Review kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream có tốt cho da mụn?

Hãy tìm hiểu ngay review chi tiết về kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream dưới đây. Chắc chắn các bạn sẽ hiểu rõ lý do vì sao Floslek Anti Acne Mattifying Cream ngày càng nằm trong top sản phẩm kem dưỡng tốt nhất cho da dầu mụn.

Kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream dành cho da mụn đến từ thương hiệu nào?

Kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream là sản phẩm luôn nằm trong top bán chạy thuộc thương hiệu Floslek nổi tiếng tại Ba Lan. Floslek Comestic Laboratory ra đời năm 1994 bởi một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về dược mỹ phẩm. Sứ mệnh của Floslek là nghiên cứu và tạo nên các dòng sản phẩm dược mỹ phẩm hiệu quả với sức khỏe của mọi làn da. Theo đó, các sản phẩm của Floslek đều được chiết xuất từ thảo dược được trồng trong môi trường sạch đảm bảo độ tinh khiết.

Đặc biệt, với quan niệm nước luôn là thành phần chính trong mỗi sản phẩm. Nên Floslek chỉ sử dụng nguồn nước được tinh chế từ nhà máy riêng.

Tất cả, sản phẩm của Floslek trước khi đến tay người tiêu dùng đều trải qua quá trình kiểm duyệt nghiêm ngặt từ các nhà khoa học da liễu hàng đầu. Hơn 20 năm hình thành và phát triển, Floslek đã xây dựng thành công 2 thương hiệu riêng là Floslek Labotorium và Floslek Pharma. Đã có mặt tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới với 34 dòng dược mỹ phẩm phục vụ mọi nhu cầu chăm sóc da của các tín đồ skincare.

Một số thành tích mà Floslek đạt được mà thương hiệu dược mỹ phẩm nào cũng mong muốn như năm 2002, 2003, 2004, 2005, Floslek nhận được giải thưởng mỹ phẩm chuyên nghiệp của Beauty Premium Polska; năm 2005, Floslek đạt giải thưởng sản phẩm tốt nhất của Ba Lan; năm 2007 đạt giải mỹ phẩm nguồn gốc thiên nhiên tốt nhất của Golden Seal of Nature; Floslek liên tiếp nhận các giải thưởng uy tín do nhiều tổ chức trên thế giới trao tặng như giải "Viên ngọc trong làng mỹ phẩm", giải do người tiêu dùng bình chọn…

Review chi tiết từ A-Z kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream

Cùng tìm hiểu review chi tiết từ A-Z kem dưỡng Floslek Mattifying Anti Acne Cream dành cho da mụn dưới đây về công dụng, thành phần, bao bì, chất kem, giá thành… Từ đó, các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm và có thể đưa ra quyết định nên hay không nên lựa chọn Floslek Anti Acne Mattifying Cream trong liệu trình skincare của mình.

Về công dụng

Công dụng nổi bật đầu tiên của kem dưỡng dành cho da mụn Floslek Anti Acne Mattifying Cream là khả năng kiểm soát và cân bằng lượng dầu nhờn tiết ra "cực đỉnh" ngăn ngừa tình trạng da bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông. Floslek Mattifying Anti Acne Cream cũng bổ sung độ ẩm cần thiết cho làn da luôn tươi mới và tràn đầy sức sống.

Kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream còn làm dịu tức thì vùng da mụn viêm sưng, mẩn đỏ. Đồng thời, chữa lành vùng da tổn thương do mụn nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng và tươi sáng. Một công dụng nổi bật nữa của kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream không thể không nhắc đến là khả năng kháng khuẩn làm giảm viêm da và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho làn da luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa mụn hình thành.

Về thành phần

Không giống với các sản phẩm chăm sóc da khác trên thị trường, kem dưỡng Floslek Mattifying Cream chiết xuất từ các thành phần thảo dược độc quyền được nuôi trường trong môi trường sạch. Chính vì thế mà các thành phần có trong kem dưỡng Floslek Mattifying Anti Acne Cream đảm bảo độ tinh khiết, sự an toàn cho mọi làn da mà chất lượng vượt trội.

Muối kẽm (Zinc Gluconate): Kiểm soát và điều tiết lượng dầu nhờn tiết ra ngăn ngừa mụn hình thành và phát tiển.

