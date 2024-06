Review Image Vital C có tốt không và top 5 sản phẩm được tin dùng

Hãy xem ngay review chi tiết từ A-Z dưới đây về dòng sản phẩm Image Vital C. Từ đó, bạn có thể hiểu rõ hơn về Image Vital C và có thể đưa ra quyết định đúng đắn nên lựa chọn sản phẩm nào vào quy trình skincare của mình.

Đôi nét về thương hiệu Image Skincare và dòng sản phẩm Image Vital C

Dòng sản phẩm Image Vital C thuộc hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare được sáng lập bởi Janna Ronert. Image Skincare được khơi nguồn và xuất hiện từ năm 2003 tại một căn hộ nhỏ của cô Janna với dòng sản phẩm đầu tiên mang tên Vital C.

Phương châm phát triển của Image Skincare là chỉ tạo ra các dòng sản phẩm chuyên biệt với những thành phần chiết xuất từ thực vật thông minh và các hoạt chất chất lượng, đảm bảo an toàn cho mọi làn da. Đặc biệt, tất cả các sản phẩm Image Skincare đều được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi các dược sĩ, bác sĩ chuyên khoa da liễu tại hệ thống phòng thí nghiệm tiên tiến tại Hoa Kỳ và đạt chuẩn FDA.

Đến nay, Image Skincare đã có hơn 14 dòng sản phẩm chuyên điều trị cho từng vấn đề da khác nhau. Image Skincare đã không ngừng phát triển và xây dựng hệ thống chuyên nghiệp với 20.000 chuyên gia chăm sóc da tại hơn 52 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mỗi dòng sản phẩm Image Skincare cung cấp giải pháp điều trị chuyên biệt cho từng vấn đề mà làn da đang gặp phải như điều trị mụn - Clear Cell, trị nám làm sáng cho da thương - Iluma, chống lão hóa cho dầu, da nhạy cảm - Ormedic, chống lão hóa cho da khô - The Max, điều trị chứng sắc tố và chống lão hóa - Ageless, phục hồi cấu trúc da lão hóa và làm mờ nám sạm - MD.

Còn riêng với dòng sản phẩm Image Skincare Vital C chuyên cung cấp độ ẩm và phục hồi cho làn da khô, da hư tổn, da mỏng yếu sau trị liệu… mà hoàn toàn không gây kích ứng. Đây là dòng sản phẩm luôn nằm trong top bán chạy của nhà Image Skincare trong nhiều năm liền và cũng đã được tin dùng nhiều.

Tại sao Image Vital C ngày càng được các tín đồ skincare trên toàn thế giới yêu chuộng?

Dòng sản phẩm Image Vital C luôn là niềm tự hào của Image Skincare trong việc điều trị phục hồi những tổn thương như da nhiễm hóa chất, laser, peel da, do tia UV... Vậy cùng xem ngay review dưới đây để hiểu rõ lý do vì sao Image Vital C ngày càng được các tín đồ skincare trên toàn thế giới tin dùng.

Chiết xuất từ các dẫn xuất vitamin C ổn định bậc nhất hiện nay

Image Vital C với chiết xuất chính từ vitamin C lành tính đang được xem là "hoạt chất" vàng trong làng skincare. Bởi nó mang lại hiệu quả chống lão hóa làm sáng da chỉ trong một thời gian ngắn sau khi sử dụng. Cũng chính vì vậy mà các sản phẩm Image Vital C luôn được tin dùng trên toàn thế giới.

Sự khác biệt làm nên dòng sản phẩm Image Vital C còn ở các dẫn xuất của vitamin C đều mang lại hiệu quả cao mà lành tính; hoàn toàn không gây châm chích hay kích ứng. Chẳng hạn như Tri - C (L-Ascorbic Acid, BV - OSC, Magnesium ascorbyl phosphate) một dạng vitamin C ổn định với đa tác dụng là chữa lành các tổn thương, tăng sức đề kháng và giảm tình trạng da giãn mao mạch. Nó cũng có tác dụng tương cường sự tái tạo và làm dày lớp sừng cho da chắc khỏe hơn.

Ứng dụng công nghệ thủy phân nước

Dòng sản phẩm Vital C Image cung cấp rất nhiều các chất chống bổ sung độ ẩm, chống ô xy hóa mạnh mẽ như Axit Hyaluronic, Vitamin A, Vitamin E và Peptide giúp lấy lại vẻ trẻ trung, rạng rỡ và khỏe mạnh cho làn da. Đây cũng chính là công thức giữ ẩm tốt đang được tin dùng.

