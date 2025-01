[Review] 10+ kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn, lỗ chân lông to căng mượt, rạng rỡ

1. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn Image Clear Cell Mattifying Moisturizer For Oily Skin

Cái tên đầu tiên trong danh sách kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn nhất định phải là siêu phẩm đến từ thương hiệu Image Skincare nổi tiếng nước Mỹ. Kem dưỡng ẩm Image Clear Cell Mattifying Moisturizer For Oily Skin không chỉ kiểm soát dầu thừa, se khít lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn nhờ vào phức hợp Granactive Acne và Spheron L – 1500. Mà còn cung cấp độ ẩm sâu, phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên, giảm tình trạng mất nước và cải thiện độ đàn hồi, mang lại vẻ mịn màng và rạng rỡ cho làn da dầu mụn với thành phần Urea. Kết hợp cùng Allantoin, chiết xuất trà xanh và lô hội; Image Clear Cell Mattifying Moisturizer For Oily Skin giúp làm dịu kích ứng, giảm viêm và kháng khuẩn hiệu quả, mang đến cảm giác dễ chịu cho làn da dầu mụn nhạy cảm.

Sản phẩm phù hợp cho da dầu, da nhạy cảm, hoặc những làn da đang trong quá trình phục hồi sau các liệu pháp thẩm mỹ như peel, laser, lăn kim. Ngoài ra, đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho da mụn, da dễ sưng viêm, nổi mẩn đỏ hoặc da không đều màu, thâm sạm, giúp cải thiện đáng kể tình trạng da.

Thành phần chính: Granactive Acne, Spheron L-500, vitamin B6, chiết xuất cam thảo, Allantoin, chiết xuất mật ong.

Ưu điểm nổi bật:

Làm dịu tức thì các triệu chứng mẩn đỏ, sưng viêm do mụn và giảm cảm giác khó chịu trên da.

Cung cấp độ ẩm cần thiết giúp da dầu mụn duy trì độ mềm mại, hạn chế tình trạng mất nước và kiểm soát dầu hiệu quả.

Hỗ trợ giảm dầu thừa, giữ lỗ chân lông sạch thoáng ngăn ngừa sự hình thành mụn mới.

Giảm tắc nghẽn lỗ chân lông, loại bỏ vi khuẩn gây mụn, đồng thời cải thiện các vấn đề mụn hiện tại.

Thúc đẩy tái tạo tế bào da, phục hồi vùng da bị tổn thương, mang lại làn da sáng khỏe và rạng rỡ.

Tăng cường lớp bảo vệ tự nhiên của da, giúp chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường.

Hỗ trợ điều trị mụn ẩn, mụn đầu đen, mụn viêm, mụn nang, đồng thời làm mờ vết thâm và ngăn ngừa sẹo rỗ.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ, màu trắng, dễ dàng thẩm thấu vào da mà không gây nhờn rít hay bít tắc lỗ chân lông.

Cảm giác mềm mịn và khô thoáng ngay sau khi sử dụng, giúp kiểm soát bã nhờn và duy trì độ ẩm cần thiết suốt cả ngày.

Hiệu quả rõ rệt trong việc giảm mụn, đặc biệt với mụn viêm, chỉ sau 4 tuần sử dụng.

Lỗ chân lông được thu nhỏ, làn da trở nên đều màu, căng mịn và tràn đầy sức sống.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn dễ tán đều, thẩm thấu nhanh chóng, mang lại cảm giác thoải mái và không gây bết dính.

