Review kem dưỡng Laroche Posay Cicaplast Baume B5

Tìm hiểu ngay thông tin review chi tiết kem dưỡng La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm ngay dưới đây. Chắc chắn các bạn sẽ hiểu rõ hơn về sản phẩm và đưa ra lựa chọn về kem La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 vào liệu trình skincare của mình.

Kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5

Kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 đến từ thương hiệu nào?

Đúng như tên gọi, kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 là sản phẩm dưỡng da của nhà La Roche-Posay. Thương hiệu này ra mắt vào năm 1975 bởi chuyên gia Rene Levayer và đến năm 1989, hãng được tập đoàn mỹ phẩm L’Oréal mua lại. Cái tên La Roche-Posay được đặt theo tên một ngôi làng có nguồn nước khoáng nổi tiếng tại Vienne, Pháp. Cũng chính dòng nước khoáng này đã góp phần tạo nên tên tuổi cho các sản phẩm dưỡng da nhà La Roche Posay.

Hiện nay, La Roche-Posay đã có mặt hơn 50 quốc gia và được gần 25.000 chuyên gia da liễu khuyên dùng. Tại Việt Nam, thương hiệu này bắt đầu xuất hiện trên thị trường vào năm 2007 và nhanh chóng trở thành một trong những dòng sản phẩm chăm sóc da chất lượng được người Việt ưa chuộng bậc nhất.

Kem dưỡng La Roche Posay Cicaplast Baume B5 được nhiều chuyên gia da liễu khuyên dùng

Review chi tiết kem dưỡng Laroche Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm

Dưới đây là một số đánh giá tổng quan về kem dưỡng làm dịu và phục hồi da Laroche-Posay Cicaplast Baume B5 để bạn hiểu hơn về sản phẩm này.

Về công dụng

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm là kem phục hồi da, có tác dụng trong việc làm dịu và sửa chữa làn da mỏng manh, kích ứng. Với công thức đặc biệt, làn da của bạn sẽ cảm thấy dễ chịu và được cung cấp dưỡng chất, giảm nhanh tình trạng mẩn đỏ, căng tức, kích ứng, ngứa ran, ngăn ngừa vết thâm hình thành sau khi nặn mụn. Đồng thời, kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm làm dịu các vùng da khô, giảm cảm giác bỏng rát, tạo sự dễ chịu và phục hồi 84% ngay từ lần đầu sử dụng. Sản phẩm còn có công dụng giảm tình trạng hăm tã, mẩn đỏ, ngứa ngáy do nhạy cảm với thời tiết, do bị côn trùng cắn ở trẻ em, trẻ sơ sinh.

Kem dưỡng Laroche Posay Cicaplast Baume B5 phát huy công dụng trên cả làn da người lớn và trẻ em

Về thành phần

Bảng thành phần của kem dưỡng La Roche Posay Cicaplast Baume B5 được đánh giá rất cao từ các chuyên gia da liễu nhờ sự lành tính, không hương liệu, không paraben, không kích ứng dù sử dụng trên da nhạy cảm, mỏng mảnh như trẻ sơ sinh. Điển hình là các thành phần như chiết xuất bơ hạt mỡ, Panthenol (vitamin B5) có nồng độ 5%, Madecassoside (chất trong rau má), Zinc Gluconate (kẽm), Silica, nước khoáng La Roche-Posay.

Về bao bì thiết kế bên ngoài

Thiết kế của kem dưỡng Laroche Posay Cicaplast Baume B5 khá đơn giản, dạng tuýp tông màu trắng làm chủ đạo, điểm nhấn là một chút màu xanh dương. Phần nắp bật phía trên chắc chắn giúp việc lấy kem dễ dàng theo ý muốn và bảo quản tốt các dưỡng chất bên trong.

Tuýp nhỏ gọn nên bạn dễ dàng mang theo bên người, bỏ trong túi xách mà không tốn quá nhiều diện tích. Hiện nay, sản phẩm có 2 dung tích khác nhau là 40ml và 100ml giúp bạn dễ dàng để lựa chọn. Nếu bạn chưa từng sử dụng, không biết mình có hợp hay không thì có thể mua tuýp 40ml.

