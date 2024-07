Review kem mắt Image Skincare có tốt không và top 5 sản phẩm được đánh giá cao

Kem mắt Image Skincare có thật sự tốt không mà được yêu chuộng như vậy? Hãy xem ngay review chi tiết dưới đây để biết được câu trả lời chính xác và đưa ra lựa chọn tốt.



Kem mắt Image Skincare xuất xứ từ thương hiệu nào?

Kem mắt Image Skincare là dòng sản phẩm nổi bật của thương hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare đến từ nước Mỹ. Ra đời vào nào năm 2003 bởi người phụ nữ tài giỏi Janna Ronert và hiện nay Image Skincare đã trở thành mỹ phẩm cao cấp nổi tiếng toàn thế giới.

Bà Janna Ronert cùng chồng hợp tác với đội ngũ chuyên gia da liễu hàng đầu châu Âu nghiên cứu và tập trung giải quyết các vấn đề tổn thương da do nắng, mụn, lão hóa và nám. Điểm nổi bật của các sản phẩm Image Skincare là ứng dụng công nghệ Vectorize độc quyền kết hợp cùng các hoạt chất chất lượng được chiết xuất từ thiên nhiên nên đảm bảo hiệu quả và an toàn cho mọi làn da.

Hiện nay, dược mỹ phẩm Image đã có mặt tại hơn 70 quốc gia với 14 dòng sản phẩm chuyên biệt điều trị cho từng vấn đề về da khác nhau như mụn, tăng sắc tố, lão hóa, xỉn màu… Trong đó, kem dưỡng mắt Image Skincare cũng được phát triển đa dạng các sản phẩm đến từ dòng Vital C, Ageless, MD, The Max, Iluma… đáp ứng mọi nhu cầu điều trị thâm mắt, bọng mắt, nếp nhăn, vết chân chim, chống chảy xệ cho vùng da quanh mắt luôn trắng sáng, mềm mịn và tươi trẻ thu hút mọi ánh nhìn.

Vì sao kem dưỡng mắt Image Skincare ngày càng được các tín đồ skincare tin dùng?

Kem dưỡng mắt Image Skincare ngày càng được nhận được sự tin tưởng của các tín đồ skincare. Bởi kem mắt Image hội tụ đầy đủ các ưu điểm như hiệu quả nhanh chóng, an toàn không gây kích ứng dù là vùng da mắt nhạy cảm. Vậy cùng tìm hiểu xem kem mắt Image Skincare tốt như thế nào?

Đầu tiên, phải nói đến các thành phần có trong kem dưỡng mắt của nhà Image Skincare đều được nghiên cứu kỹ lưỡng và FDA chứng nhận an toàn, không gây kích ứng với cả vùng da quanh mắt. Một số các thành phần nổi bật thường thấy trong các sản phẩm kem mắt Image như Retinol, Glycolic Acid, Hyaluronic Acid, vitamin chuỗi peptide, tế bào gốc từ thực vật... giúp làm đầy nếp nhăn, vết chân chim và cải thiện vùng da thâm, xỉn màu và bọng mắt.

Đây cũng là những hoạt chất thúc đẩy tăng sinh collagen, củng cố kết cấu duy trì vùng da quanh mắt luôn săn chắc và căng trẻ, hồng hào hơn. Còn với các thành phần chiết xuất cúc La Mã, chiết xuất trà xanh, nha đam… bổ sung độ ẩm chuyên sâu, làm dịu vùng da khô, mẩn đỏ hay bong tróc cho làn da quanh mắt căng mịn ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, vết chân chim.

Đặc biệt, kem dưỡng mắt dù chứa các hoạt chất mạnh mẽ nhưng đều có nguồn gốc thiên nhiên cùng ứng dụng công nghệ hiện đại. Nên không gây châm chích, mẩn đỏ hay bong tróc dù là vùng da quanh mắt vô cùng nhạy cảm và dễ kích ứng.

Theo đánh giá thực tế của người dùng kem dưỡng mắt Image Skincare, hiệu quả làm sáng, trị thâm bọng mắt chỉ sau 4-6 tuần sử dụng đều đặn. Còn với nếp nhăn, vết chân chim sẽ được cải thiện rõ rệt khi sử dụng từ 6-8 tuần. Làn da quanh mắt dần căng mịn, trắng mịn đều màu hơn và ngăn ngừa chảy xệ hiệu quả.

