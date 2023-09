Review tinh chất dưỡng ẩm và săn chắc da MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus

Xem ngay review chi tiết từ A-Z ampoule MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus dưới đây để hiểu rõ hơn về sản phẩm. Từ đó, bạn có thể đưa ra quyết định nên hay không nên sử dụng ampoule MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus trong liệu trình skincare của mình.

Xuất xứ của tinh chất dưỡng ẩm và săn chắc da MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus

Ampoule MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus là dòng sản phẩm thuộc thương hiệu Martiderm. Đây là thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu đến từ Tây Ban Nha, nổi tiếng là một trong những đơn vị tiên phong sản xuất các sản phẩm Ampoule huyền thoại.



Vào năm 1989, Martiderm đã thực hiện một cuộc "cách mạng hóa" với sự ra đời của ống ampoule đầu tiên trên thế giới đạt chuẩn dược mỹ phẩm. Thành phần chính trong các sản phẩm ampoule Martiderm gồm có Proteoglycans và Vitamin C nguyên chất giúp tái tạo da dựa trên phương pháp peel thời điểm lúc bấy giờ sử dụng.



Thiết kế ống ampoule thủy tinh khép kín với các tinh chất cô đặc bên trong nên hạn chế tối đa được sự tác động của nhiệt độ và ánh sáng ngăn ngừa tình trạng oxy hóa. Cụ thể, các sản phẩm ampoule của Martiderm được đựng trong ống thủy tinh màu hổ phách với dung tích 2ml thay cho chai nhỏ giọt truyền thống. Đặc biệt, ống ampoule của Martiederm trong quá trình sản xuất sẽ được sục khí trơ (Nitrogen) vào bên trong và đẩy hết không khí ra bên ngoài nên duy trì được sự bền vững của vitamin C đến khi mở nắp sử dụng.



Từ khi xuất hiện đến nay, Martiderm đã trải qua hơn 30 năm với nhiều nghiên cứu đổi mới và cải tiến vượt bậc đã tạo nên 8 dòng ampoule cao cấp đáp ứng từng nhu cầu riêng biệt của những làn da khác nhau như Proteos Hydra Plus, Proteos Hydra Plus SP, Proteos Liposome, Photo-Age HA+… Trong đó, sản phẩm ampoule Martiderm Proteos Hydra Plus luôn nằm trong top bán chạy và yêu thích bởi công dụng dưỡng ẩm, làm sáng và săn chắc da vượt trội.



Review chi tiết từ A-Z ampoule MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus

Trước khi đi đưa ra quyết định đầu tư ampoule MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus vào liệu trình skincare của bạn thì hãy tìm hiểu review chi tiết từ A-Z về sản phẩm ngay dưới đây.

Về công dụng



Ampoule MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus với chiết xuất 5% vitamin C, 3% Proteoglycans… kết hợp cùng công nghệ độc quyền của nhà Martiderm đã mang lại công dụng vượt trội cho làn da, xứng đáng điểm cao cho chất lượng.

Công dụng ấn tượng không thể không nhắc đến của MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus chính là khả năng nâng cấp tế bào giúp các tế bào liên kết bền chặt tạo nên kết cấu bền chặt duy trì độ đàn hồi cho làn da luôn săn chắc, tươi trẻ hơn. Tiếp theo, khả năng chống oxy hóa ngăn ngừa sự phát tiển của gốc tự do cho làn da tươi sáng rạng ngời.



Bổ sung độ ẩm và nuôi dưỡng làn da luôn căng mọng ngậm nước ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa và làm đầy nếp nhăn nhanh chóng là công dụng tiếp theo của ampoule MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus. Hàng rào tự nhiên cũng được nâng cấp lên một tầm cao mới, vững chắc chống lại mọi tác nhân xấu từ môi trường như ánh nắng, khí hậu…



Chính những công dụng ưu việt này mà sử dụng tinh chất MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus chỉ sau 4-8 tuần sẽ nhận được hiệu quả làn da ẩm mịn, tươi sáng và trẻ trung đến bất ngờ.



Về thành phần

Tinh chất dưỡng ẩm và săn chắc da MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus hội tụ đầy đủ các thành phần chất lượng mà lành tính nên đảm bảo an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay mỏng yếu sau liệu trình laser, treatment. Trong đó, phải kể đến một số thành phần chủ lực có trong ampoule MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus như:

5% Vitamin C tinh khiết: Khả năng chống gốc tự do ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho làn da trắng sáng và trẻ trung. Làn da xỉn màu, kém sức sống sẽ được cải thiện nhanh chóng và sớm tươi mới trở lại.