Không chứa cồn hay hương liệu, hương thơm dịu nhẹ tự nhiên mang lại cảm giác thư giãn mỗi khi sử dụng. Và không gây kích ứng, phù hợp với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Nhiều nơi phân phối với giá cả khác nhau mà chưa kiểm soát được chất lượng trên từng sản phẩm

Giá niêm yết chính hãng: 2.112.000đ/ 57g

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/kem-duong-kiem-soat-nhon--lam-diu-da-image-clear-cell-mattifying-moisturizer-for-oily-skin.html

2. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn SVR Sebiaclear Active

Top 2 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn gọi tên "anh tài" đến từ thương hiệu SVR nổi tiếng nước Pháp. Kem dưỡng SVR Sebiaclear Active là giải pháp dưỡng ẩm chuyên sâu dành cho làn da mụn, được thiết kế để hỗ trợ xử lý hiệu quả các tình trạng mụn như mụn viêm, mụn mủ, mụn đầu đen, đồng thời làm mờ vết thâm sau mụn. Sản phẩm không chỉ giúp xoa dịu vùng da bị kích ứng mà còn cung cấp độ ẩm cần thiết, mang lại làn da mềm mại và căng mịn.

Công thức đặc biệt giúp kiểm soát bã nhờn, giữ lỗ chân lông luôn sạch thoáng và giảm nguy cơ hình thành mụn mới. Sản phẩm còn mang lại cảm giác khô thoáng, dễ chịu, hỗ trợ cải thiện làn da dầu mụn, giúp da trở nên rạng rỡ và mịn màng suốt cả ngày dài.

Thành phần chính: Gluconolactone, Acid Salicylic, Niacinamide, Sodium Hydroxide, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ dầu thừa và lớp tế bào chết trên bề mặt da, mang đến làn da sạch thoáng, tươi mới và mềm mịn.

Kiểm soát lượng dầu nhờn dư thừa, cân bằng độ pH tự nhiên của da và làm dịu các vùng da mụn viêm, sưng đỏ.

Hỗ trợ se khít lỗ chân lông, giúp da láng mịn hơn và giảm nguy cơ xuất hiện mụn.

Giảm thiểu tình trạng mụn, làm mờ thâm sau mụn và cải thiện sắc tố da, mang lại vẻ rạng ngời, khỏe mạnh.

Kháng khuẩn hiệu quả, hạn chế tình trạng viêm nhiễm do mụn và thúc đẩy quá trình phục hồi vùng da tổn thương.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, tăng khả năng chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường như bụi bẩn, ô nhiễm và tia UV.

Kết cấu nhẹ nhàng, dễ dàng thẩm thấu, không gây cảm giác nhờn dính hay bít tắc, mang lại sự thoải mái khi sử dụng.

Công thức an toàn, phù hợp với làn da dầu, da nhạy cảm và da dễ bị mụn, lý tưởng để sử dụng hàng ngày.

Nhược điểm: Có mùi thoang thoảng nên những bạn không thích mùi mỹ phẩm nên cân nhắc trước khi sử dụng

Giá niêm yết chính hãng: 475.000đ/ 40ml

Đánh giá chung: 9/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/svr/kem-duong-kiem-soat-nhon-tri-mun-svr-sebiaclear-active.html

3. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn MartiDerm Acniover Night Renewal Cream

Đứng vị trí thứ 3 trong danh sách kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn đến từ thương hiệu Martiderm nổi tiếng Tây Ban Nha. Kem dưỡng Martiderm Acniover Night Renewal Cream được phát triển với công thức tiên tiến, kết hợp các thành phần nổi bật như 5% Alpha Hydroxy Acids (Glycolic Acid và Mandelic Acid), 4% Niacinamide, 1.5% Salicylic Acid và chiết xuất thực vật sinh học. Nhờ sự kết hợp này, sản phẩm giúp loại bỏ lớp tế bào chết trên da, thúc đẩy quá trình tái tạo da mới, mang lại làn da thông thoáng, giảm dầu thừa và thu nhỏ lỗ chân lông. Đồng thời, cải thiện độ mềm mịn và sự tươi sáng tự nhiên.

