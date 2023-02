Review 10 sữa rửa mặt cho da thường sáng khỏe, không lo nổi mụn, kích ứng

Rửa mặt đúng cách sẽ giúp da sáng khỏe, rạng rỡ

Bật mí cách lựa chọn sữa rửa mặt cho da thường đúng chuẩn chuyên gia

Da thường có độ lành tính cao nhất trong mọi loại da và không gặp bất cứ vấn đề nào như quá khô hay tiết dầu nhiều quá mức. Do đó việc chăm sóc da thường đơn giản hơn những loại da khác, bạn có thể sử dụng sữa rửa mặt tùy sở thích, ở dạng kem, tạo bọt hay gel đều phù hợp. Tuy nhiên vẫn cần chú ý một số tiêu chí nhất định như:

Nên chọn sữa rửa mặt có độ pH ổn định từ 5.5 - 6.5 dịu nhẹ cho da, không gây khô căng, mất cân bằng da.

Có thể chọn sữa rửa mặt làm sạch da có tích hợp thêm một số chức năng khác như: Dưỡng trắng, thải độc, ngăn ngừa mụn, se khít lỗ chân lông, chống lão hóa…

Ưu tiên sản phẩm đến từ các thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng, chiết xuất tự nhiên, đảm bảo an toàn, không gây kích ứng da.

Gợi ý top 10 sữa rửa mặt cho da thường được tìm mua hiện nay

Hãy tham khảo Top 10 sữa rửa mặt cho da thường đang được yêu chuộng hàng đầu hiện nay. Vậy cùng tìm hiểu xem đó là những sản phẩm nào và tìm cho làn da của mình một "bảo bối" làm sạch da tối ưu.

1. Sữa rửa mặt loại bỏ bụi mịn, sạch sâu, ngừa mụn, sáng da Rejuvaskin Anti-Pollution

Đến từ thương hiệu hàng đầu nước Mỹ- Rejuvaskin, loại sữa rửa mặt này được ưa chuộng tại nhiều quốc gia nhờ khả năng cuốn sạch những hạt bụi mịn PM2.5, dầu thừa, kem chống nắng, lớp trang điểm. Ngoài ra, sữa rửa mặt Rejuvaskin Anti-Pollution còn hấp thụ và trung hòa các gốc tự do, giúp da sáng khỏe từ bên trong, không bị ảnh hưởng nhiều từ các tác nhân có hại ngoài môi trường.

Sữa rửa mặt Rejuvaskin Anti-Pollution

Thành phần chính: Exopolysaccharide (Exo-P ™), PM2.5. Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, chiết xuất dầu sả chanh, lô hội.

Ưu điểm:

Bao bì dạng tuýp đơn giản, sạch sẽ, có nắp đóng mở chắ c chắn.

Kết cấu sữa rửa mặt ở dạng gel trong suốt, ít bọt.

Có hương sả thơm nhẹ, tạo cảm giác dễ chịu khi rửa mặt.

Làm sạch nhanh, nhưng da vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, không khô da.

Hạn chế tình trạng mụn tốt nhờ khả năng làm sạch sâu mọi bụi bẩn, bã nhờn, kem chống nắng, bụi mịn.

Làn da mịn màng, đều màu, trắng sáng hơn khi sử dụng đều đặn trong thời gian dài.

Bảng thành phần chiết xuất từ thiên nhiên lành tính cho da thường, đã được chứng nhận từ các tổ chức uy tín.

Giá tham khảo: 400.000đ/ 60ml

Chi tiết sữa rửa mặt Rejuvaskin chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn.

2. Sữa rửa mặt dưỡng ẩm Cerave Hydrating Cream-to-Foam Cleanser dạng kem tạo bọt

Loại sữa rửa mặt kiêm tẩy trang này đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm CeraVe của Mỹ. Cerave Hydrating Cream-to-Foam Cleanser với kết cấu dạng kem tạo bọt mềm mịn sẽ nhanh chóng loại bỏ bụi bẩn, dầu nhờn, lớp makeup cứng đầu. Đồng thời dưỡng ẩm, khóa ẩm, tăng cường sức mạnh của hàng rào bảo vệ da. Từ đó làn da của bạn sẽ trở nên mềm mại, căng mướt, giảm sưng ngứa và cải thiện tình trạng da mất nước, khô căng, bong tróc, nứt nẻ.