3% Proteoglycans: Khả năng dưỡng ẩm "đỉnh cao" tới hơn 30% so với hoạt chất Hyaluronic Acid. Vậy nên, khi làn da được bổ sung đầy đủ Proteoglycans sẽ luôn trong trạng thái mềm mượt, ẩm mịn và tươi khỏe. Hợp chất Proteoglycans còn có khả năng thúc đẩy tăng sinh tế bào mới cho làn da luôn căng mịn, tươi hồng rạng rỡ. Theo đó, quá trình chữa lành tổn thương cũng được đẩy nhanh và ngăn ngừa sự hình thành sẹo xấu.

Vitamin F (các axit béo omega-3 và omega-6): Công dụng tăng cường sức đề kháng giúp ngăn ngừa lão hóa da xuất hiện sớm. Bên cạnh đó, chùng còn duy trì sự ổn định của hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác động xấu từ môi trường. Cũng ngăn ngừa độc tố và vi khuẩn xâm nhập làm tổn thương làn da.

Về bao bì thiết kế bên ngoài

Tinh chất MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus được đựng trong ống ampoule làm bằng thủy tinh với 30 ống và mỗi ống có dung tích 2ml. Bao bọc bên ngoài 30 ống là hộp giấy màu trắng tô điểm thêm chút màu xanh nhẹ nhàng mà bắt mắt kèm theo dụng cụ mở Easy Open nên sử dụng khá dễ dàng.

Về đối tượng sử dụng



Tinh chất MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus được các chuyên gia da liễu đánh giá phù hợp với mọi làn da. Nhất là với những trường hợp dưới đây không thể thiếu MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus trong liệu trình skincare để có làn da luôn khỏe đẹp, tươi sáng rạng rỡ như da khô, thiếu độ ẩm, mất nước; làn da lão hoá với các biểu hiện như nếp nhăn, kém săn chắc; làn da chùng nhão, kém đàn hồi, săn chắc; làn da xuất hiện các dấu hiệu của lão hóa và các nếp nhăn.

Về kết cấu và mùi hương

Kết cấu của ampoule MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus ở dạng tinh chất lỏng nhẹ nên thẩm thấu ngay sau khi apply lên da. Không gây bóng nhờn cho lớp finish căng bóng, mịn đẹp tự nhiên. Hương thơm dịu nhẹ nên tạo cảm giác thoải mái và thư giãn mỗi khi sử dụng.

Về giá thành

Nói đến giá thành thì MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus có giá mềm hơn so với các sản phẩm ống ampoule khác của hãng Martiderm. Một hộp 30 ống ampoule có giá 2.250.000đ. Nếu các bạn tính chia nhỏ ra từng ngày thì một hộp duy trì dùng liên tục trong 2 tháng với mức giá như vậy cũng không quá cao đúng không nào. Hiệu quả nhận lại là sức khỏe, sự tươi trẻ và trắng sáng của làn da thì hoàn toàn xứng đáng để đầu tư đúng không nào.

Đánh giá chung về ampoule dưỡng ẩm và làm săn chắc da MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus



Cùng tìm hiểu về đánh giá của các chuyên gia da liễu và người dùng về tinh chất dưỡng ẩm và làm săn chắc da MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus ngay dưới đây.

Ưu điểm nổi bật:

Kết hợp 3 trong 1 chỉ trong 1 sản phẩm Martierm The Originals Proteos Hydra Plus với khả năng dưỡng ẩm, làm da săn chắc, tươi mới và làm đầy nếp nhăn cải thiện các dấu hiệu lão hóa hiệu quả.

Bổ sung đầy đủ vitamin thiết yếu, tăng cường sức mạnh cho làn da từ bên trong chống lại mọi tác động xấu từ môi trường.

Cung cấp độ ẩm tức thì cho làn da luôn căng bóng ngậm nước và chống lại sự hình thành nếp nhăn.

Thúc đẩy sản sinh collagen và elastin cho làn da luôn săn chắc, tươi trẻ.

Sản sinh tế bào mới liên tục thay thế cho lớp tế bào cũ già nua nên làn da xỉn màu, mệt mỏi dần được hồi sinh tươi mới, tràn đầy sức sống.

Thiết kế dạng ống ampoule nên rất tiện lợi khi sử dụng và mang đi công tác hay đi du lịch.

Hương thơm dịu nhẹ, kết cấu tinh chất lỏng nên thẩm thấu ngay vào làn da, không gây bóng nhờn hay nhờn rít.