Review chi tiết từ A-Z top 5 kem dưỡng mắt Image Skincare được tìm mua nhiều hiện nay

Mỗi loại kem dưỡng mắt Image thuộc một dòng sản phẩm lại mang đến hiệu quả chăm sóc da vùng mắt khác nhau. Vậy đâu là kem dưỡng mắt Image Skincare phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy xem ngay review sẽ tìm được câu trả lời chính xác.

1. Kem chống nhăn giảm bọng mắt Image Skincare The Max Stem Cell Eye Creme

Số 1 gọi tên kem dưỡng mắt Image Skincare đến từ dòng sản phẩm The Max. Kem Image Skincare The Max Stem Cell Eye Crème ứng dụng công thức vượt trội đánh bay mọi dấu hiệu lão hóa cho vùng da quanh mắt tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Các chuỗi Peptide kết hợp chiết xuất từ tế bào thực vật giúp làm đầy nếp nhăn, vết chân chim nhanh chóng lấy lại vùng da quanh mắt căng trẻ. Cũng hạn chế được sự xuất hiện của quầng thâm, bọng mắt và duy trì độ săn chắc, ngăn ngừa chảy xệ. Đặc biệt, các thành phần đều lành tính có nguồn gốc thiên nhiên nên an toàn với vùng da quanh mắt mỏng manh và dễ nhạy cảm.

Thành phần chính: Các chuỗi Peptide, Eyeliss, tế bào gốc từ táo, hoa nhung tuyết và hạt nho, hoạt chất Argireline, Photosomes và Roxisomes.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm cho vùng da quanh mắt dần căng mịn ngăn ngừa lão hóa và cải thiện tình trạng da xỉn màu.

Thúc đẩy tăng sinh collagen, elastin duy trì sự săn chắc, giảm chùng nhão và ngăn ngừa bọng mắt xuất hiện.

Hỗ trợ làm sáng và trị thâm quầng mắt hiệu quả lấy lại sự tinh anh và cuốn hút cho đôi mắt.

Tăng tuần hoàn bạch huyết đến da cho vùng da quanh mắt trở nên tươi sáng, cải thiện tình bọng mắt và ngăn ngừa chảy xệ.

Kiểm nghiệm lâm sàng cho thấy, tình trạng thâm quầng giảm rõ rệt sau 4 - 8 tuần và nếp nhăn, vết chân chim đuôi mắt cũng được cải thiện đáng kể khi dùng đều đặn 8 - 12 tuần.

Thiết kế sang trọng với màu xám tro, có vòi pump nên sử dụng tiện lợi và bảo quản cũng dễ dàng. Nắp vặn chắc chắn, đảm bảo vệ sinh và tránh ô xy hóa làm giảm hiệu quả của kem bên trong.

Kết cấu chất kem mịn, màu trắng đục, khi thoa lên da vùng mắt sẽ trở nên ẩm mịn tức mang lại cảm giác dễ chịu mà không gây nhờn rít.

Giá niêm yết chính hãng: 1.655.000đ/ 15ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/kem-chong-nhan--giam-bong-mat-image-skincare-the-max-stem-cell-eye-creme.html

2. Kem trị thâm quầng mắt Image Vital C Hydrating Eye Recovery Gel

Một sản phẩm kem dưỡng mắt Image nằm trong dòng Vital C phù hợp với vùng da vùng mắt bị khô, xỉn màu, xuất hiện nếp nhăn hay ngăn ngừa lão hóa sớm. Kem dưỡng mắt Image Vital C Hydrating Eye Recovery Gel với bảng thành phần Acid Hyaluronic, Arginine giúp tăng tính đàn hồi, cung cấp nước cải thiện giảm bọng mắt hiệu quả. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa phức hợp peptide (Eyeliss, Haloxyl), tế bào gốc táo… thúc đẩy lưu thông tuần hoàn máu giúp da hồng hào, làm săn chắc thành mao mạch và cung cấp dưỡng chất giúp bảo vệ DNA tế bào. Từ đó, Image Vital C Hydrating Eye Recovery Gel còn giúp chống viêm từ UV làm giảm thâm, mờ thâm vùng mắt.

Thành phần chính: Hỗn hợp Vitamin C, vitamin E, Axit Hyaluronic, phức hợp Peptide.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm và ngăn ngừa tình trạng mất nước cho vùng da quanh mắt căng mịn ngăn ngừa hình thành nếp nhăn, vết chân chim.

Tăng cường sản sinh collagen duy trì độ đàn hồi ngăn ngừa tình trạng vùng da quanh mắt chùng nhão.

Cải thiện nếp nhăn, vết chân chim lấy lại sự căng mịn cho vùng da quanh mắt tràn đầy sức sống.

