Review top 5 kem dưỡng ẩm mùa đông giúp cho da căng mướt glowy sau 1 đêm

1. Kem dưỡng ẩm và phục hồi da Rejuvaskin Skin Recovery Cream

Xếp vị trí top đầu trong danh sách kem dưỡng ẩm mùa đông đáng sở hữu phải kể đến Rejuvaskin - thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín gần 40 năm tại Mỹ. Rejuvaskin Skin Recovery Cream ứng dụng công nghệ Derm SCR-PF, là sự kết hợp độc đáo giữa silica chiết xuất từ tre, glucosamine HCl, chiết xuất đậu Hà Lan cùng hyaluronic acid, hoa cúc và lô hội… Giúp làm dịu tình trạng đỏ rát, viêm sưng, bong tróc cùng các dấu hiệu kích ứng khác sau khoảng 12 giờ. Một làn da căng bóng, khỏe đẹp glowy bất chấp mùa đông khô lạnh.

Không chỉ làm dịu cảm giác châm chích, ngứa ngáy nhanh chóng, Rejuvaskin Skin Recovery Cream còn giúp kích thích làn da tự sản sinh collagen, elastin và hyaluronic acid. Làn da nhờ đó nhanh chóng phục hồi độ tươi trẻ, rạng rỡ sau các liệu trình peel, treatment, lăn kim, laser, cháy nắng hay ngay cả khi đang bị chàm. Đặc biệt, sản phẩm dịu nhẹ, an toàn cho cả làn da cực kỳ mỏng yếu của bệnh nhân sau xạ trị.

Thành phần chính: Hyaluronic acid, chiết xuất lô hội, chiết xuất hoa cúc vạn thọ, công nghệ Derm SCR-PF (silica từ tre, glucosamine HCl, chiết xuất đậu Hà Lan).

Ưu điểm nổi bật:

Giúp làm dịu cảm giác nóng rát, châm chích,… do treatment, peel, laser, lăn kim hay cháy nắng.



Hỗ trợ bảo vệ làn da mỏng yếu từ bên trong nhờ cơ chế thúc đẩy tự sản sinh Pro-collagen, elastin và hyaluronic acid tự nhiên.



Giúp cải thiện các nếp nhăn, vết chân chim, đem lại độ đàn hồi căng mịn và vẻ rạng rỡ cho tràn đầy sức sống.



Củng cố lớp màng lipid tự nhiên, giúp làn da mỏng yếu trở nên khỏe khoắn, vững vàng trước tác động môi trường.



Kết cấu kem mỏng nhẹ, mướt mịn, thấm nhanh vào da mà không gây bít tắc lỗ chân lông hay cảm giác nặng mặt.



Mùi hương thảo mộc thoang thoảng bay đi nhanh chóng sau khi thoa, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu.



Bảng thành phần nói không với cồn khô, hương liệu nhân tạo, paraben, chất tạo màu... nên an toàn cho làn da nhạy cảm sau treatment, laser, peel hay xạ trị.



Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 950.000 đồng/100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-phuc-hoi-da-rejuvaskin-skin-recovery-cream.html

2. Kem dưỡng ẩm trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Giữ vị trí top 2 trong bảng xếp hạng kem dưỡng ẩm mùa đông đỉnh cao đến từ thương hiệu MD CARE đình đám. Phiên bản nâng cấp mới nhất của MD CARE Brightening Blemish Cream tạo nên bước đột phá lớn khi được bổ sung hexyl resorcinol 1% - hoạt chất dưỡng sáng thế hệ mới sở hữu cơ chế tác động kép. Vừa giúp ngăn chặn tận gốc sự hình thành sắc tố melanin gây sạm nám, vừa làm dịu và tái tạo cấu trúc da tổn thương. Nhờ cải tiến ưu việt này, MD CARE Brightening Blemish Cream trở thành "chân ái" cho những làn da nhạy cảm hoặc đang đối mặt với tình trạng tăng sắc tố. Bảng thành phần nâng cấp vẫn giữ trọn sức mạnh giúp sáng da, mờ thâm, nhưng được tối ưu hóa tối đa về độ an toàn lẫn hiệu quả bền vững theo thời gian.

Không dừng lại ở da mặt, kem MD CARE Brightening Blemish Cream còn được coi là "vũ khí bí mật" giúp đánh bay thâm sạm ở những vùng da ngăm đen cứng đầu do ma sát kéo dài như khuỷu tay, đầu gối hay vùng dưới cánh tay. Nhờ đó, tổng thể làn da của bạn sẽ trở nên đồng đều, trắng hồng rạng rỡ từ mặt đến toàn thân. Đặc biệt, khả năng cấp ẩm chuyên sâu của sản phẩm còn duy trì độ căng bóng, mềm mượt và tràn đầy sức sống suốt cả mùa đông khô lạnh.

