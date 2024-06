Review kem trị nám Image Skincare có tốt không và top sản phẩm bán chạy

Từ đó, các bạn có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn nên hay không nên lựa chọn kem trị nám Image Skincare và đâu là sản phẩm phù hợp với nền da, nhu cầu của mình.

Kem trị nám Image đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu Hoa Kỳ - Image Skincare

Kem trị nám Image là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Đây là thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp quen thuộc với các tín đồ skincare trên toàn thế giới và cũng không quá xa lạ tại Việt Nam. Image Skincare được thành lập vào năm 2003 bởi bà Janna Robert - chuyên gia da liễu và thẩm mỹ.

Image Skincare ngày càng phát triển đa dạng với hơn 14 dòng sản phẩm khác nhau đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc da nhờ nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc của bà Janna Robert. Cùng với đó là sự hợp tác với các chuyên gia da liễu hàng đầu châu Âu.

Dược mỹ phẩm Image Skincare cũng có sự đầu tư rất lớn vào quá trình nghiên cứu, công nghệ và nhà máy. Từ đó, Image Skincare tạo ra những sản phẩm giúp chăm sóc, điều trị và phục hồi từ bên trong cho làn da khỏe đẹp, tươi trẻ hơn mỗi ngày.

Đặc biệt, phương châm của Image Skincare là hiệu quả và an toàn nên các thành phần chiết xuất đều có nguồn gốc từ thiên nhiên. Không chỉ đảm bảo lành tính an toàn cho mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau trị liệu, sau peel… Tất cả các sản phẩm Image Skincare trước khi đưa ra thị trường đều được kiểm định bởi các tiêu chuẩn khắt khe tại hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại Hoa Kỳ, đạt chuẩn FDA.

Hiện nay, Image Skincare đã xây dựng hệ thống với hơn 20.000 chuyên gia chăm sóc da tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới và trong đó có Việt Nam. Các bạn cũng có thể bắt gặp các sản phẩm Image Skincare được sử dụng tại spa, trung tâm da liễu, clinic…

Tại sao kem trị nám Image lại được hàng triệu chị em yêu thích?

Image Skincare cung cấp đa dạng với hơn 14 dòng sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc da của các tín đồ skincare. Trong đó, kem trị nám Image thuộc dòng Image Skincare luôn nhận được sự tin tưởng của chị em phụ nữ trên toàn thế giới. Cùng tìm hiểu xem kem trị nám Image Skincare có những ưu điểm nổi bật nào mà lại được yêu chuộng như vậy.

Công nghệ trị nám độc quyền

Image Skincare không ngừng đầu tư và nghiên cứu cho ra đời nhiều công nghệ độc quyền. Trong đó, kem trị nám Image Skincare có ứng dụng một số công nghệ độc quyền và tốt hiện nay như thương hiệu này có sử dụng một số công nghệ độc quyền như sau:

Công nghệ Vectorize Technology™ độc quyền : Hỗ trợ các dưỡng chất thẩm thấu vào tận sâu bên trong và mang đến tác động vượt trội vào trong tế bào da giúp làm mờ thâm nám nhanh chóng.

MS-Concentrate - công nghệ độc quyền ADT: Có cấu trúc tương tự làn da tự nhiên, thúc đẩy các dưỡng chất đi vào tận sâu bên trong và phát huy tối đa hiệu quả điều trị nám, tàn nhang và nếp nhăn.

Encapsulated Retinol: Công nghệ Retinol bọc giúp vận chuyển retinol vào tận sâu bên trong và thúc đẩy nhanh chóng quá trình thẩm thấu mang lại hiệu quả điều trị nám sạm, chống lão hóa nhanh hơn mà hoàn toàn không gây kích ứng da, châm chích hay bong tróc.

Hiệu quả tận gốc ngăn ngừa tái phát

Với việc ứng dụng các công nghệ trị nám, chống lão hóa độc quyền kết hợp cùng các hoạt chất chất lượng nên kem trị nám Image Skincare mang lại hiệu quả nhanh chóng chỉ sau 4-8 tuần sử dụng đều đặn. Đặc biệt, kem trị nám Image tác động toàn diện ức chế sự hoạt động của melanin và tác động làm mờ vết thâm nám trên bề mặt. Vì vậy, sử dụng kem trị nám Image hiệu quả tận gốc ngăn ngừa tái phát.

Kem trị nám Image phù hợp với mọi nền da và đáp ứng mọi nhu cầu trị nám của chị em. Phù hợp với mọi nền da, kể cả da nhạy cảm hay da sau trị liệu. Dù sản phẩm kem trị nám Image có chứa Retinol nhưng hoàn toàn không gây bong tróc, châm chích hay mẩn đỏ.

Thành phần lành tính, không gây bong tróc

Image Skincare luôn đề cao tiêu chí an toàn, chất lượng lên hàng đầu trong mọi sản phẩm. Và kem trị nám Image cũng không ngoại lệ với thành phần chất lượng, lành tính và không chứa paraben, hương liệu. Trong đó, có một số thành phần nổi bật mang lại hiệu quả điều trị vượt trội thường có trong kem trị nám Image như Kahai Oil, Vitamin C, Retinol (dẫn xuất của Vitamin A), L-Arbutin, chiết xuất dưa chuột, dầu gạo, bơ hạt mỡ, yến mạch… Cũng nhờ những thành phần này mà kem trị nám Image không chỉ trị nám tận gốc còn chống oxy hóa mạnh mẽ cho làn da tươi sáng rạng ngời hơn mỗi ngày.

