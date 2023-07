Review top 5 kem chống nắng Obagi được yêu thích

Hãy cùng xem lý do gì khiến kem chống nắng Obagi được các chuyên gia và cộng đồng làm đẹp đã đánh giá cao. Cũng như các sản phẩm kem chống nắng hot hit của thương hiệu này nhé!

Đôi nét về thương hiệu dược mỹ phẩm Obagi nổi tiếng tại Mỹ

Obagi là một thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu tại Mỹ với hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da. Thương hiệu này được sáng lập bởi Dr. Obagi - một trong những chuyên gia da liễu hàng đầu về công nghệ chăm sóc da.

Với slogan "Skin Transformation Starts Here" - Điểm khởi đầu cho sự biến đổi da, Obagi đã tập trung vào việc phát triển các sản phẩm dựa trên nghiên cứu của các chuyên gia da liễu hàng đầu, sử dụng công nghệ tiên tiến, chế tạo theo quy trình khép kín và kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo hiệu quả tối đa cho khách hàng. Từ đó mang đến một giải pháp toàn diện cho việc cải thiện và bảo vệ sức khỏe da.

Bên cạnh đó, Obagi không ngừng đổi mới và cải tiến để mang lại những giải pháp chăm sóc da tối ưu. Bất kể bạn đang gặp phải vấn đề da như nám, tàn nhang, da mờ sạm, mụn, hay dấu hiệu lão hóa, Obagi đều cung cấp cho bạn các sản phẩm chất lượng cao và hiệu quả để chăm sóc làn da tươi trẻ, rạng rỡ, đầy sức sống. Chính vì vậy, Obagi đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín trong ngành như:

Giải thưởng "Best Professional Skincare" tại giải thưởng Image Beauty Awards.

Giải thưởng "Best Skincare System" tại giải thưởng NewBeauty Beauty Choice Awards.

Giải thưởng "Innovation of the Year" tại giải thưởng MyFaceMyBody Awards.

Các sản phẩm của Obagi cũng các chuyên gia da liễu và beauty blogger đánh giá cao và yêu thích sử dụng.

Vì sao kem chống nắng Obagi được các tín đồ skincare ngày càng yêu chuộng?

Trong các sản phẩm của Obagi thì kem chống nắng là dòng sản phẩm cực kỳ được yêu thích, được hàng triệu người trên thế giới sử dụng. Vậy lý do là gì? Hãy cùng khám phá các ưu điểm dưới đây nhé!

Sáng lập bởi chuyên gia hàng đầu thế giới

Chuyên gia Zein E.Obagi là người sáng lập Obagi Medical. Ông là một trong những chuyên gia da liễu hàng đầu và đã có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da.

Chuyên gia Zein E. Obagi - người sáng lập Obagi Medical

Ông được biết đến với những nghiên cứu mới trong lĩnh vực skincare, đặc biệt là việc kết hợp giữa các sản phẩm chăm sóc da với các phương pháp điều trị da chuyên sâu giúp khắc phục nhiều vấn đề về da như da bị tổn thương do nắng, sạm nám, tàn nhang, nếp nhăn, sẹo mụn… Và áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm, sáng chế ấy vào sản xuất các sản phẩm chăm sóc da của Obagi.

Công nghệ tiên tiến, độc quyền

Obagi sử dụng công nghệ và các thành phần chất lượng cao trong việc phát triển kem chống nắng. Có thể kể đến như:

Công nghệ Broad Spectrum Protection: giúp kem chống nắng Obagi cung cấp bảo vệ toàn diện chống lại cả tia UVA và UVB. Điều này giúp ngăn ngừa cháy nắng, bảo vệ da khỏi tác động có hại của tia mặt trời.

Công nghệ Photostable Formulas: giúp duy trì sự ổn định và hiệu quả trong quá trình tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Điều này ngăn chặn hiện tượng kem chống nắng mất tác dụng hoặc giảm hiệu quả khi tiếp xúc với ánh sáng.