Thành phần chính: Kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm dồi dào, hỗ trợ quá trình kích hoạt tốc độ tái tạo tế bào mới và thúc đẩy tăng sinh collagen, mang lại làn da căng mịn, tươi trẻ.



Nhẹ nhàng loại bỏ lớp sừng già cỗi, làm sạch bề mặt da, giúp da mềm mại và nâng tông.



Ngăn ngừa sự phát triển của sắc tố melanin, giúp mờ vết thâm mụn và cải thiện triệt để tình trạng da xỉn màu, xám xịt.



Dưỡng sáng da dịu nhẹ kết hợp hỗ trợ kháng khuẩn ưu việt, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong.



Cải thiện vết thâm cứng đầu tại các vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối, nách… giúp vùng da toàn thân sáng mịn đều màu.



Công thức cực kỳ lành tính, dịu nhẹ cho cả làn da nhạy cảm, ứng dụng linh hoạt cho cả mặt và body.



Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng trên mọi nền tảng bán hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

3. Kem dưỡng ẩm da Frezyderm Moisturizing Plus Cream

Top 3 kem dưỡng ẩm đỉnh cao cho làn da khô ráp, bong tróc mùa đông này chính là siêu phẩm đến từ Frezyderm - thương hiệu hàng đầu tại Hy Lạp. Kem Frezyderm Moisturizing Plus Cream dưỡng ẩm đa tầng, đặc biệt chuẩn chỉnh cho làn da đang nứt nẻ, bong tróc sau khi peel, laser hay dính "tác dụng phụ" của treatment nặng đô.

Điểm nổi bật của kem Frezyderm Moisturizing Plus Cream nằm ở công nghệ màng sinh học "Molecular Film" đột phá - tạo nên một lớp màng bao phủ siêu mỏng nhẹ như tấm chắn vô hình. Lớp màng này không chỉ giúp khóa chặt độ ẩm bên trong mà còn bảo vệ da trước bụi bẩn, ô nhiễm đô thị và tia UV.

Frezyderm Moisturizing Plus Cream cũng sở hữu công nghệ vi cầu thông minh "Active Microspheres" có khả năng tự động giải phóng dưỡng chất theo thời gian, giữ cho da luôn được nạp ẩm liên tục và bền bỉ suốt 24 giờ. Kết hợp cùng hệ thống cấp ẩm 3 tầng độc đáo hỗ trợ làm dịu bề mặt, nuôi dưỡng tầng sâu và ngăn ngừa thất thoát nước. Kem Frezyderm Moisturizing Plus Cream giúp làn da luôn căng bóng, ẩm mượt và khỏe khoắn toàn diện bất chấp thời tiết hanh khô.

Thành phần chính: Hyaluronic acid (HA), phytosqualane & ceramides, vitamin E & vitamin B5, chiết xuất hoa cúc La Mã, glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Đánh bay cảm giác khô căng, bong tróc, đem lại bề mặt da mềm mại, mướt mịn suốt ngày dài.



Giúp làm dịu nhanh chóng các vùng da rát đỏ sau trị liệu chuyên sâu và cực kỳ an toàn cho da nhạy cảm.



Kích thích sản sinh collagen và elastin tự nhiên, hỗ trợ làm mờ nếp nhăn và tăng độ săn chắc cho da.



Củng cố hàng rào lipid tự nhiên, giúp da chống chọi tốt trước ánh sáng xanh, máy lạnh, ô nhiễm và áp lực từ môi trường.



Dạng kem mướt mịn, thấm nhanh, không gây bết dính hay bít tắc lỗ chân lông; phù hợp với mọi làn da từ da hỗn hợp thiên khô đến da dầu thiếu nước.



Nhược điểm: Rất hay gặp tình trạng "cháy hàng", kinh nghiệm là thấy còn hàng phải chốt ngay 2 tuýp kẻo tiếc.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.030.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-duong-am-frezyderm-moisturizing-plus-cream.html

4. Kem dưỡng chống lão hóa da ban đêm Sakura Restorative Night Cream

Giữ vị trí top 4 kem dưỡng ẩm chống lão hóa là đại diện đến từ Nhật Bản - Sakura Restorative Night Cream, được ví như "vũ khí chăm da" trong từng giấc ngủ. Công thức tập trung vào khả năng dưỡng ẩm và giúp da trông săn chắc, tươi sáng, mịn màng hơn sau khi thức dậy.

Được phát triển dành cho chu trình chăm sóc da chống lão hóa vào ban đêm, Sakura Restorative Night Cream bổ sung độ ẩm, hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và nuôi dưỡng làn da trong thời gian nghỉ ngơi. Nhờ hỗ trợ quá trình tái tạo da, sản phẩm giúp cải thiện vẻ ngoài của làn da.