Review chi tiết về TOP 2 kem trị nám Image Skincare tốt hiện nay

Cùng tìm hiểu review chi tiết top 2 kem trị nám Image Skincare tốt hiện nay. Hãy chọn ngay một sản phẩm phù hợp để lấy lại làn da tươi sáng đều màu thôi chị em.

1. Kem trị nám Image MD Restoring Retinol Crème With ADT Technology™

Kem trị nám Image MD Restoring Retinol Crème With ADT Technology™ luôn nằm trong top sản phẩm trị nám bán chạy hàng đầu tại Mỹ ngay khi mới ra mắt thị trường. Ứng dụng công nghệ Retinol bọc tiên tiến hiện nay kết hợp cùng Vectorize Technology™ và ADT Technology; kem trị nám Image MD Restoring Retinol Crème With ADT Technology™ nhanh chóng tác động vào tận sâu bên trong giúp đánh bật chân nám tận gốc cho làn da tươi sáng đều màu hơn. Đồng thời, sản phẩm cũng ngăn ngừa tình trạng tăng sắc tố và cải thiện nếp nhăn, nuôi dưỡng làn da tươi trẻ dài lâu. Phù hợp với nền da khô và hoàn toàn không gây bong tróc, mẩn đỏ hay châm chích.

Thành phần chính: Retinol (dẫn xuất của Vitamin A), Kahai Oil, Palmitoyl Tripeptide-5L Glyceryl, Glycolic Acid, Vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Ức chế sự hoạt động của melanin làm mờ sắc tố cho làn da tươi sáng đều màu hơn.

Bổ sung độ ẩm cho làn da căng mịn ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa xuất hiện.

Làm mờ thâm nám, đốm sắc tố cho làn da đều màu chỉ sau 4-8 tuần sử dụng đều đặn.

Làn da trở nên trắng mịn và căng trẻ hơn chỉ sau 2-3 tháng kiên trì sử dụng.

Vết chân chim, nếp nhăn có cải thiện rõ rệt sau 2 tháng.

Làn da trở nên hồng hào, căng bóng và se khít lỗ chân lông hiệu quả.

Kết cấu kem khá đặc nhưng dễ tán và thẩm thấu nhanh trên da, không gây cảm giác nhờn rít hay bóng nhờn khó chịu.

Phù hợp với mọi làn da và lý tưởng vẫn là làn da khô.

Giải pháp vừa trị nám vừa chống lão hóa tối ưu dành cho chị em.

Nhược điểm: Chú ý với nền da quá nhạy cảm có thể cảm thấy châm chích nhưng cũng kéo dài thời gian ngắn.

Giá niêm yết chính hãng: 2.450.000đ/ 30ml.

Giá niêm yết chính hãng: 2.450.000đ/ 30ml.

2. Kem trị nám trắng da Image MD Restoring Brightening Crème With ADT Technology™

Sản phẩm thứ 2 là kem trị nám, làm sáng da Image MD Restoring Brightening Crème With ADT Technology ™. Nhờ ứng dụng công nghệ công nghệ ADT tiên tiến và Vectorize Technology™ độc quyền kết hợp các thành phần trị nám ưu việt, kem trị nám Image MD Restoring Brightening Crème With ADT giúp cải thiện các vấn đề sắc tố lên đến 70% mà không gây kích ứng, mỏng da hay châm chích. Đặc biệt, sản phẩm tác động 2 chiều giúp trị nám tận gốc và làm sáng da, chống lão hóa vượt trội. Cụ thể, Image MD Restoring Brightening Crème With ADT Technology™ ức chế quá trình sản sinh melanin bên trong da, vừa dưỡng trắng, xóa mờ thâm nám bên ngoài da. Kết quả là làn da mềm mịn, săn chắc, trắng sáng chỉ sau vài tuần sử dụng.

Thành phần chính: DermaPep, L-Arbutin, Kojic Acid, Licorice Root Extract, Revinage, bơ hạt mỡ, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel oil.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm cho làn da trở nên căng mịn và chống lại các dấu hiệu lão hóa.

Ức chế sản sinh melanin làm mờ đốm sắc tố cho làn da trắng sáng đều màu.

Kiểm nghiệm lâm sàng cho thấy, vết nám, tàn nhang mờ đi rõ rệt chỉ sau 4-6 tuần sử dụng.

Cải thiện nếp nhăn, duy trì độ đàn hồi cho làn da săn chắc, tươi trẻ hơn.

Phục hồi hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại tác hại từ tia UV ngăn ngừa nám sạm tái phát.

Làn da trắng sáng đều màu lên một tone chỉ sau hơn 1 tháng sử dụng sản phẩm đều đặn.

Khả năng làm dịu, kháng khuẩn, ngừa mụn tốt cho làn khỏe khoắn và tươi tắn hơn.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu nhanh chóng và không gây tình trạng nhờn rít hay khó chịu cho người dùng.

Lý tưởng với những chị em mong muốn trị nám cho làn da trắng sáng mà không hợp retinol.

Phù hợp với mọi loại da, không gây kích ứng và không bong tróc hay mẩn đỏ.

Nhược điểm: Không phù hợp với làn da quá dầu.

Giá niêm yết chính hãng: 3.496.000đ/ 50ml.

Giá niêm yết chính hãng: 3.496.000đ/ 50ml.