Chống lại gốc tự do ngăn ngừa lão hóa, làm đều màu da.

Thiết kế chai hình trụ nhỏ gọn với vòi pump tiện lợi lấy kem dễ dàng và hạn chế sản phẩm bị ô xy hóa.

Kết cấu dạng gel mỏng mịn, dễ tán và thẩm thấu nhanh chóng, không gây nhờn rít hay sự khó chịu mỗi khi apply lên da.

Vùng da quanh mắt ẩm mịn hơn rõ rệt và không còn tình trạng da khô mà tràn đầy sức sống.

Quầng thâm mắt được cải thiện rõ rệt chỉ sau 4-8 tuần sử dụng đều đặn.

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000đ/ 15ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/kem-chong-tham-quang-mat-image.html

3. Kem dưỡng và tái tạo da vùng mắt Image MD Restoring Collagen Recovery Eye Gel

Top 3 kem dưỡng mắt Image là sản phẩm cao cấp nằm trong bộ sản phẩm chống lão hóa Image MD. Kem dưỡng mắt Image MD Restoring Collagen Recovery Eye Gel gây ấn tượng mạnh mẽ với người dùng nhờ bảng thành phần "cực xịn sò" mang lại hiệu quả chuyên chống lão hóa và phục hồi vẻ tươi trẻ cho vùng da quanh mắt tràn đầy sức sống. Một sản phẩm rất đáng để đầu tư đúng không nào và lý tưởng vẫn là những người có vùng da quanh mắt lão hóa với nếp nhăn, vết chân chim.

Thành phần chính: Acetyl Octapeptide-3, tế bào gốc từ thực vật, Atelocollagen, Palmitoyl Tripeptide-5.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm chuyên sâu cho vùng da khô ráp và thiếu sức sống trở nên sáng bừng rạng rỡ.

Cải thiện tình trạng bọng mắt và làm đầy nếp nhăn hiệu quả chỉ sau 8-12 tuần sử dụng đều đặn.

Thúc đẩy sản sinh collagen, elastin củng cố độ đàn hồi cho vùng da quanh mắt săn chắc, ngăn ngừa nếp nhăn li ti.

Tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da quanh mắt khỏe đẹp chống lại những tác động xấu từ tia UV, các yếu tố môi trường khác.

Chống lại sự ô xy hóa làm chậm quá trình lão hóa cho làn da quanh mắt tươi trẻ hơn.

Thiết kế sang trọng với nắp vặn chắc chắn, vòi pump nên việc sử dụng hay bảo quản đều dễ dàng, hạn chế sự ô xy hóa dưỡng chất bên trong.

Bảng thành phần lành tính nên an toàn với mọi làn da, kể cả vùng da quanh mắt dễ kích ứng.

Kết cấu dạng kem khá đặc nhưng thẩm thấu khá nhanh và không gây nhờn rít hay nặng mặt khi apply lên da.

Giá niêm yết chính hãng: 3.710.000đ/ 15ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/kem-tre-hoa-va-tai-tao-da-vung-mat-image-md.html

4. Kem trị nhăn và trẻ hóa da vùng mắt Image Ageless Total Eye Lift Creme

Top 4 kem dưỡng mắt Image là sản phẩm đến từ dòng Ageless. Kem mắt Image Ageless Total Eye Lift Crème hiệu quả với khả năng cải thiện nếp nhăn, vết chân chim nhanh chóng cho vùng da quanh mắt căng mịn, tươi trẻ. Dù đây là sản phẩm có chứa retinol nhưng hoàn toàn không gây bong tróc, kích ứng hay mẩn đỏ đâu nhé. Phù hợp với mọi làn da kể cả da nhạy cảm và dễ kích ứng quanh vùng mắt.

Thành phần chính: Retinyl Palmitate (dẫn xuất của Retinol), Acid Hyaluronic, Glycolic Acid, tế bào gốc thực vật.

Ưu điểm nổi bật:

Tăng sinh collagen cải thiện vùng da thâm xỉn, già nua quanh vùng mắt trở nên tươi trẻ.

Cung cấp độ ẩm cho vùng da quanh mắt căng mịn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Làm đầy nếp nhăn, vết chân chim lấy lại sự phẳng mịn cho vùng da quanh mắt tràn đầy sức sống.

Khả năng đánh tan bọng mắt và giảm quầng thâm khá tốt. Nếp nhăn li ti mờ đi chỉ sau khoảng 4-8 tuần sử dụng đều đặn.