Sữa rửa mặt Cerave Hydrating Cream-to-Foam Cleanser

Thành phần chính: Ceramide, A xít Hyaluronic, Salicylic Acid, A xít Amin, Glycerin, chiết xuất dầu dừa.

Ưu điểm:

Thiết kế dạng chai lớn, có vòi nhấn tiện lợi như chai sữa tắm nên dễ sử dụng. Bao bì khá bắt mắt trong tone trắng - xanh lá.

Kết cấu dạng kem đặc, không tạo bọt nhiều, lướt nhẹ trên da, hạn chế ma sát làm tổn thương da.

Làm sạch tốt các bụi bẩn, dầu nhờn, lớp trang điểm và tế bào chết trên bề mặt, giúp da sạch, mịn màng, sảng khoái và khỏe khoắn sau khi dùng.

Sau khi rửa mặt, da không bị khô căng, khó chịu mà rất dễ chịu, giảm nhanh tình trạng sưng, ngứa (nếu có).

Da khỏe hơn, giảm mụn và se khít lỗ chân lông khi dùng sản phẩm lâu dài.

Da không còn bị khô, sưng ngứa, nứt nẻ và hạn chế nổi mụn.

Vừa rửa mặt làm sạch da, vừa tẩy trang nên có thể tối giản chu trình skincare hằng ngày.

Giá tham khảo: 470.000đ/ 355ml

Trải nghiệm sữa rửa mặt dưỡng ẩm Cerave Hydrating Cream-to-Foam Cleanser chính hãng tại đây và nhận ngay ưu đãi hấp dẫn.

3. Sữa rửa mặt tẩy tế bào chết làm sáng da Image Iluma Intense Brightening Exfoliating Cleanser

Đây là sản phẩm nằm trong dòng trị nám Iluma của hãng dược mỹ phẩm Image Skincare Hoa Kỳ. Image Iluma Intense Brightening Exfoliating Cleanser sẽ giúp da được làm da sâu mọi bụi bẩn, bã nhờn, dầu thừa, cặn trang điểm, cũng như lớp tế bào chết trên bề mặt. Đồng thời hỗ trợ làm sáng da, tăng cường sức khỏe của lớp hàng rào bảo vệ và ngăn chặn những tác hại từ môi trường bên ngoài.

Sữa rửa mặt cho da thường Image Iluma Intense Brightening Exfoliating Cleanser

Thành phần chính: Enzyme chiết xuất từ nấm, hạt cầu và hạt cảm biến thông minh từ tre, chiết xuất nước gạo, rễ nhân sâm, trà xanh, bột trái dừa, cam thảo.

Ưu điểm:

Thiết kế dạng tuýp nhựa màu trắng, phối cùng màu tím đặc trưng của dòng Image Iluma.

Kết cấu sữa rửa mặt dạng cream, có các hạt màu xanh, nhưng khi rửa mặt các hạt này sẽ tan nhanh giúp da sạch mịn, không bị ma sát, hư tổn hay gây khó chịu, căng rát.

Tạo cảm giác thư thái, dễ chịu khi dùng nhờ hương tinh dầu cam và phong lữ.

Làm sạch nhanh, khi sờ vô da có cảm giác ẩm mịn, không khô căng.

Sản phẩm có tẩy da chết và làm sạch sâu nên sẽ ngăn ngừa mụn trứng cá, mụn ẩn hiệu quả.

Hỗ trợ làm sáng da, mờ vết thâm khi sử dụng trong thời gian dài.

Giá tham khảo: 1.250.000đ/ 113g

Tham khảo ngay sữa rửa mặt Image Iluma Intense Brightening Exfoliating Cleanser.