Đặc biệt, điểm nổi bật của dòng Image Vital C còn ứng dụng công nghệ thủy phân vượt trội cùng các loại vitamin giàu dưỡng chất, nổi bật là vitamin C giúp cấp nước, tưới mát tức thì cho làn da khô, hư tổn, hạn chế kích ứng.

Hội tụ nhiều thành phần thiên nhiên lành tính khác

Dòng sản phẩm Image Vital C không chỉ có chứa thành phần Vitamin C mà còn hội tụ nhiều hoạt chất chất lượng, lành tính khác như tảo xanh lam, hạt nho, trà xanh hữu cơ, các loại hoa, lá cây… Nhờ việc bổ sung thêm các thành phần này mà làn da được cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu và trở nên khỏe mạnh hơn.

Điểm đặc biệt của dòng sản phẩm Image Vital C còn ở bảng thành phần không chứa cồn, hương liệu, chất tẩy, chất bảo quản độc hại. Vậy nên, sử dụng Vital C Image rất lành tính, dịu nhẹ, không kích ứng và phục hồi da một cách ưu việt, không làm mỏng da. Ưu việt này đã được chứng minh qua nhiều cuộc khảo sát lâm sáng, cũng như cục FDA Hoa Kỳ chứng nhận.

Công dụng phục hồi da hư tổn "ưu việt" mà không gây kích ứng

Hiệu quả tái tạo làn da hư tổn chỉ sau 2-4 tuần sử dụng đều đặn. Đặc biệt, kết quả khi chăm sóc da với Vital C sẽ duy trì ổn định, lâu dài ngay cả khi ngưng sử dụng sản phẩm. Làn da của bạn sẽ co dấu hiệu được phục hồi khỏe mạnh lại rõ rệt và tươi sáng rạng rỡ hơn. Công dụng chính mà các dòng sản phẩm Image Vital C mang lại như phục hồi da hư tổn, mỏng yếu do nhiễm hóa chất, sau khi trị liệu như laser, peel; cấp ẩm chuyên sâu cho làn da khô và mất nước; hỗ trợ nuôi dưỡng làn da trắng sáng khỏe mạnh từ bên trong; cải thiện độ đàn hồi, chống lão hóa da và giảm tình trạng thâm mụn; bảo vệ da trước các tác nhân gây hại.

Review top 5 sản phẩm Image Vital C được tìm mua nhiều hiện nay

Bộ sưu tập các sản phẩm Image Vital C rất đa dạng và đáp ứng được mọi nhu cầu chăm sóc làn da khô, da hư tổn… Trong đó, top 5 sản phẩm Image Vital C dưới đây đang được các tín đồ skincare tìm mua nhiều.

1. Serum chống lão hóa giúp phục hồi da Image Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum

Top 1 sản phẩm được tin dùng nhiều của dòng sản phẩm Image Vital C thuộc về Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum. Đây là một huyết thanh cung cấp đa vitamin thiết yếu như A, C và E kết hợp cùng các axit amin, chiết xuất trà xanh giúp phục hồi tổn thương và bảo vệ da tốt hơn trước các tác nhân gây hại từ môi trường. Đồng thời, serum Image Vital C Hydrating Antioxidant ACE Serum ức chế sản sinh melanin làm sáng, đều màu da và cải thiện các dấu hiệu lão hóa. Kết cấu dạng serum mỏng nhẹ với hương thơm tươi mát, tràn đầy sinh lực nhờ vỏ cam tự nhiên tạo cảm giác thư giãn và thoải mái cho người dùng.

Thành phần chính: Vitamin C (SAP, MAP, BV-OSC), Vitamin A (retinyl palmitate), chiết xuất trà xanh, Palmitoyl tripeptide-38, Vitamin E, phức hợp rượu đỏ hoa hồng.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung vitamin thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch của tế bào và nhanh chóng sửa chữa các tổn thương trên làn da.

Ức chế chuyển hóa melanin làm mờ đốm nâu và tái tạo cấu trúc cho làn da tươi sáng và trẻ trung hơn.

Làm mờ thâm mụn cho làn da tươi sáng đều màu hơn rõ rệt.

Loại sạch lớp tế bào chết và thúc đẩy sản sinh tế bào mới cho làn da luôn căng mịn, tươi mới.

Củng cố hàng rào bảo vệ, ức chế ô xy hóa của lớp màng lipid cho làn da khỏe mạnh chống lại những tổn thương từ tia UV, gốc tự do.

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu làm dịu làn da mẩn đỏ, bong tróc tức thì.

