Review kem làm mờ sẹo rỗ do mụn Scar Esthetique với lượt bán top đầu trên TikTok?

Liệu sản phẩm này có thực sự "làm mờ rỗ do mụn nhanh chóng, da mịn rõ sau vài tuần" hay chỉ là chiêu trò quảng cáo?

Đôi nét về xuất xứ của kem Scar Esthetique đến từ nước Mỹ

Scar Esthetique là dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin đến từ Mỹ với gần 40 năm nghiên cứu chuyên sâu về quản lý sẹo và phục hồi da tổn thương. Toàn bộ sản phẩm của Rejuvaskin được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhờ định hướng ứng dụng silicone y tế kết hợp các hoạt chất phục hồi chuyên sâu giúp hỗ trợ quá trình tái tạo tự nhiên của da một cách bền vững.

Điểm khác biệt của Rejuvaskin còn nằm ở khả năng hỗ trợ cải thiện đa dạng nhiều loại sẹo như sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo thâm, sẹo sau phẫu thuật hay bỏng nhẹ do bất cứ nguyên nhân nào mà vẫn có an toàn cho làn da nhạy cảm. Hiện nay, thương hiệu Rejuvaskin đã có mặt tại hơn 70 quốc gia và đã giúp làm lành hơn 5 triệu vết sẹo trên toàn thế giới.

Review chi tiết về kem Rejuvaskin Scar Esthetique có thật sự hiệu quả không mà top đầu lượt bán trên TikTok?

Không phải ngẫu nhiên mà một sản phẩm có mức giá phân khúc dược mỹ phẩm cao cấp lại liên tục "cháy hàng" và đứng top đầu xu hướng trên TikTok, Shopee... Cùng tìm hiểu lý do vì sao?

Hiệu quả giúp làm mờ sẹo rỗ do mụn sau khoảng 4 - 8 tuần, kể cả sẹo lâu năm

Bản chất của sẹo rỗ, sẹo lõm sau mụn là sự đứt gãy hoàn toàn của các sợi collagen và elastin dưới tầng trung bì do tổn thương mụn bọc, mụn viêm để lại trong giai đoạn dậy thì hoặc chăm sóc da sai cách. Theo thời gian, các chân sẹo bị xơ hóa, co kéo khiến bề mặt không bằng phẳng, rỗ hay lõm.

Theo đó, kem Rejuvaskin Scar Esthetique giúp làm mờ sẹo dựa trên cơ chế sinh học tự nhiên của cơ thể thông qua 3 tác động cốt lõi:

Phá vỡ mô sẹo xơ cứng: Các dưỡng chất thẩm thấu sâu, làm mềm các cạnh sẹo và nới lỏng các sợi cơ co kéo dưới da.

Kích thích tăng sinh collagen nội sinh: Sản phẩm gửi tín hiệu đến các tế bào sợi, thúc đẩy quá trình sản xuất collagen và elastin mới một cách mạnh mẽ nhưng có kiểm soát. Từ đó, đáy sẹo được nâng đỡ và đầy dần lên một cách tự nhiên.

Bảo vệ và tái tạo tế bào: Tăng cường lưu thông máu đến vùng tổn thương, nuôi dưỡng tế bào da mới khỏe mạnh để thay thế mô sẹo cũ.

Nghiên cứu lâm sàng cho thấy, đối với sẹo rỗ mới (dưới 1 năm), hiệu quả làm mờ có thể sau khoảng 4 - 8 tuần sử dụng đều đặn. Đối với các vết sẹo lâu năm, chân sẹo đã xơ hóa cứng nên Scar Esthetique cần thời gian từ 3 - 6 tháng để cải thiện, giúp bề mặt da phẳng mịn đáng kể.

Đặc biệt, Scar Esthetique không chỉ "chuyên trị" sẹo rỗ, sẹo lõm. Nhờ cơ chế cân bằng sắc tố, sản phẩm còn xử lý cực tốt các vết sẹo thâm, sẹo đỏ sau mụn, giúp làm đều màu da rõ rệt. Đây là điều mà hầu hết các bạn trẻ sau khi hết mụn đều cực kỳ cần.

Bảng thành phần hội tụ đầy đủ 25 tinh hoa mà an toàn với cả làn da nhạy cảm

Nếu nhìn vào bảng thành phần của Scar Esthetique, bất kỳ chuyên gia nào cũng đánh giá cao. Đây là một trong số rất ít sản phẩm mờ sẹo trên thị trường sở hữu tới 23 thành phần thiên nhiên kết hợp 2 peptide cao cấp mang lại hiệu quả giú làm mờ sẹo rỗ, sẹo lòm và sẹo thâm hiệu quả sau khoảng 4 - 8 tuần.

Coenzyme Q10 và chiết xuất rong biển: Hai chất chống oxy hóa cực mạnh, bảo vệ tế bào khỏi gốc tự do, giúp thúc đẩy quá trình sửa chữa tổn thương cấu trúc da.