4. Sữa rửa mặt cân bằng da Paula’s Choice Resist Perfectly Balanced Foaming Cleanser

Loại sữa rửa mặt này đến từ Paula’s Choice, một brand vốn đã rất nổi tiếng về độ an toàn, hiệu quả, được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng. Không chỉ làm sạch da, Paula’s Choice Resist Perfectly Balanced Foaming Cleanser còn giảm tiết dầu thừa, ngừa mụn, cải thiện lỗ chân lông và giảm thiểu các vấn đề lão hóa như nếp nhăn, vết chân chim. Đồng thời củng cố lớp màng bảo vệ da trước các tác nhân có hại ngoài môi trường.

Sữa rửa mặt Paula’s Choice Resist Perfectly Balanced Foaming Cleanser

Thành phần chính: Ceramide, Niacinamide (Vitamin B3), Hyaluronic Acid (HA), Stearic Acid, chiết xuất lô hội.

Ưu điểm:

Thiết kế chai hình trụ màu xanh bắt mắt, có vòi pump nên dễ dàng tinh chỉnh lượng sản phẩm cần dùng.

Kết cấu dạng kem lỏng, tạo bọt nhiều, nhanh chóng làm sạch da và đem đến cảm giác sảng khoái, dễ chịu sau khi sử dụng.

Cải thiện các nốt mụn đầu đen, mụn đầu trắng, mụn trứng cá sau vài tuần sử dụng.

Da mềm mại, ẩm mượt và bớt khô ráp.

Tình trạng đổ dầu thừa cải thiện hơn, lỗ chân lông thu nhỏ và các nốt mụn ẩn, mụn trứng cá ít xuất hiện hơn.

Sản phẩm hỗ trợ làm sáng da, cải thiện nếp nhăn.

Giá tham khảo: 760.000đ/ 190ml

5. Sữa rửa mặt trắng da Eucerin Ultra White Foam

Loại sữa rửa mặt cho da thường này đến từ thương hiệu chăm sóc da được nhiều bác sĩ da liễu trên thế giới khuyên dùng, đó là Eucerin của Đức. Eucerin Ultra White Foam giúp làm sạch sâu, dịu nhẹ và an toàn cho da, hạn chế sự tích lũy của các tế bào da sẫm màu. Đồng thời làm khỏe da, đẩy nhanh quá trình phục hồi và giúp da rạng rỡ hơn.

Sữa rửa mặt Eucerin Ultra White Foam

Thành phần chính: Acid Myristic, Propylene Glycol, Natri Methyl Cocoyl Taurate, bisabolol, a xít lauric, parfum.

Ưu điểm:

Thiết kế dạng tuýp cơ bản như các loại sữa rửa mặt thường gặp, có nắp vặn chắc chắn, dễ mang theo.

Kết cấu dạng cream, tạo bọt nhiều, làm sạch cực nhanh.

Kết hợp đa dạng các loại acid thiết yếu, giúp da loại bỏ nhanh lớp bụi bẩn, cặn trang điểm và loại bỏ tế bào chết hiệu quả.

Vẫn giữ độ ẩm cần thiết cho da, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Hỗ trợ làm mờ nám, sạm, dưỡng sáng da sau một thời gian sử dụng.

Sản phẩm không chứa cồn nên rất dịu nhẹ, phù hợp cho cả da thường, da khô gặp tình trạng sạm, nám, kém đàn hồi. Hoặc người làm việc trong môi trường độc hại, nhiều bụi bẩn.

Giá tham khảo: 519.000đ/ 150g

6. Sữa rửa mặt dưỡng trắng da Vichy IW Brightening Deep Cleansing Foam

Đây là sữa rửa mặt cho da thường được nhiều chuyên gia, beauty blogger khuyên chọn, đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Vichy của Pháp. Vichy IW Brightening Deep Cleansing Foam giúp làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết. Đồng thời, loại sữa rửa mặt này còn ức chế hình thành melanin, ngăn ngừa thâm nám, làm sáng da, giúp da tràn đầy sức sống.