Đa chức năng

Ngoài việc bảo vệ da khỏi tác động của tia UV, kem chống nắng Obagi cũng được thiết kế để cung cấp độ ẩm và chăm sóc da. Các công nghệ dưỡng ẩm và làm mềm da được sử dụng để duy trì độ ẩm cần thiết cho da và ngăn chặn tình trạng khô da do tác động của ánh nắng mặt trời.

Bên cạnh đó, kem chống nắng Obagi còn có các chất chống ô xy hóa như vitamin C và E. Công nghệ này giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do các gốc tự do và tác động của môi trường, làm mờ vết thâm.

Đáng tin cậy và được kiểm chứng

Obagi là một thương hiệu uy tín và đã được các chuyên gia da liễu và người dùng đánh giá cao. Chính vì vậy, kem chống nắng của Obagi nói riêng và toàn bộ sản phẩm Obagi nói chung đều kèm với các nghiên cứu và kiểm nghiệm kỹ lưỡng để đảm bảo hiệu quả cho người sử dụng.

Review chi tiết top 5 kem chống nắng Obagi được tìm mua

Với những ưu điểm trên thì hẳn bạn đã không còn lăn tăn về việc kem chống nắng Obagi có hiệu quả hay không. Ngay bây giờ hãy cùng xem kem chống nắng Obagi nào đang được yêu thích nhé!

1. Kem chống nắng Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50 Premium

Đây là kem chống nắng được yêu thích hàng đầu của Obagi, là phiên bản nâng cấp hiệu quả vượt trội hơn dòng thường. Obagi Sun Shield Matte Broad Spectrum SPF 50 Premium sử dụng màng lọc chống nắng hoá học lai vật lý, giúp chống nắng phổ rộng bảo vệ da toàn diện trước tia UVA/UVB. Đồng thời, em này bổ sung các thành phần dưỡng ẩm, làm dịu, chống ô xy hóa mạnh mẽ, giúp làn da mịn màng, chống lại quá trình lão hóa da, ngăn ngừa và làm mờ các nếp nhăn. Đây là sự lựa chọn hoàn hảo để bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời một cách hiệu quả.

Thành phần nổi bật:

Zinc Oxide: P hản xạ và hấp thụ ánh sáng mặt trời, bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Ngoài ra, zinc oxide còn có tính năng làm dịu da và giúp kiểm soát bã nhờn.

Titanium Dioxide: T hành phần chống nắng tự nhiên bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Nó giúp làm mờ các khuyết điểm da và tạo nên lớp nền mịn màng cho trang điểm.

Matte Finish: C ông thức giúp kiểm soát dầu và mang lại hiệu ứng mờ tự nhiên trên da. Nó giúp làm giảm vẻ bóng nhờn trên da và tạo ra lớp nền mờ, lý tưởng cho việc trang điểm.

Vitamin C và Vitamin E: D ưỡng ẩm, giúp da mịn màng, căng bóng hơn, chống ô xy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa tổn thương do các gốc tự do gây da.

Chiết xuất tảo biển đỏ: C hống ô xy hóa mạnh mẽ, củng cố hàng rào bảo vệ da trước các tác nhân gây hại.

Ưu điểm:

Bảo vệ toàn diện chống tia UV hiệu quả với chỉ số SPF 50.

Kết cấu mềm mịn, dễ tán, không chứa dầu và không gây tắc nghẽn lỗ chân lông.

Cấp ẩm cho da mịn màng, căng bóng hơn.

Kiềm dầu hiệu quả.

Sản phẩm không mùi, cực kỳ thích hợp cho các bạn dị ứng hương liệu.

Da sáng lên và bớt nổi mụn .

Thích hợp cho da dầu và da nhạy cảm.