Glucosamine: Kích thích sản sinh hyaluronic acid và collagen tự nhiên, giúp làm tăng độ đàn hồi và lấp đầy các hố sẹo rỗ, sẹo lõm.

Peptide chuyên biệt (palmitoyl oligopeptide, palmitoyl tetrapeptide-7): "Chìa khóa vàng" phát tín hiệu tái tạo tế bào, giúp đẩy nhanh tốc độ lành thương và làm mịn bề mặt da.

Chiết xuất từ củ hành: Kháng khuẩn, kiểm soát sự phát triển collagen đồng đều, giúp ngăn ngừa hình thành sẹo bất thường.

Hỗn hợp vitamin A, C, E và các thảo dược tự nhiên (Arnica, bơ hạt mỡ, chiết xuất hoa Arnica): Nuôi dưỡng da mềm mịn, làm sáng các vùng sẹo thâm và cấp ẩm chuyên sâu.

Silicone y tế lỏng: Hỗ trợ kháng viêm và ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn tấn công lên vùng da sẹo.

Hội tụ đầy đủ các hoạt chất có khả năng phục hồi vùng da sẹo rỗ, sẹo lõm do mụn nhanh chóng. Mà Scar Esthetique không chứa paraben, không chứa hương liệu nhân tạo hay chất gây bào mòn da. Do đó, ngay cả trẻ em trên 2 tuổi hay những làn da vừa trải qua giai đoạn mụn viêm nhạy cảm của tuổi teen vẫn có thể yên tâm sử dụng mà không lo bị kích ứng.

Kết cấu mỏng mịn cùng thiết kế thông minh đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc sẹo

Một điểm cộng lớn khiến Scar Esthetique chiếm trọn cảm tình của giới trẻ là kết cấu dạng kem (cream) màu vàng nhạt, cực kỳ mỏng nhẹ. Khi thoa lên da, kem thẩm thấu rất nhanh, không để lại cảm giác nhờn rít, bết dính hay màng trắng xóa. Các bạn học sinh, sinh viên có thể thoa kem chống nắng hoặc đi học, đi làm ngay sau đó mà không sợ bị bí bách sinh thêm mụn. Thiết kế dạng tuýp với đầu nhỏ rất dễ sử dụng và cũng ước lượng được lượng kem cần lấy tránh lãng phí.

Giá thành phù hợp với mọi đối tượng

Chỉ từ vài trăm nghìn đồng cho một tuýp kem dùng được khá lâu, bạn đã sở hữu một saen phẩm chuẩn y khoa ngay tại nhà. Đây là mức giá hoàn toàn xứng đáng và nằm trong tầm tay của các bạn trẻ biết đầu tư thông minh. Nhà sản xuất Rejuvaskin cũng rất tinh tế khi thiết kế tới 3 dung tích khác nhau để phù hợp với túi tiền của mọi người, nhất là những bạn trẻ.

Tuýp 10 ml: Nhỏ gọn, giá mềm, cực kỳ phù hợp cho những bạn học sinh, sinh viên có vùng sẹo nhỏ, hoặc muốn mua trải nghiệm thử xem độ hợp da.

Tuýp 30 ml: Dung tích vừa phải, thích hợp cho các liệu trình từ 1 - 2 tháng.

Tuýp 60 ml: Giải pháp kinh tế cho những người bị sẹo rỗ diện rộng (hai bên má, trán) cần sử dụng lâu dài, giúp tiết kiệm chi phí tối đa.

Cảm nhận thực tế sau khoảng 4 tuần sử dụng đều đặn Scar Esthetique khiến ai cũng bất ngờ

Cảm giác đầu tiên sau khi sử dụng Scar Esthetique là da rất mềm. Vùng da bị sẹo vốn sần sùi trước đây nay đã mịn màng hơn nhờ được cấp ẩm tốt. Chưa có sự thay đổi rõ rệt về độ sâu của sẹo nhưng các vết thâm đỏ quanh sẹo bắt đầu dịu lại.

Bước sang thuần thứ 3, các vết sẹo thâm mờ nhanh. Kiên trì sử dụng Scar Esthetique tới khoảng tuần 4 thì những vết sẹo rỗ mới nông do mụn đã được làm mờ, mịn hơn với bề mặt da xung quanh. Các vết sẹo sâu tuy chưa biến mất nhưng phần đáy sẹo đã cải thiện rõ rệt, da đều màu giúp gương mặt trông sáng và láng mịn hơn.

Chuyên gia và người dùng nói gì về ưu và nhược điểm của kem Scar Esthetique?

Dưới đây là tổng hợp đánh giá từ các chuyên gia và phản hồi từ hàng nghìn người dùng đã có kết quả thực tế. Cùng tìm hiểu xem họ nói gì về sản phẩm Scar Esthetique đang bán chạy hàng đầu hiện nay!

