõ rệt hơn khi chỉ dùng đơn độc một chất. Tuy nhiên, cần cẩn trọng khi kết hợp retinol và Glycolic Acid vì khả năng kích ứng khá cao, da dễ bị tấy đỏ, khô.

● Retinol & Tranexamic Acid

Đây là cặp đôi hoàn hảo trong việc điều trị nám do tác động của ánh mặt trời và bảo vệ DNA tế bào khỏi tác nhân môi trường. Đồng thời Tranexamic Acid còn giúp giảm hiện tượng tăng sinh mao mạch máu nội mô khi sử dụng Retinol.

● Retinol & Hyaluronic Acid (HA)

HA được biết đến với khả năng cấp ẩm cực sâu cho da và đặc biệt là không gây kích ứng khi kết hợp với các thành phần skincare khác, trong đó có Retinol. Nếu kết hợp 2 thành phần lại với nhau bạn sẽ thấy làn da bớt bị khô và bong tróc khi dùng Retinol. Đồng thời HA còn hỗ trợ đắc lực cho Retinol trong việc chống lão hóa da.

Làm thế nào để dưỡng da hiệu quả nhưng hạn chế kích ứng khi dùng retinol và các hoạt chất khác?

Retinol là hoạt chất “nặng đô”, có làm khiến làn da gặp các tác dụng phụ như: mẩn đỏ, khô da, kích ứng quanh mắt, breakout - purging và nhạy cảm với ánh sáng. Đặc biệt là khi kết hợp với các thành phần khác như Vitamin C, Tranexamic Acid, Glycolic Acid… Để giảm tình trạng kích ứng, bạn nên bắt đầu sử dụng retinol từ nồng độ thấp và chuyển sang nồng độ cao khi da đã dần thích nghi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo sản phẩm retinol ứng dụng công nghệ bọc phân tử, không gây bong tróc, kích ứng da.

Hiện nay, công nghệ Retinol bọc phân tử Encapsulated của Image Skincare- Hãng dược mỹ phẩm hàng đầu nước Mỹ đang được giới chuyên gia đánh giá cao. Bạn nên tham khảo các sản phẩm retinol của hãng, người có da nhạy cảm, dễ kích ứng nhưng vẫn muốn làm đẹp cùng retinol.

Nhờ công nghệ này, các hoạt chất retinol có thể thẩm thấu sâu vào da và phát huy hiệu quả một cách tốt nhất nhưng không làm kích ứng da. Đây được xem là bước tiến “vĩ đại” trong công nghệ bào chế mỹ phẩm. Rất nhiều chuyên gia da liễu tại nước ngoài, cũng như tại Việt Nam đề cử retinol của Image cho các khách hàng của mình.





2 sản phẩm ứng dụng công nghệ Retinol không bong tróc đang được tìm mua nhiều

Bạn có thể tham khảo 2 sản phẩm của Image có ứng dụng công nghệ bọc phân tử Encapsulated Retinol dưới đây:

1. Kem trị nám Image MD Restoring Retinol Crème

Sản phẩm này phù hợp người có làn da khô, da nám, tàn nhang, đốm nâu, sạm màu, không đều màu, cùng làn da lão hóa, kém săn chắc, mịn màng. Trong công thức của kem trị nám Image MD Restoring Retinol Crème có chứa 0.8% Retinol được ứng dụng công nghệ bọc phân tử, cùng tinh dầu Kahai, các loại peptide, Glycolic axit, Lactic acid, chiết xuất yến mạch… giúp retinol hoạt động mạnh mẽ, làn da sẽ trở nên trắng mịn, mềm mại, mờ vết nám, nếp nhăn và chống lão hóa tốt hơn.

Kem trị nám Image MD Restoring Retinol Crème còn chinh phục nhiều tín đồ skincare nhờ những ưu điểm như:

● Thiết kế dạng hũ thủy tinh sang trọng với màu xám tro, có vòi nhấn bơm tinh chất, vừa đảm bảo vệ sinh, tiện sử dụng, vừa tránh cho các hoạt chất bị oxi hóa.

● Chất kem hơi đặc nhưng thấm nhanh. Trong sản phẩm chứa chiết xuất dầu và một số hoạt chất dưỡng ẩm tốt nên không gây khô da như một số loại kem trị nám chứa retinol khác.

● Chứa nồng độ 0.8% retinol nhưng khi thoa lên da chỉ châm chích và bong tróc nhẹ. Do đó, người có làn da nhạy cảm có thể sử dụng.

● Các vết nám, nếp nhăn cải thiện sau khoảng 4 - 6 tuần, da có độ căng bóng hơn, mịn màng hơn trông thấy…

Chi tiết sản phẩm xem ngay và nhận ưu đãi: https://imagevietnam.vn/md/kem-tri-nam-image-md-restoring-retinol-creme.html

1. Tinh chất phục hồi và trẻ hóa da Image MD Restoring Retinol Booster

Tinh chất Image MD Restoring Retinol Booster chứa hàm lượng cao retinol đó là 1.75%. Tuy nhiên, sản phẩm này ít gây kích ứng và dùng được cho da nhạy cảm, đó là nhờ ứng dụng công nghệ bọc phân tử Encapsulated Retinol. Image MD Restoring Retinol Booster rất thích hợp với người có làn da mụn, da tăng sắc tố, tổn thương sau khi làm laser, peel da, hoặc da lão hóa…

Ngoài thành phần chủ đạo là retinol, tinh chất Image MD Restoring Retinol Booster còn chứa tinh dầu chùm ngây, dầu hắc mai biển, dầu hạt nho. Chúng vừa có khả năng mờ vết thâm, nám, trẻ hóa da, vừa nuôi dưỡng, phục hồi và bảo vệ da trước ánh nắng và các tác nhân có hại.

Dưới đây là một số ưu điểm nổi bật của tinh chất Image MD Restoring Retinol Booster chinh phục tín đồ skincare:

● Thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, dễ sử dụng và bảo quản sản phẩm chống oxy hóa khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài.

● Kết cấu dạng lỏng, thẩm thấu nhanh vào da và không gây bết dính khó chịu.

● Nồng độ retinol cao nhưng không gây kích ứng, bong tróc như một số sản phẩm cùng nồng độ trên thị trường.

● Tình trạng mụn, nám, nếp nhăn cải thiện sau 4 tuần và có thể mờ nếp nhăn sâu khi kiên trì sử dụng liên tục trong 3 tháng.

● Có thể mix chung với các loại serum, kem dưỡng khác để tăng hiệu quả mà không gây nặng mặt, kích ứng.

Tìm hiểu ngay sản phẩm chính hãng tại đây: https://imagevietnam.vn/md/tinh-chat-retinol-mo-seo-tre-hoa-da-image-md-restoring-retinol-booster.html

Khi biết retinol nên kết hợp với hoạt chất nào, bạn sẽ dễ dàng tìm ra sản phẩm chứa retinol mang lại hiệu quả cao trên làn da. Hai sản phẩm đến từ Image chính là đề cử sáng giá giúp bạn nhanh chóng có làn da đẹp, trẻ trung mà ít bị kích ứng.