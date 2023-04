Review kem chống nắng Decumar ProMax? Mua ở đâu?

Hãy xem ngay review chi tiết dưới đây để hiểu rõ và có cái nhìn đúng đắn về sản phẩm kem chống nắng Decumar ProMax.

Kem chống nắng Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream đến từ thương hiệu nào?

Kem chống nắng Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream là sản phẩm cực hot của thương hiệu dược mỹ phẩm cho giới trẻ hàng đầu Việt Nam - Decumar. Thương hiệu này là một trong các thương hiệu thuộc CVI Pharma - công ty hàng đầu Việt Nam chuyên về Nghiên cứu - Phát triển - Sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe Việt từ thiên nhiên.

Sau hơn 7 năm có mặt trên thị trường, Decumar đã khẳng định vị thế của mình trong việc giúp các bạn trẻ chăm sóc sạch mụn hiệu quả, nuôi dưỡng và bảo vệ da mịn màng, sáng khỏe. Điểm nổi bật của các sản phẩm Decumar chính là việc ứng dụng hoạt chất quý Nano Curcumin - của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam để mang đến hiệu quả trị mụn, ngừa thâm sẹo vượt trội, giúp nuôi dưỡng và bảo vệ da mịn màng, tươi sáng.

Các sản phẩm của Decumar được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, nhà máy đảm bảo đạt tiêu chuẩn GMP - WHO, đạt chất lượng và an toàn khi sản xuất mỹ phẩm CGMP. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về độ lành tính, an toàn của sản phẩm.

Decumar ProMax là dòng sản phẩm mới ra mắt vào đầu năm 2023 của Decumar với những cải tiến vượt trội về thành phần và công nghệ. Đây là dòng sản phẩm chăm sóc da mụn toàn diện thế hệ mới dành cho giới trẻ đã được kiểm nghiệm lâm sàng kỹ lưỡng và nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng.

Kem chống nắng Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream chất lượng như thế nào?

Kem chống nắng Decumar ProMax mới xuất hiện trên thị trường mà đã trở thành sự lựa chọn tối ưu cho mọi loại da, đặc biệt là da dầu mụn. Tại sao kem chống nắng Decumar ProMax lại được yêu chuộng đến vậy? Cùng tìm hiểu những phân tích chi tiết dưới đây để hiểu rõ hơn về kem chống nắng Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream.

Về thành phần

Theo thông tin công bố của nhà sản xuất thì kem chống nắng Decumar ProMax có các thành phần chính là: Nano Tetrahydrocurcumin (THC), Chiết xuất lô hội, Glucofilm 1.5P.

Nano Tetrahydrocurcumin (THC) là một dạng nano của hoạt chất curcumin, được chiết xuất từ củ nghệ có tính chất chống oxy hóa, kháng viêm và kháng khuẩn, cải thiện sức khỏe da, giúp giảm nếp nhăn, tăng độ đàn hồi và giảm sự xuất hiện của vết thâm và sạm da. Nó cũng có khả năng ngăn chặn sự sản xuất melanin trong da, giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của vết nám và tàn nhang.

Về công dụng

Với những thành phần được nêu trên, sản phẩm kem chống nắng Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream có công dụng giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời, môi trường ô nhiễm, tia tử ngoại, ngăn ngừa tình trạng nám, tàn nhang với SPF50+ và PA++++. Đồng thời, kem chống nắng còn giúp ngăn ngừa đổ dầu, hỗ trợ ngăn ngừa mụn hình thành và phát triển, giảm thiểu tình trạng lão hóa da.

Về chất kem và mùi hương

Kem chống nắng Decumar ProMax có kết cấu khá lỏng, màu trắng, rất dễ tán đều, không lo bị bết dính và thẩm thấu nhanh vào da. Kem có mùi thơm tự nhiên của tinh chất nghệ rất dễ chịu, do đó những bạn bị dị ứng về mùi hương vẫn yên tâm sử dụng nhé!

Về bao bì thiết kế bên ngoài

Sản phẩm được thiết kế đơn giản và bắt mắt với tông màu vàng nghệ đặc trưng của nhà Decumar. Trên bao bì sản phẩm có ghi đầy đủ các thông tin về tên sản phẩm, chỉ số chống nắng, thành phần, công dụng giúp bạn dễ dàng sử dụng.