Martiderm Acniover Night Renewal Cream là giải pháp lý tưởng cho những ai có làn da dầu, lỗ chân lông to, dễ bị bít tắc hoặc gặp các vấn đề về mụn như mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn viêm sưng, mụn bọc và mụn trứng cá. Một siêu phẩm giúp cải thiện toàn diện, mang đến làn da khỏe mạnh, sạch mụn và rạng rỡ.

Thành phần chính: 5% AHA (Glycolic Acid & Mandelic Acid), 1.5% Salicylic Acid, 4% Niacinamide.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ điều tiết dầu thừa và duy trì độ ẩm tự nhiên, giúp làn da mụn trở nên tươi sáng và đều màu hơn.

Loại bỏ nhẹ nhàng lớp tế bào chết, giúp da thông thoáng, hạn chế nguy cơ bít tắc lỗ chân lông và ngăn mụn tái phát hiệu quả.

Kiểm soát dầu nhờn và thu nhỏ lỗ chân lông, mang lại bề mặt da mịn màng và mềm mại tự nhiên.

Giảm tình trạng viêm nhiễm và làm dịu các nốt mụn sưng đỏ, đồng thời đẩy nhanh quá trình tái tạo vùng da bị tổn thương do mụn.

Ngăn ngừa sự hình thành của mụn cám và mụn đầu đen, cải thiện kết cấu da và tăng độ đều màu.

Kích thích sản sinh ceramide, tăng khả năng dưỡng ẩm sâu và củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp chống lại tác hại từ tia UV và môi trường bên ngoài.

Thúc đẩy tái tạo tế bào, làm mờ vết thâm do mụn, đồng thời mang lại làn da tươi trẻ và giảm thiểu dấu hiệu lão hóa sớm.

Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ thẩm thấu vào da mà không gây nhờn dính hay bít tắc lỗ chân lông.

Thành phần an toàn, dịu nhẹ, phù hợp với mọi loại da, bao gồm cả da nhạy cảm và dễ kích ứng.

Nhược điểm: Mùi thơm mà khá nhẹ và cũng hết ngay sau khi apply lên da. Nhưng bạn nào không thích mùi mỹ phẩm nên cân nhắc trước khi sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.100.000đ/ 40ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/martiderm/kem-duong-tai-tao-ban-dem-cho-da-dau-mun-martiderm-acniover-night-renewal-cream--40ml.html

4. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn Paula's Choice Clear Oil - Free Moisturizer

Top 4 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn tiếp tục là sản phẩm đến từ thương hiệu Paula's Choice của Mỹ. Kem dưỡng Paula's Choice Clear Oil-Free Moisturizer được thiết kế đặc biệt với các thành phần nổi bật như Niacinamide, Ceramide và Hyaluronic Acid… mang lại khả năng cấp ẩm vượt trội mà không gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Sản phẩm không chỉ giúp kiểm soát bã nhờn mà còn hỗ trợ làm dịu da và giảm thiểu mụn hiệu quả.

Bên cạnh việc ngăn ngừa thâm mụn, kem dưỡng còn có khả năng cải thiện các dấu hiệu lão hóa, giúp da trở nên mềm mại, căng mịn và sáng khỏe. Với kết cấu mỏng nhẹ, không chứa dầu, Clear Oil-Free Moisturizer là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện chu trình chăm sóc da hàng ngày, đặc biệt phù hợp với làn da dầu mụn.

Thành phần chính: Ceramides, Niacinamide, chiết xuất từ bí ngô, chiết xuất cam thảo, Hyaluronic Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm nhẹ nhàng, phù hợp cho làn da dầu mụn, giúp da duy trì độ mềm mại và thông thoáng mà không gây nhờn rít hay bít tắc lỗ chân lông.

Làm dịu các nốt mụn viêm, sưng đỏ hoặc vùng da bong tróc, đồng thời hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, mang lại bề mặt da mịn màng và tươi sáng.