Về chất kem và mùi hương

Kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 có kết cấu dạng kem đặc, màu trắng, dễ tán và thấm nhanh. Mỗi lần bạn chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ là đã đủ cho cả gương mặt nên tuýp kem này xài được khá lâu. Không chứa hương liệu nên kem La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 gần như không có mùi. Bạn nào dị ứng với mũi mỹ phẩm vẫn có thể vô tư sử dụng. Chú ý, kem lúc đầu apply lên da tạo hiệu ứng hơi bóng và nâng tone nhẹ nhàng nhé.

Kem dưỡng Laroche Posay Cicaplast Baume B5 có kết cấu khá đặc nhưng dễ tán đều, thấm nhanh

Về đối tượng sử dụng

Sản phẩm phù hợp đối với mọi đối tượng cả nam và nữ khi có các tình trạng da như da hư tổn, bị kích ứng, bong tróc, da sau khi peel, nặn mụn, breakout, treatment, da bị nhiễm độc corticoid do kem trộn… Đặc biệt, kem Laroche Posay Cicaplast Baume B5 là giải pháp hoàn hảo với làn da nhạy cảm với thời tiết, bị côn trùng cắn.

Đánh giá chung về kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 Soothing Repairing Balm

Muốn biết kem dưỡng Laroche Posay Cicaplast Baume B5 có xứng đáng để mua không thì bạn có thể dựa theo những thang điểm đánh giá chung dưới đây nhé!

Hiệu quả 10/10: Nói về khả năng phục hồi da, kem dưỡng Laroche Posay Cicaplast Baume B5 luôn nằm trong top các sản phẩm bán chạy nhất, hiệu quả cao nhất, rõ rệt nhất ngay từ lần đầu dùng. Da bạn sẽ được làm dịu, giảm kích ứng gần như tức thì. Tình trạng khô ráp, bong tróc, mẩn đỏ, ngứa ngáy sẽ giảm đáng kể, da phục hồi nhanh, mau lành, khỏe khoắn hơn trước rất nhiều. Đồng thời, hàng rào bảo vệ tự nhiên được phục hồi cho làn da luôn khỏe mạnh chống lại mọi tác hại xấu từ môi trường bên ngoài.

Độ an toàn 9.5 /10: Kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 sử dụng những thành phần lành tính, không có những thành phần gây hại cho làn da như Paraben, chất tạo mùi và Lanolin đã được thương hiệu xác nhận nên cực kì lành tính với mọi loại da, giúp phục hồi da cực kì tốt hiệu quả cải thiện da chỉ sau vài ngày sử dụng.

Giá thành 9.5/10: Kem dưỡng Laroche Posay Cicaplast Baume B5 có giá niêm yết khoảng 390.000đ/ tuýp 40ml và 635.000đ/ tuýp 100ml. Nhìn chung mức giá này khá vừa vặn, tương xứng với hiệu quả đạt được, thích hợp tình hình tài chính của nhiều người.

Kem dưỡng Laroche Posay Cicaplast Baume B5 được yêu thích nhờ hiệu quả nhanh và rõ rệt, không kích ứng da

Hướng dẫn sử dụng kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 đúng chuẩn chuyên gia ngăn ngừa kích ứng

Cách sử dụng kem dưỡng Laroche-Posay Cicaplast Baume B5 đúng cách là yếu tố quan trọng tác động đến hiệu quả của sản phẩm lên làn da. Vậy hãy theo dõi ngay hướng dấn sử dụng đúng chuẩn từ chuyên gia cũng rất đơn giản với các bước cơ bản dưới đây.

Tẩy trang và dùng sữa rửa mặt La Roche-Posay phù hợp giúp làm sạch lớp kem chống nắng, lớp makeup, bụi bẩn , chất nhờn… trên bề mặt da.

Sử dụng nước cân bằng giúp ổn định lại tình trạng da và cấp ẩm nhẹ nhàng.

Sử dụng kem dưỡng da La Roche - Posay Cicaplast Baume B5 với một lượng kem vừa đủ lên toàn bộ gương mặt của bạn hoặc vùng da cần chăm sóc. Massage, vỗ nhẹ để kem thấm hoàn toàn vào da.

Ngoài ra, khi sử dụng Cicaplast Baume B5 bạn cần chú ý thêm:

Chú ý tần suất thoa kem phù hợp với tình trạng da. Với da khô và kích ứng nên dùng 2 lần/ ngày; da bị nứt nẻ dùng 3 lần/ ngày; với các vấn đề da khác dùng 2 lần/ ngày.