Tăng cường độ đàn hồi, giảm nếp nhăn cho làn da căng bóng, mềm mịn hơn chỉ sau 1 vài lần sử dụng.

Tái tạo lại kết cấu collagen, elastin bị đứt gãy và bổ sung protein, sửa chữa lớp màng tế bào DNA bị tổn thương.

Không chứa cồn, hương liệu nên an toàn với mọi làn da; kể cả da mỏng yếu hay sau trị liệu.

Đối tượng sử dụng: Da khô, thiếu ẩm, bong tróc; da lão hóa, xuất hiện nếp nhăn, vết chân chim; làn da tăng sắc tố; da nhạy cảm, dễ kích ứng và làn da sau sử dụng các liệu pháp điều trị thẩm mỹ như peel da, laser, lăn kim...

Giá niêm yết chính hãng: 2.722.5000đ/ 30ml.

Giá niêm yết chính hãng: 2.722.5000đ/ 30ml.

2. Kem dưỡng phục hồi da Image Vital C Hydrating Repair Creme

Sự kết hợp hoàn hảo các thành phần dưỡng chất tự nhiên kết hợp cùng công nghệ độc quyền của hãng Image Skincare, kem dưỡng Image Vital C Hydrating Repair Creme nuôi dưỡng và phục hồi các vùng da bị tổn thương và tăng cường cung cấp nước, bổ sung độ ẩm chuyên sâu cho làn da nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. Bên cạnh đó, kem dưỡng phục hồi Image Vital C Hydrating Repair Creme còn giúp cải thiện các dấu hiệu lão hóa cho làn da căng mịn, tươi trẻ và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Vitamin C, Vitamin A, Alchemilla vulgaris, Hyaluronic Acid…

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp dưỡng chất giúp phục hồi làn da tổn thương nhanh chóng lấy lại sự tươi mới.

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu làm dịu vùng da mẩn đỏ, bong tróc do tác hại của tia UV, da nhiễm hóa chất hay sau laser, peel.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe đẹp chống lại tia UV và các yếu tố môi trường khác.

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới cho làn da trắng mịn, tươi trẻ.

Ngăn chặn sự mất nước và cải thiện làn da khô ráp, bong tróc dần mềm mượt.

Làm chậm các dấu hiệu lão hóa và làm mờ thâm nám hiệu quả.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ, duy trì độ đàn hồi và chống nhăn da.

Làn da xỉn màu, thiếu sức sống trở nên căng mịn và tràn đầy sức sống.

Kết cấu dạng dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng và không gây nhờn rít hay bưng bít lỗ chân lông.

Không chứa hương liệu, chất bảo quản nên rất lành tính, an toàn với mọi làn da, không gây kích ứng.

Đối tượng sử dụng: Da nhạy cảm; da khô mất nước, da mẩn đỏ, nứt nẻ; da lão hóa, nhăn nheo, kém đàn hồi hay những ai mong muốn phục hồi làn da khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Phù hợp cho cả nam và nữ từ 18 tuổi trở lên.

Giá niêm yết chính hãng: 2.200.000đ/ 56.7g.

Giá niêm yết chính hãng: 2.200.000đ/ 56.7g.

3. Serum cấp nước, khóa ẩm Image Skincare Vital C Hydrating Water Burst

Serum cấp nước và khoa ẩm Image Vital C Hydrating Water Burst ứng dụng công nghệ Water Burst nhũ tương tiên tiến, tạo nên cấu trúc dạng gel khóa nước siêu nhẹ. Và khi thoa lên sẽ chuyển thành dạng nước tăng khả năng thẩm thấu vào sâu bên trong cấp nước tức thì và chống ô xy hóa hiệu quả. Hiệu quả cho làn da căng mượt ngậm nước và tươi sáng rạng rỡ chỉ sau 2-4 tuần sử dụng.

Thành phần chính: Magnesium ascorbyl phosphate (MAP), Hyaluronic acid (HA), Water Burst technology, Tocopherol, Acetyl hexapeptide 8.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm tức thì cho làn da khô ráp trở nên mềm mịn như nhung và căng bóng ngậm nước suốt 24h giờ.

Cung cấp các chất chống ô xy hóa, vitamin, HA và peptide cho làn da rạng ngời và trẻ hóa ở tầng sâu.

Làm mờ đốm hắc sắc tố cho làn sáng mịn và hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông.

Nuôi dưỡng tế bào mô da từ bên trong khỏe mạnh chống lại các tác hại từ tia UV, các yếu tố môi trường khác.