Tăng cường phục hồi lớp bảo vệ tự nhiên của da, giúp da khỏe mạnh hơn và chống lại tác hại từ môi trường bên ngoài như bụi bẩn và ô nhiễm.

Ngăn ngừa sự xuất hiện của mụn mới, đồng thời hỗ trợ hiệu quả trong việc điều trị mụn trứng cá và mụn đầu đen.

Chứa các chất chống oxy hóa, bảo vệ làn da dầu mụn khỏi dấu hiệu lão hóa và giúp da duy trì vẻ trẻ trung, rạng rỡ.

Kết quả kiểm nghiệm lâm sàng cho thấy 96% người dùng nhận thấy lỗ chân lông thu nhỏ đáng kể, và 88% đánh giá tình trạng mụn được cải thiện rõ rệt.

Thành phần an toàn, dịu nhẹ, không chứa hương liệu nhân tạo, thích hợp ngay cả với làn da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng.

Kết cấu kem siêu nhẹ, dễ dàng thẩm thấu vào da, không gây cảm giác nặng mặt hay khó chịu khi sử dụng.

Thiết kế bao bì tiện lợi, với tuýp nhỏ gọn, gam màu xanh tươi mát cùng nắp bật chắc chắn, dễ dàng mang theo và bảo quản.

Nhược điểm: Ngày càng có nhiều nơi phân phối với nhiều mức giá khác nhau mà không kiểm soát được chất lượng của sản phẩm

Giá niêm yết chính hãng: 899.000đ/ 60ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/paulas-choice/kem-duong-am-danh-cho-da-mun-paula-s-choice-clear-oil-free-moisturizer.html

5. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn Murad Skin Perfecting Lotion

Top 5 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ - Murad. Kem dưỡng Murad Skin Perfecting Lotion là sự lựa chọn hoàn hảo để dưỡng ẩm cho da dầu và da mụn với công thức không chứa dầu, giúp kem thẩm thấu nhanh chóng mà không gây cảm giác bết dính. Sản phẩm cung cấp độ ẩm cần thiết cho da, đồng thời kiểm soát lượng dầu thừa, mang lại làn da mịn màng, tươi sáng.

Với các thành phần ưu tú như retinol giúp tái tạo tế bào da và Allantoin giúp làm dịu những vùng da bị kích ứng, viêm đỏ hay mẩn ngứa, Murad Skin Perfecting Lotion là sự lựa chọn lý tưởng cho làn da dầu, da mụn, da hỗn hợp thiên dầu giúp duy trì vẻ khỏe mạnh và rạng rỡ cho làn da.

Thành phần chính: Chiết xuất cỏ nữ hoàng, chiết xuất từ mật ong, Retinol, Panthenol.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm đầy đủ cho da dầu mụn, giúp điều hòa bã nhờn và ngăn ngừa sự hình thành mụn mới.

Giảm thiểu tình trạng da khô, bong tróc hoặc sừng hóa ở những khu vực thô ráp, mang lại làn da mềm mại và mịn màng.

Giúp phục hồi tổn thương da và kích thích tái tạo cấu trúc da, mang đến làn da căng bóng, trẻ trung và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa.

Cải thiện khả năng giữ nước cho tế bào da, duy trì độ đàn hồi và giúp da luôn săn chắc.

Hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, làn da trở nên mịn màng hơn và giảm thiểu sự xuất hiện của mụn.

Sau 4 tuần sử dụng đều đặn, vùng chữ T sẽ giảm thiểu lượng dầu thừa rõ rệt, mang lại cảm giác thoáng mát và sạch sẽ.

Sản phẩm có mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, tạo cảm giác thư giãn khi sử dụng.

Thiết kế tuýp nhỏ gọn, tiện lợi, dễ mang theo khi đi du lịch hoặc sử dụng hàng ngày.

Kết cấu lotion mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh vào da mà không để lại cảm giác nặng nề hay nhờn bóng.