Tránh thoa lên vết thương hở, vùng da đang chảy dịch và không thoa lên vùng mắt.

Chất kem đặc nên bạn chỉ cần dùng một lượng nhỏ trước, tránh gây bí da và lãng phí kem.

Nên dùng kem chống nắng La Roche - Posay vào ban ngày và các biện pháp che chắn để bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Sử dụng kem dưỡng Laroche Posay Cicaplast Baume B5 đúng cách để tránh kích ứng

Gợi ý 4 cách giúp bạn dễ dàng phân biệt kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 thật giả

Kem dưỡng và phục hồi làn da La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 ngày càng được các tín đồ skincare trên toàn thế giới yêu thích và tìm mua. Cũng chính vì điều đó mà không thể tránh khỏi tình trạng hàng kém chất lượng xuất hiện trên thị trường. Vậy nên, bạn hãy là người dùng thông thái trang bị những dấu hiệu nhận biết kem dưỡng La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 dưới đây. Bên cạnh đó, các bạn chỉ nên chọn mua sản phẩm tại các đại lý phân phối La Roche-Posay chính hãng tại Việt Nam.

Về mùi hương và kết cấu

Sản phẩm B5 La Roche-Posay là chất kem màu trắng mịn, hơi đặc nên không bị chảy khi thoa lên da. Bên cạnh đó, nó còn tạo một lớp màng ẩm được giữ lại khá lâu và thẩm thấu từ tư vào bên trong. Còn nếu là sản phẩm kém chất lượng thường có kết cấu cream đặc hơn, khó tán và khi thoa sẽ thấy hút nhanh, không tạo sự mượt mà.

Về mùi hương thì kem dưỡng La Roche Posay B5 có mùi cực nhẹ, nếu không để ý sẽ khó nhận ra. Hàng nhái kem B5 sẽ có mùi hương liệu nồng để lấn át các mùi hóa chất khác.

Phân biệt La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 dựa trên giá niêm yết

Trên thị trường mức giá niêm yết của kem dưỡng B5 La Roche-Posay chính hãng lần lượt là 390.000đ/tuýp 40ml và 635.000đ/ tuýp 100ml. Theo đó, nếu bạn gặp phải sản phẩm kem dưỡng B5 nào có giá thấp hơn mức giá niêm yết thì tỷ lệ hàng kém chất lượng rất cao. Các bạn đừng vì ham giá rẻ mà mua phải sản phẩm La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 kém chất lượng gây kích ứng và không mang lại hiệu quả.

Thông qua bao bì sản phẩm

Bao bì kem dưỡng B5 La Roche-Posay chính hãng được thiết kế chỉn chu cảm giác cầm nắm rất chắc tay. Thiết kế dạng tuýp, vỏ được làm nhám với màu trắng ngà và nếu sản phẩm kem dưỡng B5 có màu trắng tinh thì đó là hàng kém chất lượng.

Thân sản phẩm chính hãng được in đầy đủ thông tin với phông chữ rõ nét, không bị đậm hay nhòe. Cung cấp đầy đủ thông tin về sản phẩm và mặt sau có phần được in nổi và dập số lô. Bạn nhớ quan sát cẩn thận các thông tin bên ngoài sản phẩm để có thể nhận diện sản phẩm chính xác. hàng kém chất lượng thường nhìn bao bì bên ngoài thô, màu sắc in chữ cẩu thả, có thể bị nhòe.

Phân biệt bằng mã vạch

La Roche-Posay Cicaplast Baume B5 là thương hiệu sản xuất tại Pháp với ba chữ số đầu tiên của mã vạch là từ 300 – 379. Vậy nên, nếu các bạn check sản phẩm cho về kết quả mã vạch trong phạm vi trên sẽ được sản xuất tại Pháp.

Còn nếu check mã vạch sản phẩm kem dưỡng B5 mà không ra kết quả hay không nằm trong khoảng từ 300 - 379 thì đó là hàng kém chất lượng. Các nàng nhờ check kỹ mã vạch để mua đúng hàng chính hãng nhé.

Hy vọng với những thông tin trên, bạn sẽ có cái nhìn khách quan về kem dưỡng Laroche Posay Cicaplast Baume B5, liệu có xứng đáng để bạn thêm vào chu trình dưỡng da không. Chúc bạn luôn giữ được làn da khỏe đẹp!