Chiết xuất nấm men (Yeast Extract): Niacinamide tồn tại trong chiết xuất nấm men bổ sung độ ẩm ngăn ngừa dầu tiết ra quá nhiều.

Chiết xuất từ hạt dẻ, lá và rễ hoa cẩm chướng, tảo bẹ, hoa súng: Chứa nhiều vitamin và dưỡng chất giúp dưỡng ẩm và kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra.

Tocopheryl Acetate, Vitamin E: Khả năng chống oxy hóa ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Về bao bì thiết kế bên ngoài

Thiết kế của kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream với dạng tuýp nhựa mềm, thon dài, khá chắc chắn. Tone màu chủ đạo là màu trắng pha xanh trông cực kỳ bắt mắt làm nổi bật các thông tin in trên bao bì sản phẩm.

Phần đầu của sản phẩm dạng tuýp với nắp xoay giúp việc sử dụng và bảo quản lượng kem bên trong thuận tiện, dễ dàng hơn. Dung tích 50ml, tương đối nhỏ gọn nên các bạn có thể bỏ trong túi xách khi đi làm, đi du lịch hay công tác.

Về kết cấu và mùi hương

Kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream kết cấu dạng cream mỏng nhẹ, màu trắng. Khả năng thẩm thấu cực tốt ngay sau khi apply lên da, không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông. Floslek Anti Acne Mattifying Cream cũng có mùi hương dịu nhẹ nên tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu mỗi khi sử dụng. Vậy nên, đây được coi là vị cứu tinh cho làn da dầu mụn, da hỗn hợp thiên dầu; nhất là mùa hè nóng bức.

Về đối tượng sử dụng

Kem dưỡng ẩm kiềm dầu Floslek Anti Acne Mattifying Cream luôn nằm trong top bán chạy của dược mỹ phẩm Floslex Ba Lan. Bởi nó mang trong mình nhiều công dụng vượt trội như dưỡng ẩm ngăn ngừa mất nước, kiểm soát lượng dầu nhờn, phục hồi và chống lão hóa. Chất kem mềm mịn, thẩm thấu tức thì không gây bóng nhờn hay làm bưng bít lỗ chân lông. Chính những đặc tính và công dụng ấy mà kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream là chấn ái với làn da dầu mụn, da hỗn hợp thiên dầu hay da bị viêm cơ địa.

Về giá thành

Nói đến giá niêm yết chính hãng của kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream thì được người dùng nhận định ở mức trung bình là 585.000đ/50ml. Một mức giá mà các bạn có thể chấp nhận được đúng không nào. So sánh với công dụng mà các bạn nhận được và lấy lại làn da khỏe đẹp, tươi mới là hoàn toàn xứng đáng.

Đánh giá chung về kem dưỡng cho da dầu mụn Floslek Anti Acne Mattifying Cream

Các chuyên gia da liễu, beauty blogger và người dùng đánh giá rất nhiều về kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream. Vậy cùng tìm hiểu xem tổng quan họ nói gì về sản phẩm này ngay dưới đây:

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng kiềm dầu cực tốt nên ngăn ngừa tình trạng bóng nhờn, cho lỗ chân lông thông thoáng, ngăn ngừa hình thành mụn do bã nhờn.

Bổ sung và cân bằng độ ẩm ngăn ngừa tình trạng da khô bong tróc hay tiết dầu quá nhiều.

Làm giảm tình trạng mụn viêm sưng và bổ sung dưỡng chất nhanh chóng phục hồi tổn thương.

Nuôi dưỡng làn da dầu mụn nhanh chóng khỏe mạnh trở lại và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Thiết kế dạng tuýp nên dễ dàng kiểm soát được lượng kem lấy ra, tránh gây lãng phí trong quá trình sử dụng.

Kết cấu dạng kem mềm mịn, màu trắng nên thẩm thấu ngay vào da, không gây bóng nhờn hay bưng bít lỗ chân lông sinh mụn.

Không chứa paraben, chất bảo quản, không gây kích ứng kể cả với làn da nhạy cảm, mỏng yếu.

Nhược điểm: Kem dưỡng Floslek Anti Acne Mattifying Cream có mùi thơm nhẹ nhàng nên những bạn không thích mùi hương hay bị nhạy cảm mùi thương thì nên cân nhắc.

Đánh giá chung: 8.5/10 điểm.