Chi tiết kem chống nắng Obagi chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn: https://maihan.vn/obagi/kem-chong-nang-duong-da-obagi-sun-shield-spf-50.html

2. Kem chống nắng Obagi Clinical Vitamin C Suncare Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen

Là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng bảo vệ da vượt trội khỏi tác động của ánh nắng mặt trời và cung cấp dưỡng chất vitamin C để làm trắng, ngừa nám và chống lão hóa da.. Với công nghệ tiên tiến và sự kết hợp của các thành phần chất lượng, Obagi Clinical Vitamin C Suncare Broad Spectrum SPF 30 Sunscreen còn là sự lựa chọn tuyệt vời để hỗ trợ cải thiện tình trạng nám da, thâm mụn, xỉn màu, giúp da săn chắc, cải thiện nếp nhăn.

Thành phần nổi bật:

10% L-ascorbic acid - 1 dạng của Vitamin C: L àm mờ vết thâm, tăng cường sự đều màu và tái tạo da, kích thích quá trình sản sinh collagen, elastin, để lại một làn da săn chắc, tươi sáng và rạng rỡ.

Zinc Oxide: L àm dịu da và kiểm soát dầu, mang lại cảm giác thoải mái và không nhờn.

Hyaluronic Acid: G iữ nước cho da, cung cấp độ ẩm và làm mềm da, giúp da luôn mềm mịn và mướt.

Phức hợp 3% Avobenzone, 5% Octisalate, 8% Homosalate, 3% Oxybenzone, 2.79% Octocrylene: T rung hòa bức xạ UV do ánh sáng mặt trời, giảm thâm sạm và nám, duy trì làn da tươi trẻ rạng ngời.

Ưu điểm:

Kết cấu mềm, nhẹ, dễ dàng thẩm thấu vào da mà không gây cảm giác nặng nề hay bết dính.

Da ẩm và căng hơn nên rất mềm mịn.

Da được bảo vệ tối ưu, các vết thâm, nám mờ dần.

Dùng đều đặn sau 1 thời gian, da đều màu, tươi sáng hơn.

Cung cấp dưỡng chất vitamin C giúp làm trắng da và làm mờ vết thâm.

Tạo ra một lớp nền mịn màng, thuận tiện cho việc trang điểm.

3. Kem chống nắng vật lý Obagi SuzanObagiMD Physical Defense Broad Spectrum SPF 40

Đây là kem chống nắng với công thức cải tiến thông minh, không chỉ ngăn ngừa tia UV mà còn các tia HEV, VIS, IR. Từ đó, bảo vệ da khỏi cháy nắng, ngăn ngừa tình trạng nám, tàn nhang, lão hóa. Đồng thời, dưỡng ẩm cho da mịn màng, và nâng tone da nhẹ nhàng, che bớt khuyết điểm hiệu quả.

Thành phần nổi bật:

Zinc Oxide: phản xạ và hấp thụ ánh sáng mặt trời, ngăn chặn sự tổn thương da do tác động của tia UV.

Titanium Dioxide: giúp hấp thụ ánh sáng mặt trời và ngăn chặn việc thâm nhập của tia UV vào da.

Niacinamide: giúp làm dịu da, giảm tình trạng kích ứng và cải thiện độ đàn hồi của da. Nó còn giúp kiềm dầu và làm mờ các vết thâm và tàn nhang, mang lại một làn da sáng và đều màu.

Green Tea Extract: Chiết xuất trà xanh có tính chất chống ô xy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do và tác động môi trường. Đồng thời, làm dịu và chống vi khuẩn, giúp da luôn trong trạng thái khỏe mạnh.

Ưu điểm:

Kết cấu dạng kem khá sệt nhưng dễ tán, thẩm thấu tốt.

Chất kem màu nâu giúp nâng tone nhẹ nhàng, khớp với màu da tự nhiên.

Mùi hương tự nhiên dễ chịu.

Không chứa các chất chống nắng hóa học, không paraben, không màu nhân tạo hay mùi tổng hợp.

