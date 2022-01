Review serum Martiderm và top 3 sản phẩm được yêu thích hiện nay

Nhắc đến serum “đốn tim” các tín đồ skincare thời gian gần đây thì không thể kể thiếu serum nhà Martiderm. Bởi đây là thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới, có đa dạng các loại serum trị mụn, làm sáng da, mờ nám, chống lão hóa… Và được nhiều chuyên gia da liễu, beauty blogger đánh giá cao. Vậy serum Martiderm có thực sự tốt không và đâu là sản phẩm đáng thử? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.

Đôi nét về hãng dược mỹ phẩm MartiDerm

MartiDerm là hãng dược mỹ phẩm nổi tiếng lâu năm đến từ Tây Ban Nha. Các sản phẩm của hãng đều được nghiên cứu và tối ưu công thức bởi đội ngũ chuyên gia da liễu hàng đầu. Do đó, chất lượng đều được kiểm nghiệm chặt chẽ nhiều lần trước khi đưa ra thị trường.

MartiDerm mang đến nhiều giải pháp thật sự hiệu quả đối với các vấn đề da. Chẳng hạn như da lão hóa, da mụn, nám, sạm màu, da hư tổn… Mỗi dòng sản phẩm sẽ đặc trị chuyên biệt các vấn đề khác nhau để tối ưu hiệu quả. Vì vậy, MartiDerm luôn nằm trong Top các sản phẩm mà được các chuyên gia da liễu tin chọn và phổ biến trên toàn thế giới.

Đặc trị nhiều vấn đề về da sau 4 - 8 tuần trải nghiệm

Serum MartiDerm chứa các hoạt chất cao cấp, sẽ nhanh chóng đi sâu vào hạ bì, cung cấp trực tiếp cho các tế bào và cải thiện tận gốc các vấn đề về da. Thông thường sẽ chỉ mất 4 - 8 tuần để cải thiện làn da, kể cả những vấn đề “cứng đầu” như mụn, nám, nếp nhăn… Đặc biệt, serum cải thiện cấu trúc da bên trong nên hiệu quả sẽ duy trì ổn định dài lâu.

Hiện MartiDerm nghiên cứu, phát triển đa dạng các loại serum. Mỗi loại sẽ đảm nhận nhiệm vụ chuyên biệt để tối ưu hiệu quả. Chẳng hạn như MartiDerm Pigment Zero DSP Serum Iluminador chuyên làm sáng da, mờ nám, vết thâm; MartiDerm Acniover Serum chuyên kiềm dầu, điều trị mụn; MartiDerm Platinum Neck Line Correct Serum đặc trị lão hóa da vùng cổ. Do đó, tùy nhu cầu chăm sóc da mà bạn có thể lựa chọn serum ưng ý.

Thành phần dễ “kết thân” với làn da, không gây kích ứng

Martiderm là hãng dược mỹ phẩm uy tín lâu năm, nên mọi thành phần mà hãng sử dụng đều thông qua quá trình chọn lọc khắt khe. Đồng thời kiểm nghiệm nhiều lần khi kết hợp các hoạt chất với nhau để cho ra những công thức chăm sóc da tối ưu.

Không chỉ hiệu quả nhanh trên da, serum Martiderm còn hạn chế tình trạng kích ứng. Do đó, hãng chủ yếu sử dụng các hoạt chất được chứng minh hiệu quả, “thân thiện” với làn da có nguồn gốc từ thiên nhiên. Chẳng hạn như chiết xuất nấm hương, hoa sen, hoa cúc, chiết xuất tảo. Hay những hoạt chất chuyên điều trị da như: Niacinamide làm sáng và đều màu da; Genistein ức chế quá trình tổng hợp melanin, mờ nám; Hexylresorcinol chống lão hóa da…

Top 3 serum Martiderm được yêu thích hàng đầu

1. Tinh chất làm sáng da, mờ thâm MartiDerm Pigment Zero DSP Serum Iluminador

Nhắc đến top các sản phẩm bán chạy nhất nhà MartiDerm, tinh chất MartiDerm Pigment Zero DSP Serum Iluminador luôn góp mặt. Loại serum này được nghiên cứu chuyên biệt cho làn da xỉn màu, sạm màu, da tăng sắc tố, giúp tái tạo da sáng hồng rạng rỡ.