Nhược điểm: Giá cũng cao nhưng hiệu quả "miễn chê" nên sản phẩm vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của team da dầu và da mụn

Giá niêm yết chính hãng: 1.348.000đ/ 50ml

Đánh giá chung: 9/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/murad/kem-duong-am-ban-dem-danh-cho-da-dau-murad-skin-perfecting-lotion--50ml.html

6. Kem dưỡng ẩm cho da mụn Klairs Midnight Blue Calming Cream

Top 6 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn là sản phẩm đến từ thương hiệu Klairs xuất xứ Hàn Quốc. Kem dưỡng Klairs Midnight Blue Calming Cream với thành phần Sodium Hyaluronate, Glycerin, Peptide, chiết xuất từ rau má… vừa cấp ẩm đầy đủ, vừa kiểm soát dầu nhờn cho làn da dầu mụn thông thoáng ngừa mụn hiệu quả.

Thành phần chính: Chiết xuất bơ hạt mỡ, Sodium Hyaluronate, Glycerin, Peptide, chiết xuất từ rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Điều chỉnh lượng dầu nhờn, giúp lỗ chân lông thông thoáng và ngăn ngừa mụn từ gốc.

Cung cấp độ ẩm cần thiết, giữ cho làn da dầu mụn luôn tươi sáng, mềm mịn và khỏe mạnh.

Làm dịu hiệu quả các vùng da mụn bị đỏ, viêm, sưng và giảm thiểu tình trạng da khô hay bong tróc.

Thành phần an toàn, không thử nghiệm trên động vật và hoàn toàn không chứa hương liệu.

Nhược điểm: Mùi hương hơi nồng nhưng cũng hết ngay một vài phút sau khi apply lên da

Giá niêm yết chính hãng: 455.000đ/ 30ml

Đánh giá chung: 7.5/10

7. Kem dưỡng dành cho da mụn yếu và nhạy cảm Bioderma Sebium Sensitive

Top 7 là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng Bioderma của Pháp. Kem dưỡng Bioderma Sebium Sensitive sở hữu phức hợp Inflastop giúp làm dịu các vấn đề kích ứng da, giảm viêm, sưng mụn và đỏ da hiệu quả. Sản phẩm còn ứng dụng công nghệ Semi Restore, hỗ trợ điều chỉnh lượng dầu thừa trên da, cân bằng độ ẩm và ngăn ngừa sự hình thành mụn. Ngoài ra, sản phẩm còn cung cấp độ ẩm suốt 12 giờ giúp làn da mềm mại và tươi mới.

Thành phần chính: Chiết xuất lá bạch quả, tảo nâu, vitamin E, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Thiết kế tuýp nhỏ gọn, tiện dụng, với màu sắc trắng và xanh đơn giản nhưng tinh tế.

Kết cấu kem sữa nhẹ nhàng, thấm nhanh vào da, không gây cảm giác nhờn rít, giữ lỗ chân lông thông thoáng.

Hiệu quả điều trị và ngăn ngừa mụn rõ rệt chỉ sau vài tuần sử dụng.

Giúp thu nhỏ lỗ chân lông, mang lại làn da mềm mại, sáng khỏe.

Thành phần dịu nhẹ, an toàn cho cả da mụn và da nhạy cảm.

Nhược điểm: Có mùi hương dịu nhẹ nhưng bạn nào mẫn cảm với mùi hương cũng nên cân nhắc

Giá niêm yết chính hãng: 410.000đ/ 30ml

Đánh giá chung: 8/10

8. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn nhạy cảm Kiehl's Ultra Facial Oil - Free Gel Cream

Top 8 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng tại Mỹ - Kiehl's. Kem dưỡng Kiehl's Ultra Facial Oil-Free Gel Cream với công thức đặc biệt và an toàn, giúp cung cấp độ ẩm suốt 24 giờ và kiểm soát hiệu quả dầu thừa, giữ cho làn da dầu mụn luôn mềm mại, thông thoáng, đồng thời ngăn ngừa mụn. Với kết cấu kem mịn màng, sản phẩm thẩm thấu nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít hay sự khó chịu.