Bao bì thiết kế đơn giản với tone màu trắng xám chủ đạo, vòi pump nên lấy kem tiện lợi. Việc bảo quản cũng dễ dàng và hạn chế được sự ô xy hóa có thể làm giảm chất lượng kem bên trong.

Kết cấu dạng kem mỏng, thẩm thấu nhanh chóng và không gây sự khó chịu khi apply lên vùng da quanh mắt.

Giá niêm yết chính hãng: 1.620.000đ/ 15ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/kem-chong-nhan-vung-mat-image-skincare-ageless-total-eye-lift-creme.html

5. Kem trị thâm quầng mắt và bọng mắt Image Iluma Intense Brightening Eye Creme

Vị trí thứ 5 là kem mắt Image đến từ dòng Iluma. Ứng dụng công nghệ độc quyền Vectorize Technology kết hợp cùng nhiều dưỡng chất làm sáng da, kem mắt Image Iluma Intense Brightening Eye Creme tác động trực tiếp vào hạ bì, duy trì dưỡng ẩm hiệu quả suốt 48 giờ. Theo đó, Image Iluma Intense Brightening Eye Creme giúp cải thiện quầng thâm chỉ sau 2 - 4 tuần sử dụng đều đặn. Đây cũng là sản phẩm làm sáng vùng da quanh mắt, giảm thâm nhanh chóng giúp lấy lại sự tươi trẻ, tràn đầy sức sống. Còn các phức hợp Peptide giúp tăng sinh collagen duy trì độ săn chắc, củng cố độ đàn hồi và làm đầy nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả.

Thành phần chính: Tế bào gốc từ táo tây, hoa cúc, đậu nành, Axit Hyaluronic, hợp chất làm sáng Illumiscin, chiết xuất cam thảo, phức hợp Peptide.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm giúp vùng da khô ráp, xỉn màu quanh vùng mắt trở nên tươi sáng đều màu, tràn đầy năng lượng.

Đánh bay quầng thâm và cải thiện bọng mắt hiệu quả nên chỉ sau vài tuần da vùng mắt đã có độ sáng, rạng rỡ hơn.

Thúc đẩy tăng sinh collagen cho vùng da quanh mắt tươi trẻ và làm đầy nếp nhăn, vết chân chim hiệu quả.

Bảng thành phần lành tính nên không gây kích ứng dù là vùng da nhạy cảm quanh mắt.

Thiết kế bao bì với màu chủ đạo trắng tím rất sang trọng. Vòi pump nên cũng thuận lợi khi lấy kem và bảo quản dễ dàng.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn, mùi hương thảo dược mang lại cảm giác thư giãn mỗi khi apply lên da và không gây bóng nhờn.

Giá niêm yết chính hãng: 2.068.000đ/ 15ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/image-skincare/kem-tri-tham-mat-image-iluma-intense-brightening-eye-creme.html

Mua kem dưỡng mắt Image ở đâu chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn?

Kem mắt Image Skincare là dòng sản phẩm chăm sóc chuyên biệt không thể thiếu cho vùng da quanh mắt đúng không nào. Nhưng các bạn còn băn khoăn, lo lắng vì không biết mua ở đâu đảm bảo chính hãng. Bởi nếu mua phải hàng nhái, kém chất lượng rất dễ bị kích ứng và làm hư vùng da quanh mắt.

Vậy hãy tìm đến nhà phân phối dược mỹ phẩm Image Skincare chính thức hàng đầu tại Việt Nam hiện nay – Mai Hân mỹ phẩm. Đây cũng là địa chỉ đang được hầu hết các tín đồ skincare Image tại Việt Nam tin tưởng lựa chọn.

Mai Hân mỹ phẩm với 15 năm kinh nghiệm phân phối dược mỹ phẩm chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Vậy nên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi mua các sản phẩm skincare do Mai Hân phân phối. Không chỉ cam kết hàng chính hãng mà còn nhiều ưu đãi hấp dẫn độc quyền như miễn phí giao hàng toàn quốc với đơn hàng từ 500.000đ, miễn phí đổi trả trong 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi hay sử dụng bị dị ứng, miễn phí soi da khi đến mua trực tiếp tại cửa hàng và được bác sĩ da liễu CK tư vấn...

Kem mắt Image Skincare giải quyết triệt để các vấn đề mà vùng da quanh mắt gặp phải như bọng mắt, quầng thâm, xỉn màu, nếp nhăn, vết chân chim, khô ráp… trả lại đôi mắt tinh anh, thu hút mọi ánh nhìn. Vậy các bạn còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với hotline Mai Hân mỹ phẩm để được tư vấn dòng sản phẩm kem mắt Image phù hợp.