Sữa rửa mặt Vichy IW Brightening Deep Cleansing Foam

Thành phần chính: Ceramide White, LHA, phức hợp độc quyền DRM-White™, Salicylic Acid (BHA), Ascorbyl Glucoside (AA-2G), chiết xuất thông đỏ.

Ưu điểm:

Thiết kế tuýp tối giản trong tone trắng, có loại dung tích lớn 100ml nên dùng được trong thời gian dài.

Kết cấu sữa rửa mặt dạng cream khá đặc, màu trắng đục và có nhũ lấp lánh, tạo bọt vừa phải.

Mùi hương hoa hồng đem đến cảm giác thư thái khi rửa mặt.

Làm sạch sâu, không gây khô da nên sau khi rửa mặt da sẽ có cảm giác mềm mại, không bị mất nước, khô căng.

Kiểm soát dầu thừa tốt, không có cảm giác nhờn rít và hạn chế nổi mụn.

Da đều màu và lên tone nhẹ sau khoảng 2 tuần sử dụng đều đặn. Những vết thâm do mụn hoặc vết nám mờ dần khi dùng trong vài tháng đầu.

Thành phần lành tính, không chứa paraben, dùng được cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Giá tham khảo: 520.000đ/ 100ml

7. Sữa rửa mặt tẩy trang Murad Refreshing Cleanser

Với những cô nàng da thường muốn tìm kiếm sản phẩm rửa mặt kiêm tẩy trang thì sản phẩm của nhà Murad sẽ là lựa chọn hàng đầu. Murad Refreshing Cleanser có khả năng làm sạch sâu gấp 2 lần, sạch sâu từng lỗ chân lông, cuốn trôi cặn trang điểm, bụi bẩn, dầu nhờn, mang đến làn da thông thoáng và dễ chịu. Đồng thời thông thoáng lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn hình thành và bảo vệ da tránh khỏi những tác nhân bên ngoài môi trường.

Sữa rửa mặt tẩy trang Murad Refreshing Cleanser

Thành phần chính: Chiết xuất tảo, dưa leo, Hedychium Coronarium (chiết xuất từ gừng trắng Hawaii), Sodium PCA.

Ưu điểm:

Thiết kế tuýp màu tím bắt mắt, dung tích lớn nên sử dụng được lâu.

Kết cấu mỏng nhẹ, tan nhanh trên da, tạo cảm giác dễ chịu, sảng khoái

Tạo bọt nhiều, nhanh chóng lấy đi mọi bụi bẩn, dầu thừa, tạp chất ẩn sâu dưới da

Dưỡng ẩm tốt, giúp da không bị khô ráp, bong tróc

Kết hợp giữa tẩy trang và sữa rửa mặt nên tiết kiệm thời gian, chi phí, đơn giản hóa chu trình skincare hằng ngày.

Thành phần lành tính, chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, không gây mụn, khô da hay kích ứng.

Giá tham khảo: 1.235.000đ/ 200ml

8. Sữa rửa mặt Nuxe Very Rose Light Cleansing Foam

Đến từ Nuxe - Thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu tại Pháp, sản phẩm này từng đạt giải thưởng sữa rửa mặt tốt nhất cho da Best New Skincare Range tại Red Beauty Awards. Nếu bạn thuộc tuýp da thường, muốn tìm sữa rửa mặt dịu nhẹ, lành tính giúp làm sạch sâu và làm dịu mát da, giảm kích ứng, dễ chịu khi dùng thì Nuxe Very Rose Light Cleansing Foam rất đáng thử.

Sữa rửa mặt Nuxe Very Rose Light Cleansing Foam

Thành phần chính: Cánh hoa hồng Damask hữu cơ, chiết xuất dừa và lúa mì.

Ưu điểm:

Thiết kế dạng chai có vòi nhấn tiện lợi, màu hồng nữ tính, bắt mắt.