Thành phần chính: Đạm Glycoprotein trong băng Nam Cực, chiết xuất cỏ sa mạc, chiết xuất từ quả ô liu.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm liên tục cho làn da dầu, giữ da luôn mềm mại và ngăn ngừa tình trạng tiết dầu quá mức.

Điều chỉnh hiệu quả lượng dầu nhờn, giảm bớt bóng nhờn và giúp ngăn ngừa mụn.

Sản phẩm an toàn, không gây kích ứng, phù hợp cho da dầu mụn và da nhạy cảm.

Nhược điểm: Có hương thơm mà cực nhẹ nhưng với những bạn không thích mùi mỹ phẩm cũng nên cân nhắc

Giá niêm yết chính hãng: 1.050.000đ/ 50ml

Đánh giá chung: 8/10

9. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle

Top 9 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn là sản phẩm đến từ thương hiệu Some By Mi nổi tiếng Hàn Quốc. Kem dưỡng ẩm Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle với sự kết hợp hoàn hảo của 3 thành phần AHA, BHA và PHA loại bỏ tế bào chết một cách hiệu quả đồng thời cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da mềm mịn. Sản phẩm còn giúp làm dịu da, hỗ trợ điều trị mụn mang lại làn da khỏe mạnh và mịn màng.

Thành phần chính: AHA, BHA, PHA, chiết xuất rau má, chiết xuất tràm trà, Ceramide, Acid béo.

Ưu điểm nổi bật:

Hợp chất AHA, BHA, PHA giúp kháng viêm và hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả.

Chống oxy hóa và hỗ trợ giảm viêm sưng do mụn.

Hương cam nhẹ nhàng mang lại cảm giác dễ chịu mỗi khi sử dụng.

Kết cấu dạng gel cream mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng, không gây bóng nhờn.

Nhược điểm: Có thể gây châm chích với nền da nhạy cảm

Giá niêm yết chính hãng: 347.000đ/ 60g

Đánh giá chung: 7.5/10

10. Kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn Neutrogena Hydro Boost Water Gel

Top 10 kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn đến từ thương hiệu Neutrogena nổi tiếng của nước Mỹ. Kem dưỡng Neutrogena Hydro Boost Water Gel với bảng thành phần nổi bật Hyaluronic Acid, chiết xuất olive, Dimethicone, Glycerin… không chỉ cung cấp độ ẩm cần thiết ngăn ngừa da tiết quá nhiều dầu mà còn kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra cho làn da thông thoáng, ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông và hỗ trợ trị mụn ẩn, mụn trứng cá, mụn đầu đen.

Thành phần chính: Hyaluronic Acid, chiết xuất olive, Dimethicone, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm sâu và khả năng giữ nước tối ưu, giúp da dầu mụn luôn mềm mại và căng tràn sức sống.

Hỗ trợ kiểm soát hiệu quả dầu thừa, ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông.

Giúp se khít lỗ chân lông, giảm thiểu nguy cơ mụn hình thành và tái phát, mang lại làn da khỏe mạnh hơn.

Kết cấu gel mỏng nhẹ, màu xanh nhạt, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu khi thoa lên da, thẩm thấu nhanh chóng mà không để lại cảm giác nhờn rít.

Nhược điểm: Thiết kế dạng hũ nên hơi bất tiện và mất vệ sinh khi sử dụng

Giá niêm yết chính hãng: 420.000đ/ 48g

Đánh giá chung: 8/10

Vậy là các bạn đã tìm được kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn phù hợp rồi đúng không nào. Nhớ rằng dù lựa chọn kem dưỡng ẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nào cũng cần tìm hiểu kỹ và chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam như Mai Hân mỹ phẩm.