Sử dụng kem dưỡng kem dưỡng Floslek Mattifying Anti Acne Cream như thế nào đúng cách ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông?

Sử dụng kem dưỡng ẩm cho da dầu mụn Floslek Mattifying Cream không đúng cách có thể gây bít tắc lỗ chân lông khiến mụn càng nhiều mụn. Vậy sử dụng kem dưỡng Floslek Mattifying Anti Acne Cream như thế nào đúng cách giúp đạt hiệu quả tối ưu mà không gây kích ứng và ngăn ngừa mụn? Hãy thực hiện theo hướng dẫn sử dụng được chuyên gia da liễu khuyên dùng dưới đây:

Làm sạch da với sữa rửa mặt Floslek và sử dụng toner giúp cân bằng da.

Lấy 1 lượng kem dưỡng Floslek Mattifying Cream thoa đều khắp da da mặt. Kết hợp massage nhẹ nhàng để kem thẩm thấu vào sâu bên trong và phát huy tác dụng nhanh nhất.

Sử dụng đều đặn 2 lần/ngày vào buổi sáng và buổi tối để làn da dầu mụn được dưỡng ẩm và kiềm dầu tốt nhất.

Một số chú ý cần nhớ khi sử dụng kem dưỡng cho da dầu mụn Floslek Mattifying Cream:

Buổi tối bước làm sạch cần tẩy trang sau đó là sữa rửa mặt.

Buổi sáng dùng kem chống nắng phù hợp với chỉ số SPF từ 30 để làn da dầu mụn được bảo vệ tốt nhất trước tác hại của tia UV.

Nên sử dụng đồng bộ các sản phẩm Floslek trong liệu trinh skincare để đạt hiệu quả skincare cho da dầu mụn tốt nhất.

Nên test sản phẩm trước khi sử dụng trên toàn bộ khuôn mặt. Nếu có dấu hiệu bất thường xảy ra thì nên ngưng sử dụng sản phẩm ngay lập tức.

Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát; tránh ánh nắng trực tiếp.

Làm thế nào để phân biệt kem dưỡng Floslek Mattifying Cream cho da dầu mụn thật giả?

Kem dưỡng Floslek Mattifying Cream ngày càng được tín đồ da dầu mụn, da hỗn hợp thiên dầu yêu chuộng và coi như là chân ái. Cũng vì điều đó mà thị trường kem dưỡng Floslek tại Việt Nam có nhiều biến động, xuất hiện sản phẩm hàng nhái kém chất lượng. Do đó, các bạn cần phải là người tiêu dùng thông minh, trang bị cho mình một số kiến thức phân biệt kem dưỡng Floslek Mattifying Cream thật giả.

Mỗi sản phẩm kem dưỡng Floslek Mattifying Cream đều có tem chống hàng giả với 2 phần rõ rệt. Một là logo của dược VHN đơn vị phân phối độc quyền và phần 2 là mã QR quét chính hãng. Nếu sản phẩm kem dưỡng Floslek Mattifying Cream nào không có tem này thì các bạn cần tìm hiểu lại về chất lượng sản phẩm.

Dấu hiệu thứ 2 các bạn có thể giúp các nhận biết kem dưỡng Floslek Mattifying Cream thật giả là bao bì chuẩn có màu xanh kết hợp màu trắng sáng. Bề mặt trơn mượt và không sần sùi, các thông tin in sắc nét, rõ ràng trên hộp. Có phụ đề tiếng Việt hướng dẫn sử dụng và những thông tin liên quan về sản phẩm.

Giá niêm yết chính hãng bán lẻ của kem dưỡng Floslek Mattifying Cream là 585.000đ. Nếu các bạn mua ở đại lý nào mà có giá thấp hơn giá niêm yết thì cần phải xem xét lại, khả năng cao đó là hàng kém chất lượng.

Đó là những dấu hiệu giúp bạn nhận biết kem dưỡng Floslek Mattifying Cream chính hãng và hàng giả.

Hiểu rõ về kem dưỡng Floslek Mattifying Anti Acne Cream, bạn đã có thể đưa ra quyết định nên hay không nên đầu tư vào liệu trình skincare của mình. Với làn da dầu mụn, da hỗn hợp thiên dầu, da cần bổ sung độ ẩm thì kem dưỡng Floslek Mattifying Anti Acne Cream đúng là chân ái.