Da được cấp ẩm trở nên mịn màng và căng bóng hơn.

Tham khảo ngay kem chống nắng Obagi Obagi SuzanObagiMD Physical Defense Broad Spectrum SPF 40 chính hãng tại đây: https://maihan.vn/obagi/kem-chong-nang-vat-ly-suzanobagimd-physical-defense-broad-spectrum-spf-40.html

4. Kem chống nắng Obagi Sun Shield Tint Broad Spectrum SPF 50 Cool

Kem chống nắng này không chỉ bảo vệ da toàn diện trước tác động của ánh nắng mặt trời mà còn cung cấp một lớp nền tự nhiên và cảm giác mát lạnh cho làn da. Obagi Sun Shield Tint Broad Spectrum SPF 50 Cool có thể thay thế lớp kem lót giúp che đi khuyết điểm hiệu quả, cho làn da trở nên tươi sáng, mịn màng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho ngày hè nóng bức.

Thành phần nổi bật:

Zinc Oxide: G iúp phản xạ, hấp thụ ánh sáng mặt trời, bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Đồng thời, làm dịu da và kiểm soát dầu, giúp da luôn trong trạng thái thoải mái và không nhờn.

Các chất chống ô xy hóa, như vitamin E và cây xương rồng, giúp bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do và tác động môi trường, giúp duy trì sự khỏe mạnh và trẻ trung cho làn da.

Tinted Formula: Công thức có màu sắc tự nhiên giúp tạo ra một lớp nền hoàn hảo và tự tin cho da. Kem chống nắng này mang lại một lớp nền nhẹ nhàng, tạo hiệu ứng tự nhiên và mát lạnh trên da, làm cho làn da trông tươi tắn và rạng rỡ.

Ưu điểm:

Kết cấu mềm mịn, dễ tán, dễ thẩm thấu.

Chống nắng tốt, da không bị cháy nắng, ngứa rát.

Nâng tone da tươi hồng, che khuyết điểm hiệu quả.

Cảm giác rất tươi mát, nhẹ nhàng khi dùng.

Dùng trong thời gian dài còn giúp làm sáng da.

5. Kem chống nắng Obagi Healthy Skin Protection SPF35

Em này tiếp tục là một sản phẩm chất lượng, mang lại bảo vệ đáng tin cậy cho làn da trước tia UV. Với công thức đặc biệt và sự kết hợp của các thành phần chăm sóc da, kháng khuẩn, kháng viêm, kem chống nắng Obagi Healthy Skin Protection SPF35, còn giúp làn da được làm dịu nhanh chóng và không gây mụn, cho làn da tươi trẻ, mịn màng.

Thành phần nổi bật:

Octinoxate: B ảo vệ da khỏi tác động của tia UVB, ngăn ngừa sự gây hại và cháy nám.

Zinc Oxide: P hản xạ và hấp thụ ánh sáng mặt trời, giúp ngăn chặn sự tổn thương da do tác động của tia UV.

Vitamin E: G iúp bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do và các tác nhân gây lão hóa, giúp duy trì sự khỏe mạnh và trẻ trung cho làn da.

Ưu điểm:

Bảo vệ da toàn diện chống tia UV với chỉ số SPF 35.

Kết cấu mềm nhẹ, dễ tán, không bết dính.

Dưỡng ẩm cho da mềm mịn

Chống ô xy hóa, giúp bảo vệ da khỏi tác động của gốc tự do.

Không gây mụn nên phù hợp với cả da dầu, da hỗn hợp.

Dù bạn có da nhạy cảm, da dầu hay da khô, Obagi luôn có kem chống nắng phù hợp để bảo vệ và chăm sóc làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời và ô nhiễm môi trường hàng ngày. Hãy thử và trải nghiệm sự hiệu quả mà top 5 kem chống nắng Obagi mang lại nhé!