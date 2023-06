Review 4 ‘tân binh’ được lòng cả giới trẻ lẫn giới beauty blogger, tiktoker

Vậy cùng xem đó là siêu phẩm thuộc những thương hiệu nào xuất xứ từ đâu? Hãy tìm hiểu để chọn cho mình những sản phẩm phù hợp và mang lại hiệu quả cao.

1. Kem chống nắng kiềm dầu Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream

Tân binh mới ra mắt thị trường chưa được bao lâu mà thể hiện rõ sức hút đến từ thương hiệu Decumar ProMax. Sự kết hợp hoàn hảo công nghệ màng lọc chống nắng tiên tiến cùng thành phần thiên nhiên, lành tính như Nano Tetrahydrocurcumin, chiết xuất lô hội… kem chống nắng Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream bảo vệ làn da tối ưu trước tác hại của tia UV và các yếu tố môi trường khác.

Chiết xuất ở dạng kem mỏng tệp ngay vào da trông rất tự nhiên, không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông. Đặc biệt, kem chống nắng Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream có khả năng kiềm dầu cực tốt ngăn ngừa mụn hiệu quả nên rất phù hợp với da dầu, da hỗn hợp hay da dầu mụn. Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream còn chứa các thành phần dưỡng da, chống lão hóa cực tốt cho làn da luôn tươi trẻ, ngăn ngừa sự xuất hiện đốm nâu, thâm mụn.

2. Kem giảm mụn, ngăn sẹo thâm Bioderma Sébium Kerato+

Kem trị mụn ngừa thâm Bioderma Sébium Kerato+ là thành viên mới của nhà Bioderma nhưng cũng nhanh chóng tạo được tiếng vang. Nhờ chứa 1,8% Salicylic Acid, 10% Malic Acid Ester… Bioderma Sébium Kerato+ giúp tiêu sừng, loại bỏ mụn tận gốc và ngăn ngừa thâm hiệu quả.

Đồng thời, kem giảm mụn, ngăn sẹo thâm Bioderma Sébium Kerato+ kiểm soát lượng dầu nhờn và cân bằng độ pH ngăn ngừa mụn phát triển hay hình thành mới. Kết cấu chất gel mỏng nên thẩm thấu ngay vào da sau khi dùng. Sản phẩm cũng an toàn với mọi làn da và thực nghiệm thực tế cho thấy hiệu quả giảm 19% kích thước mụn, giảm 20% vết thâm, tăng 23% da đều màu.

3. Serum chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum

Một siêu phẩm mới toanh đến từ thương hiệu nổi tiếng số 1 tại Mỹ Rejuvaskin nổi bật với thành phần Retinol chống lão hóa vượt trội. Điểm nổi bật của Rejuvaskin Retinoid Face Serum là có chứa Retinol mang lại hiệu chống lão hóa, giảm nếp nhăn cho làn da tươi sáng rạng rỡ mà không gây kích ứng với cả làn da nhạy cảm.

Cũng chính vì lý do này mà Serum chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum vừa mới ra mắt đã trở thành sản phẩm "best seller" của hãng. Serum chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum nổi bật nhờ vào chiết xuất phức hợp Tri-RetinX - Một sự pha trộn độc đáo của retinoids gồm có Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và Sea Fennel. Đây là 3 thành phần hoạt động như những chất thay thế tự nhiên cho retinol và vẫn mang lại hiệu quả chống lão hóa, thúc đẩy tăng sinh collagen hiệu quả.

Bên cạnh đó, Rejuvaskin Retinoid Face Serum còn chứa chiết xuất trà trắng & trà xanh, chiết xuất cam thảo & nam việt quất, A xít Hyaluronic… chống lại gốc tự do, bổ sung độ ẩm cho làn da luôn căng mọng và chống lại các dấu hiệu lão hóa.

4. Huyết thanh làm trắng da Babe Vitamin C+ Ampoules

Sản phẩm thứ 4 đến từ thương hiệu Babe đến từ đất nước Tây Ban Nha chuyên về các sản phẩm chăm sóc da hiệu quả mà lành tính, an toàn cho mọi làn da. Babe Vitamin C+ Ampoules cũng mới xuất hiện trên thị trường chưa được bao lâu mà đã trở thành "con cưng" của thương hiệu Babe.

Kết cấu của Babe Vitamin C+ Ampoules là huyết thanh tinh khiết với hàm lượng Vitamin C 10%, chiết xuất cam thảo, Natural moisturising Complex 1%... giúp chống lại gốc tự do cho làn da sáng bừng rạng rỡ. Đồng thời, Babe Vitamin C+ Ampoules có khả năng ức chế sự sinh melanin vượt mức cho làn da luôn trắng sáng đều màu ngăn ngừa đốm nâu, tàn nhang xuất hiện.

Sản phẩm thiết kế ở dạng ampoule nên sử dụng tiện lợi và dễ dàng. Thẩm thấu ngay vào làn da và phát huy tác dụng nhanh nhất có thể, không gây nhờn rít hay bết dính.

Top 4 "tân binh" ở trên, dù ra mắt chưa được bao lâu mà nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dùng, nhất là các bạn trẻ và giới tiktoker. Còn bạn thì sao đã chọn được item nào phù hợp với làn da của mình chưa. Chú ý, dù chọn mua bất cứ tân binh nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ đơn vị phân phối đảm bảo hàng chính hãng cùng những ưu đãi tốt nhất. Chúc các bạn sớm tìm được sản phẩm chăm sóc da tốt nhất.