Ưu điểm nổi bật:

Xuất xứ từ thương hiệu uy tín lâu năm: Đến từ Tập đoàn dược mỹ phẩm hàng đầu của Mỹ.

Công thức vượt trội: Hội tụ 25 thành phần tinh hoa bao gồm cả peptide và coenzyme Q10 giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi làm mờ sẹo rỗ.

Đa tác động: Vừa giúp làm mờ sẹo rỗ, sẹo lõm, vừa giúp mờ sẹo thâm, sẹo đỏ sau mụn và hiệu quả với cả sẹo lâu năm.

Độ an toàn: Lành tính, không gây kích ứng, dùng được cho cả làn da mỏng manh sau khi vừa điều trị mụn xong.

Thấm nhanh, không bết rít: Không gây bít tắc lỗ chân lông, không làm da bị bóng dầu.

Tối ưu kết quả sau liệu trình xâm lấn: Các chuyên gia thường xây dựng liệu trình sau điều trị sẹo rỗ bằng công nghệ cao với Scar Esthetique.

Nhược điểm: Đã xuất hiện hàng nhái nên người mua cẩn thận và chỉ nên lựa chọn nhà phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Đánh giá chung: 9.5/10

Hướng dẫn sử dụng kem Rejuvaskin Scar Esthetique chuẩn y khoa đạt hiệu quả tối đa trong 4 tuần

Để các dưỡng chất trong Scar Esthetique phát huy tối đa, việc sử dụng đúng cách theo chuẩn y khoa là điều bắt buộc. Hãy tuân thủ nghiêm ngặt quy trình 4 bước dưới đây:

Bước 1: Làm sạch sâu vùng da cần điều trị

Trước khi thoa kem Scar Esthetique, cần làm sạch vùng da sẹo bằng nước tẩy trang và sữa rửa mặt dịu nhẹ. Bước này giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và vi khuẩn sau một ngày dài học tập, làm việc. Từ đó, làm thông thoáng lỗ chân lông để tạo điều kiện cho kem thẩm thấu sâu xuống dưới da.

Bước 2: Thoa kem với lượng vừa đủ lên vết sẹo

Lấy một lượng kem Scar Esthetique vừa bằng hạt đậu. Chấm trực tiếp kem lên các vết sẹo rỗ, sẹo lõm hoặc sẹo thâm. Lưu ý, không thoa kem lan man ra các vùng da hoàn toàn khỏe mạnh xung quanh để tránh lãng phí và tập trung tối đa nồng độ dưỡng chất vào mô sẹo cần phục hồi.

Bước 3: Massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn đều

Đây là bước cực kỳ quan trọng quyết định tốc độ lấp đầy sẹo. Sử dụng đầu ngón tay áp út massage nhẹ nhàng vùng da vừa thoa kem theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài trong khoảng 1 - 2 phút. Lực massage vừa phải sẽ giúp kích thích tuần hoàn máu, làm mềm các mô sẹo xơ cứng, giúp các hoạt chất thẩm thấu sâu vào bên trong và phát huy tác dụng nhanh chóng. Thoa đều đặn kem Rejuvaskin Scar Esthetique từ 3 - 4 lần/ngày. Sau mỗi 4 - 5 tiếng, bạn nên làm sạch nhẹ vùng da sẹo bằng nước sạch rồi thoa lại một lớp kem mới để duy trì tác động liên tục.

Bước 4: Chờ kem ráo và bảo vệ da bằng kem chống nắng

Sau khi bề mặt da đã khô thoáng, bạn mới tiếp tục thực hiện các bước skincare khác hoặc thoa kem chống nắng. Vào ban ngày, việc bảo vệ vùng da sẹo khỏi tia UV bằng kem chống nắng là bắt buộc. Vì ánh nắng mặt trời sẽ làm tăng sắc tố, khiến vết sẹo thâm đen và làm chậm quá trình tổng hợp collagen mới.

Mua kem giúp làm mờ sẹo rỗ, sẹo lõm và sẹo thâm Scar Esthetique ở đâu chính hãng với giá tốt?

Hãy lựa chọn mua kem Scar Esthetique tại nhà phân phối chính hãng và uy tín tại Việt Nam như ScarHeal.com.vn. Không chỉ cam kết cung cấp sản phẩm Rejuvaskin có đầy đủ tem chống hàng giả, tem nhãn phụ bằng tiếng Việt và giấy tờ chứng nhận xuất xứ rõ ràng.

Sẹo rỗ điều trị càng sớm khi da còn trẻ, tỷ lệ phục hồi càng cao. Đừng để những vết sẹo đáng ghét làm mờ đi vẻ đẹp và sự tự tin, cản trở những cơ hội tuyệt vời của tuổi trẻ. Hãy đầu tư đúng chỗ và đúng thời điểm để lấy lại làn da mịn màng, khỏe khoắn, tươi sáng đều màu.