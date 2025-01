Riêng tư nhưng vẫn kết nối - Không gian đặc biệt tại The Orchard

Cảm hứng kiến tạo từ loài cây trăm tuổi

Sycamore với tuổi thọ lên đến 400 năm, được xem là một trong những loài cây lâu đời nhất trên trái đất, mang biểu tượng cho sự chở che, hy vọng, sức mạnh và trường tồn.

Sự đặc biệt của Sycamore nằm ở tính sinh học. Bởi càng lâu đời, càng vươn cao, các tán cây sẽ có hiện tượng khoảng trống giữa các tán lá (intercrown spacing), tạo nên "không gian riêng tư" đưa ánh sáng mặt trời đến tỏa khắp các lớp lá bên trong, song bộ rễ dưới đất lại "kết nối bền chặt" với nhau và với đất, tạo vị thế vững vàng cho cây trước gió lớn.

Đại dự án Sycamore - Biểu tượng cho sự chở che, hy vọng, sức mạnh và trường tồn như chính ý nghĩa loài cây cùng tên Ảnh: Sycamore

Với cảm hứng đó, chủ đầu tư CapitaLand Development phát triển tổng dự án Sycamore với 7 phân khu nhà ở từ thấp tầng, trung tầng đến cao tầng với mỗi phân khu mang riêng cho mình nét đặc trưng khác nhau.

The Orchard là phân khu nhà ở thấp tầng được ra mắt đầu tiên, kiến tạo nên chất sống mới: giữ trọn riêng tư và mở rộng gắn bó ngay tại trung tâm TP mới Bình Dương, với trải nghiệm vừa an yên trong thiên nhiên nhưng cũng vừa bền chặt với cộng đồng cho một cuộc sống trọn đầy.

Cổng chào The Orchard an ninh, bao bọc bởi công viên và hồ nước trung tâm xanh mát Ảnh: Sycamore

The Orchard - Hòa mình kết nối, giữ trọn riêng tư

"Riêng tư" của The Orchard nằm ở mô hình an ninh khép kín với 3 lớp bảo mật từ cổng chào đến ngưỡng cửa, đảm bảo trải nghiệm sống an toàn cho gia chủ.

Song, The Orchard sở hữu vị trí đắc địa với khả năng "kết nối" hoàn hảo khi chỉ cách Vòng xoay A1 2km, tương lai sẽ bao gồm nhà ga trung tâm kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên của TP.HCM. Đặc biệt, phân khu còn nằm cạnh hệ hồ điều hòa và công viên trung tâm - lá phổi xanh 75ha chiếm đến 7,5% diện tích cả TP mới Bình Dương. Sinh sống tại The Orchard, cư dân còn được trải nghiệm trọn vẹn hệ tiện ích hiện đại, trường học quốc tế, khu phức hợp ẩm thực - mua sắm, trung tâm thương mại… trong vòng 5 phút.

Không gian sống lý tưởng cho sự sang trọng và gần gũi thiên nhiên Ảnh: Sycamore

The Orchard đáp ứng khẩu vị an cư đề cao sự kín đáo nhưng vẫn gần gũi; nổi bật với tính "riêng tư" tại các căn biệt thự song lập hiện đại. Đây là loại hình biệt thự gồm hai căn đối xứng, hoàn toàn độc lập với lối đi riêng, tường ngăn vách cao và ba mặt sân vườn kéo dài từ hông ra sau nhà mang lại sự thư thái tuyệt đối cho gia chủ.

Cũng chính tại khoảng sân này, cư dân có thể "gắn kết" với thiên nhiên và gia đình qua góc vườn nhỏ tại gia đầy sức sống - từ cây xanh, hoa lá, hay tiểu cảnh thư giãn cùng những người thân yêu.

Các bé tự do khám phá tại khu vui chơi The Island cách biệt thự song lập chỉ vài bước chân Ảnh: Sycamore

Những căn biệt thự song lập nằm tại khu vực yên tĩnh và an ninh nhất trong lòng phân khu, được bao bọc bởi cảnh quan xanh mát mang đến đặc quyền "riêng tư" vượt trội hơn các loại hình còn lại của dự án.

Vị thế đặc biệt này mang đến khả năng "kết nối" độc tôn, dễ dàng tiếp cận với hệ tiện ích đa dạng từ nghỉ dưỡng đến giải trí, trở thành sân chơi lý tưởng cho cư dân sinh sống tại đây. Cư dân có thể hoàn toàn yên tâm tận hưởng những phút giây dạo bộ trong khu vườn cảm quan rợp bóng cây, thư giãn trên thảm cỏ xanh mướt tại khu vui chơi, hoặc trải nghiệm 26 tiện ích cao cấp tại Nhà Câu lạc bộ The Canopy ngay bên cạnh. Tại đây, gia chủ không chỉ tận hưởng không gian sống tiện nghi mà còn có cơ hội kết nối với cộng đồng tinh hoa. Trẻ em có khu vui chơi an toàn, người lớn có không gian làm việc chuyên nghiệp, phòng tập gym đẳng cấp, và nhiều tiện ích khác, đáp ứng mọi nhu cầu của một cuộc sống hiện đại.

Biệt thự song lập tại The Orchard trở thành lựa chọn của các gia đình trẻ không chỉ nhờ không gian sang trọng đáp ứng nhu cầu sống hiện đại, mà còn nhờ tính hợp lý về tài chính.

Tổng dự án Sycamore Địa chỉ: Phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Hotline: 1800 599 986

Website: sycamore.com.vn

Facebook: This is Sycamore