Phù hợp với mọi làn da kể cả da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Chứa hoạt chất vitamin C nguyên chất dễ bị oxy hóa nên cần bảo quản cẩn thận trong quá trình sử dụng.



Hướng dẫn sử dụng tinh chất dưỡng ẩm và săn chắc da MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus đúng chuẩn



Sử dụng MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus đúng cách, làn da sẽ nhận được hiệu quả dưỡng ẩm, làm trắng da và chống lão hóa tối ưu. Vậy cùng tìm hiểu xem cách sử dụng đúng chuẩn MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus như thế nào?



Làm sạch da mặt với sữa rửa mặt Martiderm và cân bằng da với toner Martiderm.

Lấy 1 ống ampoule và lắc nhẹ trước khi sử dụng.

Sử dụng thiết bị Easy Open để mở ống ampoule theo chỉ dẫn ghi trên bao bì.

Dùng một lượng 1/2 ống ampoule và thoa đều lên da mặt, cổ và đường viền cổ.

Massage nhẹ nhàng để tinh chất thẩm thấu vào sâu bên trong và phát huy tác dụng tối ưu.

Để làn da được thư giãn từ 10-15 phút rồi thực hiện các bước chăm sóc da kế tiếp.

Sử dụng đều đặn 2 lần/ 1 ngày vào buổi sáng và buổi tối để đạt hiệu quả nhanh nhất.

Một số chú ý cần nhớ khi sử dụng tinh chất MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus:



Kết thúc liệu trình skincare buổi sáng nhất định phải là kem chống nắng Martiderm để làn da được bảo vệ an toàn trước tác hại của tia UV, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại…

Sản phẩm chứa vitamin C nguyên chất nên rất dễ bị oxy hóa nên cần bảo quản cẩn thận. Sau khi ống ampoule mở nắp cần bảo quản trong ngăn mắt tủ lạnh. Hay dùng giấy bạc bọc kín quanh ống để dưỡng chất được quản tốt nhất.

Không sử dụng ống ampoule MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus khi đã bị oxy hóa hay chuyển qua màu nâu.

Bảo quản sản phẩm nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp.

Với những thông tin ở trên, các bạn đã hiểu lý do vì sao tinh chất MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus ngày càng được yêu chuộng đúng không nào. Trên thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm hàng nhái giả, kém chất lượng. Do đó, khi mua MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus cần tìm hiểu thật kỹ. Không chỉ trang bị cho mình những kiến thức phân biệt thật giả mà còn tìm đúng địa chỉ phân phối chính hãng và uy tín trên thị trường.

Điểm nhận diện hàng chính hãng là trên mỗi sản phẩm MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus chính hãng sẽ có tem chống hàng giả và tem phụ đi kèm trên bao bì sản phẩm của công ty công ty T-Cell.



Bên cạnh đó, các bạn có thể quan sát hộp bao bì bên ngoài với những thông tin đầy đủ in sắc nét, cầm chắc tay. Còn về giá của MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus chính hãng phải đúng giá niêm yết bán lẻ.

Tinh chất dưỡng ẩm và săn chắc da MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus xứng đáng là sản phẩm phải có trong liệu trình skincare của bạn đúng không nào! Hãy đầu tư ngay hôm nay để có làn da khỏe đẹp, tươi sáng và tràn đầy sức sống.



Mua tinh chất MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus ở đâu ? Một địa chỉ phân phối Martiderm chính hãng và uy tín hàng đầu hiện nay trên thị trường Việt Nam là Mai Hân mỹ phẩm. Hơn 10 năm kinh nghiệm phân phối dược mỹ phẩm đến từ nhiều thương hiệu trên toàn thế giới, Mai Hân mỹ phẩm chính là sự lựa chọn của hầu hết các tín đồ skincare. Vậy nên, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm MartiDerm The Originals Proteos Hydra Plus tại Mai Hân mỹ phẩm. Không chỉ cam kết chính hãng cùng nhiều ưu đãi độc quyền về giá và chính sách khách hàng như miễn phí giao hàng toàn quốc với đơn hàng từ 500.000đ, miễn phí đổi trả trong 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi, miễn phí soi da khi đến mua hàng trực tiếp tại cửa hàng… Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% và quà tặng trị giá 75.000đ tại đây: https://maihan.vn/martiderm/ampoule-duong-am-lam-san-chac-va-ngua-lao-hoa-da-martiderm-the-originals-proteos-hydra-plus.html