Hương thơm hoa hồng tươi mát, mang đến cảm giác dễ chịu khi rửa mặt.

Làm sạch mọi bụi bẩn, bã nhờn, lớp trang điểm một cách nhẹ nhàng, không làm khô da.

Chứa tinh chất dưỡng ẩm, nên sau mỗi lần rửa mặt đều có cảm giác da mềm mại hơn.

Công thức lành tính 100%, không chứa paraben, dùng được cho mọi loại d, bao gồm da nhạy cảm, bị tổn thương.

Giá tham khảo: 535.000đ/150ml

9. Sữa rửa mặt chứa Enzyme dành cho mọi loại da Obagi Clinical Kinetin+ Exfoliating Cleansing Gel

Loại sữa rửa mặt này đến từ Obagi, phù hợp với cả da thường, da dầu, da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm. Làn da sẽ được loại bỏ mọi bụi bẩn, bã nhờn, cũng như tẩy da chết và ngăn ngừa mụn tối ưu. Ngoài ra, trong sữa rửa mặt Obagi Clinical Kinetin+ Exfoliating Cleansing Gel có chứa phức hợp yếu tố tăng trưởng từ nguồn gốc thực vật Kinetin+, giúp phục hồi da hiệu quả. Đồng thời chứa nhiều dưỡng chất, enzyme giúp da ẩm mịn, không bị khô căng.

Sữa rửa mặt Obagi Clinical Kinetin+ Exfoliating Cleansing Gel

Ưu điểm:

Thiết kế tuýp sạch sẽ, bắt mắt với tông màu trắng - xanh.

Kết cấu dạng gel, tạo bọt nhanh, khi rửa mặt có cảm giác rất dễ chịu.

Sau khi rửa, bề mặt da có độ sáng, mịn hơn, dễ dàng hấp thu dưỡng chất ở các bước sau.

Sản phẩm giúp làm dịu da nhạy cảm, giảm kích ứng, khô căng nhanh chóng.

Phục hồi làn da đang bị hư tổn nhờ bổ sung các vitamin, dưỡng chất có lợi.

Giá tham khảo: 960.000đ/150ml

10. Sữa rửa mặt Sakura Whitening Facial Cleanser

Loại sữa rửa mặt tẩy tế bào chết này đến từ thương hiệu Sakura của Nhật Bản. Sakura Whitening Facial Cleanser rất thích hợp cho da dầu mụn. Vì ngoài khả năng làm sạch sâu, tẩy tế bào chết, ngăn ngừa mụn hình thành; sản phẩm còn chiết xuất từ các thành phần tự nhiên giúp làm dịu da, giảm sưng viêm. Cũng như cấp ẩm, cân bằng làn da, hạn chế tình trạng tiết dầu thừa quá mức.

Sữa rửa mặt Sakura Whitening Facial Cleanser

Thành phần chính: Myristic Acid, Stearic Acid, Potassium Hydroxide, Lauric Acid, Allantoin, chiết xuất vỏ cây phỉ, rau má, rau sam, dầu dừa, dầu cọ.

Ưu điểm:

Thiết kế tuýp nhựa tối giản, có nắp bật tiện lợi, dễ mang theo khi cần.

Kết cấu dạng kem hơi sệt, khi thấm vào nước có thể dễ dàng tan ra, tạo ít bọt, giúp da được làm sạch sâu mà không khô căng.

Dưỡng ẩm khá tốt, da mịn màng không bị căng, khô rát.

Da trắng, đều màu hơn khi sử dụng đều đặn.

Thích hợp tất cả các loại da, từ da thường đến da dầu mụn.

Giá tham khảo: 680.000đ/100ml

Trên đây là 10 sữa rửa mặt cho da thường đến từ những thương hiệu lớn, được rất nhiều chuyên da khuyên dùng nhờ khả năng làm sạch và dưỡng da vượt trội. Bạn có thể dễ dàng chọn được sản phẩm ưng ý và yên tâm chăm sóc da, tùy theo nhu cầu, tình hình tài chính.