Làm mờ nếp nhăn và duy trì độ đàn hồi cho làn da căng mịn, ngừa chảy xệ.

Cũng tạo nên lớp nền ẩm mịn giúp làn da có lớp nền trang điểm hoàn hảo hơn.

Kết cấu gel nước nên khả năng thẩm thấu cực nhanh, không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông.

Đối tượng sử dụng: Da khô ráp, bong tróc, mất nước; da nhạy cảm, dễ bị kích ứng, ửng đỏ do dùng mỹ phẩm kém chất lượng hay kích ứng do ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường; da mỏng yếu, tổn thương sau quá trình điều trị thẩm mỹ; da lão hóa, kém săn chắc, mất độ đàn hồi tự nhiên; da dầu bị mất nước khiến da nổi mụn, lỗ chân lông to. Đặc biệt, sản phẩm phù hợp cho cả nam nữ và an toàn với phụ nữ mang thai.

Giá niêm yết chính hãng: 1.996.500đ/ 59ml.

Giá niêm yết chính hãng: 1.996.500đ/ 59ml.

4. Kem trị thâm quầng mắt Image Vital C Hydrating Eye Recovery Gel

Sản phẩm Image Vital C thứ 4 được tìm mua nhiều hiện nay chính là kem dưỡn mắt Image Vital C Hydrating Eye Recovery Gel. Đây là dòng sản phẩm kem dưỡng mắt cao cấp kết hợp công nghệ hiện đại với vitamin C, vitamin A, E, K, tinh chất Peptide, HA giúp làn da khô ráp, thiếu sức sống quanh mắt trở nên tươi sáng rạng rỡ và căng mịn trẻ trung. Thành phần dịu nhẹ và đã được kiểm nghiệm lâm sáng an toàn cho vùng da mắt nhạy cảm.

Thành phần chính: Vitamin C, Vitamin A, E, K, Hyaluronic Acid, Peptide…

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung nhiều loại vitamin thiết yếu cho vùng da mắt khỏe đẹp chống lại các tác hại của tia UV.

Cung cấp độ ẩm tức thì cho vùng da quanh mắt căng mịn và ngậm nước tươi trẻ.

Thúc đẩy sản sinh collagen và cải thiện đốm sắc tố giúp làm mờ thâm quầng, đánh tan bọng mắt.

Chống ô xy hóa, cải thiện nếp nhăn và duy trì độ săn chắc cho vùng da quanh mắt tươi sáng.

Phục hồi tế bào hư tổn do quá trình lão hóa hay các tác động từ môi trường.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn nên thẩm thấu nhanh chóng và không gây bóng nhờn.

Không chứa hương liệu, chất bảo quản nên an toàn với mọi làn da, kể cả vùng da mắt nhạy cảm.

Đối tượng sử dụng: Những ai có vùng da mắt khô ráp, mắt thâm quầng hay những chị em mong muốn làm mờ nếp nhăn, ngăn ngứa vết chân chim.

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000đ/ 15ml.

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000đ/ 15ml.

5. Sữa rửa mặt dưỡng ẩm làm trắng da Image Vital C Hydrating Facial Cleanser

Vị trí thứ 5 là sữa rửa mặt dưỡng ẩm và phục hồi da Image Vital C Hydrating Facial Cleanser. Hội tụ đa tác dụng 3 trong 1 vừa tẩy trang, làm sạch da nhẹ nhàng vừa phục hồi da hiệu quả cho làn da sạch mịn và sáng khỏe tự nhiên.

Thành phần chính: Vitamin C 12%, Retinyl Palmitate, Vitamin A, Vitamin E, chiết xuất cây bồ hòn.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ lớp bụi bẩn, bã nhờn và lớp trang điểm cho làn da sạch mịn.

Giúp làn da thông thoáng, ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông và mụn xuất hiện.

Cân bằng độ pH và bổ sung độ ẩm cho làn da căng bóng ngậm nước.

Ngăn ngừa tình trạng da khô bong tróc và thiếu nước.

Làm dịu và giảm tình trạng da mẩn đỏ, viêm sưng hay kích ứng.

Phục hồi hư tổn nhanh chóng cho làn da mỏng yếu dần khỏe đẹp trở lại.

Hỗ trợ làm sáng cho làn da tươi sáng bật tone.

Đối tượng sử dụng: Da khô, thiếu nước; da nhạy cảm thiên khô; da lão hóa, thâm sạm và làn da yếu sau điều trị.

Giá niêm yết chính hãng: 1.290.000đ/ 177ml.

Giá niêm yết chính hãng: 1.290.000đ/ 177ml.

