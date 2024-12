Riot Games tham gia dòng game thẻ bài vật lý với vũ trụ League of Legends

Theo IGN, dự án "Project K" đánh dấu bước đi táo bạo của Riot Games trong việc mở rộng vũ trụ League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại) sang lĩnh vực thẻ bài vật lý. Đây là lần đầu tiên Riot thử sức với định dạng này, khác biệt so với các tựa game kỹ thuật số trước đó như Teamfight Tactics, Wild Rift hay Legends of Runeterra.

Theo Riot, Project K được thiết kế để mang đến trải nghiệm trực tiếp, nơi người chơi có thể tương tác với nhau trong các trận đấu tại bàn. Trò chơi hỗ trợ nhiều chế độ từ '1 đấu 1' truyền thống, '2 đấu 2' đồng đội đến đấu tự do 4 người, hứa hẹn mang lại sự linh hoạt và hấp dẫn. Riot cũng nhấn mạnh hệ thống chiến thuật trong game sẽ xoay quanh việc sử dụng các "Rune" để triệu hồi đơn vị và triển khai phép thuật, tạo chiều sâu cho lối chơi.

Nhận thấy xu hướng thẻ bài quay trở lại trong những năm gần đây, Riot Games thử sức với tựa game Project K với các nhân vật thuộc vũ trụ LOL ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dự án hiện được phát triển bởi đội ngũ do Dave Guskin và Chengran Chai dẫn dắt. Riot cho biết trò chơi đã hoàn thiện giai đoạn thiết kế chính và đang trong quá trình chuẩn bị phát hành. Tại Trung Quốc, Riot hợp tác với một đối tác nội địa chưa được công bố, dự kiến phát hành Project K vào đầu năm 2025. Kế hoạch mở rộng toàn cầu vẫn chưa được xác định, vì Riot muốn tìm đối tác phù hợp để đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Quyết định phát triển "Project K" diễn ra trong bối cảnh trò chơi thẻ bài đang có sự hồi sinh, đặc biệt nhờ phiên bản di động Pokémon Trading Card Game. Tuy nhiên, việc chọn định dạng thẻ bài vật lý thay vì số hóa có thể xem là một bước đi đầy thách thức, nhất là trong một thị trường vốn đã có nhiều đối thủ mạnh.

Riot đã từng đạt được nhiều thành công với các sản phẩm ngoài thể loại MOBA gốc của mình, như Arcane, loạt phim hoạt hình đình đám trên Netflix, hay các tựa game phụ như Teamfight Tactics. Tuy nhiên, không phải mọi thử nghiệm đều suôn sẻ. Trò chơi thẻ bài di động Legends of Runeterra, ra mắt năm 2020, đã không đạt được sự kỳ vọng và buộc Riot phải giảm đầu tư vào dự án.

Việc lựa chọn game thẻ bài vật lý cho "Project K" có thể phản ánh tham vọng mở rộng sang thị trường truyền thống hơn, nơi sự tương tác trực tiếp giữa người chơi được ưu tiên. Điều này cũng mở ra cơ hội cho Riot thu hút một nhóm đối tượng mới, không chỉ là game thủ quen thuộc với các tựa game số hóa mà còn cả những người yêu thích thể loại thẻ bài truyền thống.

Dù còn nhiều điều chưa được tiết lộ, "Project K" đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng game thủ và người hâm mộ vũ trụ League of Legends. Với sự đầu tư kỹ lưỡng từ Riot, trò chơi này hứa hẹn sẽ là một bước đi quan trọng trong hành trình mở rộng thương hiệu Runeterra, đồng thời thử nghiệm khả năng tiếp cận của Riot trên các nền tảng mới.