Thành phần chính: Chiết xuất tảo biển, squalane, hyaluronic acid thủy phân, collagen thủy phân, placenta protein, chiết xuất rễ cây kudzu.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm chuyên sâu, giúp da duy trì trạng thái mềm mại, mịn màng và căng mọng vào mỗi buổi sáng.



Chống lại sự hoạt động của gốc tự do, giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa tự nhiên, duy trì vẻ ngoài tươi trẻ và rạng rỡ cho làn da.



Hỗ trợ quá trình tái tạo da, giúp làn da phục hồi tốt hơn và duy trì vẻ khỏe khoắn, đầy sức sống.



Thúc đẩy tăng sinh collagen và elastin, từ đó cải thiện sự xuất hiện của nếp nhăn nhỏ, rãnh nhăn và mang lại bề mặt da mượt mà hơn.



Hỗ trợ củng cố độ đàn hồi, góp phần mang lại diện mạo săn chắc, trẻ trung cho khuôn mặt theo thời gian.



Làm dịu da do chịu tác động từ môi trường hoặc mỹ phẩm không phù hợp, đặc biệt hữu ích trong chu trình chăm sóc da cần củng cố hàng rào bảo vệ. Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ tán và nhanh thấm, cho cảm giác mềm mịn mà không gây nặng mặt hay nhờn rít.



Công thức được đánh giá là dịu nhẹ, phù hợp với nhiều loại da, kể cả làn da nhạy cảm hoặc da đang cần được chăm sóc, phục hồi sau treatment.



Nhược điểm: Thiết kế dạng hũ khiến việc sử dụng hơi bất tiện với một số người.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.700.000 đồng/30g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-trang-phuc-hoi-da-ban-dem-sakura.html

5. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top 5 kem dưỡng ẩm chống lão hóa gọi tên đại diện đến từ VI Derm - thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Kem VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer ghi dấu ấn nhờ công thức kết hợp retinol, glycolic acid 10% và azelaic acid. Bộ ba này hỗ trợ thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, tăng cường tái tạo tế bào giúp cải thiện bề mặt da trông căng mịn, bóng khỏe và hạn chế sự xuất hiện của nếp nhăn. Đáng chú ý, công thức còn hỗ trợ kiểm soát quá trình hình thành melanin - yếu tố liên quan đến tình trạng nám, sạm và đốm nâu.

Điểm tạo nên sức hút riêng của sản phẩm chính là công nghệ Retinol được kết hợp cùng THD Ascorbate - một dạng vitamin C ổn định. Sự kết hợp này giúp tăng cường khả năng chăm sóc da, hỗ trợ chống lão hóa, đồng thời hướng đến việc giảm cảm giác bong tróc, mẩn đỏ hoặc kích ứng thường gặp khi sử dụng retinol. Nhờ đó, sản phẩm trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho cả những người mới bắt đầu đưa retinol vào chu trình chăm sóc da.

Thành phần chính: Retinol, vitamin C (THD ascorbate), glycolic acid 10%, aloe vera.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm cần thiết duy trì làn da mịn màng và căng bóng, đồng thời hạn chế dấu hiệu lão hóa sớm.



Hỗ trợ loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da, thúc đẩy quá trình thay mới tế bào để da mịn và tươi trẻ hơn.



Kích thích quá trình tổng hợp collagen, hỗ trợ cải thiện độ săn chắc, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và rãnh sâu.



Sau khoảng 3 - 4 tuần sử dụng đều đặn, làn da có thể trở nên mịn màng và tươi sáng hơn. Đồng thời, diện mạo tổng thể của gương mặt cũng được cải thiện theo hướng săn gọn hơn.

Chất kem mềm mượt, dễ tán và nhanh thấm vào da, không tạo cảm giác nhờn dính hoặc bí nặng trên bề mặt.



Công thức được phát triển nhằm hạn chế nguy cơ kích ứng, giúp giảm tình trạng bong tróc, nóng rát hoặc đỏ da khi sử dụng.



Nhược điểm: Giá thuộc phân khúc cao cấp nhưng chị em trên toàn thế giới vẫn chấp nhận đầu tư.

Giá niêm yết chính hãng: 3.900.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

Lựa chọn đúng kem dưỡng ẩm chính là "chìa khóa vàng" giúp bạn sở hữu làn da căng mướt, tràn đầy sức sống bất chấp thời tiết hanh khô. Đừng để làn da phải lên tiếng kêu cứu mới bắt đầu chăm sóc. Hãy chọn ngay cho mình giải pháp dưỡng ẩm phù hợp nhất từ top 5 gợi ý trên để tự tin tỏa sáng với diện mạo glowy rạng rỡ.