Đánh giá chung về kem chống nắng Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream

Chất kem của Decumar ProMax Anti-Acne Sunblock Cream rất mịn, thẩm thấu nhanh vào da mà không để lại vệt trắng và tạo thành một lớp màng khá mỏng. Với những bạn có làn da dầu hay da mụn sử dụng không hề gây bóng nhờn hay bững bít lỗ chân lông bởi khả năng kiềm dầu khá tốt. Khi cần dặm lại kem chống nắng trong ngày, bạn chỉ cần sử dụng nước hoa hồng để lau đi lớp kem cũ rồi bôi lớp mới lên và thấy lớp kem mới vẫn thấm rất tốt mà không gây cảm giác nặng mặt hay căng da.

Sau khi sử dụng sản phẩm khoảng 2 tuần kết hợp cùng các sản phẩm cùng dòng Decumar ProMax, tình trạng mụn và tình trạng da không đều màu thuyên giảm rõ rệt và các vết thâm mụn cũng được cải thiện dần. Các bạn sẽ cảm nhận rõ làn da được bảo vệ và nuôi dưỡng khỏe hơn rất nhiều, ít bị kích ứng hơn trước.

Đánh giá chung:

Ưu điểm:

Chất kem mỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu, không gây cảm giác nặng mặt, bí bách.

Thành phần chiết xuất thiên nhiên lành tính an toàn cho cả làn da nhạy cảm nhất

Giúp bảo vệ da chuyên sâu, chống lại những tác nhân gây hại từ ánh nắng, môi trường bên ngoài.

Khả năng chống nắng tốt, da không bị khô rát, ngứa ngáy.

Kháng khuẩn cao, điều tiết bã nhờn tốt, giúp hỗ trợ điều trị mụn.

Thiết kế nhỏ gọn dễ mang theo khi bạn đi bất cứ nơi đâu.

Nhược điểm:

Khả năng chống nước chưa tốt, do đó mỗi lần da tiếp xúc với nước cần phải bôi lại.

Chất kem khá lỏng nên bạn phải cần cẩn thận khi lấy kem để không bị chảy ra nhiều gây dư thừa, lãng phí.

Chấm điểm: 8.5/10

Hướng dẫn chi tiết kem chống nắng Decumar ProMax đúng chuẩn giúp bảo vệ da toàn diện

Cách sử dụng kem chống nắng Decumar ProMax rất đơn giản, bạn hãy làm theo hướng dẫn của chuyên gia dưới đây:

Bước 1: Tẩy trang và rửa mặt sạch để làm sạch da. Bạn có thể sử dụng thêm sữa rửa mặt cùng dòng Decumar Promax là Gel rửa mặt kiềm dầu, giảm mụn Decumar Promax Anti-Acne Cleansing Gel để làm sạch sâu lỗ chân lông và hỗ trợ trị mụn hiệu quả.

Tẩy trang và rửa mặt sạch để làm sạch da. Bạn có thể sử dụng thêm sữa rửa mặt cùng dòng Decumar Promax là Gel rửa mặt kiềm dầu, giảm mụn Decumar Promax Anti-Acne Cleansing Gel để làm sạch sâu lỗ chân lông và hỗ trợ trị mụn hiệu quả. Bước 2: Sử dụng kem ngừa mụn để chấm lên các nốt mụn giúp ngăn ngừa, loại bỏ mụn mạnh mẽ. Bạn nên sử dụng kem ngừa mụn Decumar ProMax Anti-Acne Cream ở bước này, cực kỳ hiệu quả.

Sử dụng kem ngừa mụn để chấm lên các nốt mụn giúp ngăn ngừa, loại bỏ mụn mạnh mẽ. Bạn nên sử dụng kem ngừa mụn Decumar ProMax Anti-Acne Cream ở bước này, cực kỳ hiệu quả. Bước 3: Lấy một lượng kem chống nắng Decumar Promax vừa đủ, chấm thành các điểm nhỏ xung quanh mặt và tán đều rồi vỗ nhẹ nhàng. Chờ một lúc để kem thấm đều thì mới ra ngoài hoặc trang điểm nha.

Lưu ý cần nhớ khi sử dụng kem chống nắng Decumar ProMax giúp bảo vệ da tối ưu:

Nhớ bôi kem chống nắng Decumar ProMax trước khi ra ngoài 20 phút để phát huy hiệu quả tốt nhất.

Sau 2 - 3 tiếng, cần bôi lại kem chống nắng.

Nên tẩy trang kỹ càng và rửa sạch da sau khi sử dụng.

Nên kết hợp sử dụng các sản phẩm khác của Decumar ProMax để đạt hiệu quả cao nhất.

Có thể nói kem chống nắng Decumar ProMax là sản phẩm cực kỳ hiệu quả để chăm sóc và bảo vệ làn da dầu mụn. Mong rằng qua bài review kem chống nắng Decumar ProMax ở trên, bạn sẽ có được những thông tin hữu ích nhất và an tâm trải nghiệm!