Tinh chất MartiDerm Pigment Zero DSP Serum Iluminador có khả năng ức chế hoạt động của enzyme Tyrosinase, ngăn chặn quá trình tổng hợp melanin, giúp mờ nám, đốm nâu và đều màu da. Đồng thời hỗ trợ sửa chữa các tế bào da bị tổn thương do tia UV gây ra. Cũng như tăng cường bảo vệ da tránh khỏi tác động từ bên ngoài, ngăn ngừa gốc tự do gây lão hóa, nám da.

Ưu điểm:

Tinh chất thấm nhanh, không gây nhờn rít.

Da mềm mịn hơn ngay sau khi thoa serum, không bị khô căng.

Cải thiện nhanh các vết nám, đồi mồi, da sáng đều màu chỉ sau khoảng 3 - 4 tuần.

Da có độ bóng khỏe, không bị khô da, mỏng yếu như một số sản phẩm trị nám khác.

Bảng thành phần lành tính, dùng được trên mọi loại da.

Giá tham khảo: 2.400.000 VNĐ

2. Serum hỗ trợ giảm mụn kiềm dầu MartiDerm Acniover Serum





Tinh chất MartiDerm Acniover Serumlà “cứu tinh” cho da dầu, hỗn hợp thiên dầu. Và là giải pháp lý tưởng cho những làn da đang bị “bùng phát” mụn trứng cá thông qua việc duy trì sự cân bằng độ pH, bã nhờn và hệ vi sinh vật trên da. Từ đó hỗ trợ ngăn ngừa, điều trị mụn hiệu quả.

MartiDerm Acniover Serum có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, giảm sưng, cải thiện lỗ chân lông và điều tiết lượng bã nhờn trên da. Đồng thời ổn định hoạt động trên bề mặt, giảm hoạt động của vi khuẩn gây mụn, từ đó giảm mụn hiệu quả và giữ cho làn da khô ráo cả ngày.

MartiDerm Acniover Serum giúp kiềm dầu và giảm mụn nhanh trên da nhờ bảng thành phần chứa 2% Niacinamide, Prebiotics và Probiotics, chiết xuất hoa sen, tảo Chlorella, propanediol… Không chỉ giúp điều trị mụn, sản phẩm còn cấp ẩm và dưỡng da mềm mại, không bị khô, thâm mụn.

Ưu điểm:

Thiết kế chai thủy tinh trong suốt, thấy rõ lượng tinh chất trong sản phẩm. Có nắp ấn tiện lợi, dễ dàng lấy lượng cần dùng và bảo quản tránh bị oxy hóa.

Hương thơm nhẹ dịu tự nhiên, không chứa hương liệu hóa học.

Thành phần lành tính, không chứa paraben, alcohol nên không gây kích ứng da.

Hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, mụn đầu đen sau vài tuần.

Da sạch thoáng hơn, ít gây bóng dầu như trước.

Có bổ sung các chất cấp ẩm, làm dịu da, nên khi dùng không bị bong tróc, ngứa rát, tấy đỏ.

Sản phẩm hỗ trợ làm sáng da, đều màu da, giảm thâm mụn.

Giá tham khảo: 880.000 VNĐ.

3. Tinh chất trẻ hóa da vùng cổ MartiDerm Platinum Neck Line Correct Serum

Đà sản phẩm chăm sóc da tuyệt vời cho vùng cổ và vùng cằm, nhất là những người đang đối mặt với tình trạng lão hóa, da xuất hiện các rãnh nhăn hoặc có mỡ nọng cằm.

Tinh chất MartiDerm Platinum Neck Line Correct Serum sẽ cải thiện rõ rệt các nếp nhăn tại vùng cổ, làm sáng và săn chắc da vùng này. Bên cạnh đó, serum Martiderm còn có khả năng phân giải mỡ, giảm nọng cằm, định hình gương mặt thon gọn hơn.

Về thành phần, MartiDerm Platinum Neck Line Correct Serum giàu các hoạt chất dưỡng ẩm, chống ô xy hóa như Proteoglycans, chiết xuất nấm hương, Genistein, Tetrapeptide… Ngoài ra còn có thành phần kích thích phân giải chất béo Glaucine giúp cải thiện nọng cằm.

Ưu điểm:

Kết cấu lỏng nhẹ, khi thoa lên da rất dễ chịu, không gây bết dính.

Các nếp nhăn cải thiện rõ rệt đến 80%.

Có hỗ trợ làm thon gọn gương mặt, giảm mỡ vùng cằm, da săn chắc hơn.

Da có độ sáng khỏe, mịn màng.

Giá tham khảo: 2.500.000 VNĐ.

