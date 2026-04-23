RMIT giành vé đại diện Việt Nam tranh tài với sinh viên toàn cầu ở Paris

Các đội giành chiến thắng tại vòng chung kết hôm 22.4 ảnh: thụy miên

Vòng chung kết quốc gia cuộc thi L'Oréal Brandstorm 2026 đã chính thức khép lại tại TP. HCM hôm 22.4 sau kỳ thi kỷ lục với sự tham gia của 10.755 sinh viên từ 80 trường đại học trên toàn quốc.

Cuộc thi của kỷ lục và những cái đầu tiên

Năm nay, với chủ đề "Kiến tạo tương lai của nước hoa cao cấp", cuộc thi thách thức giới trẻ vượt qua những ranh giới của nghệ thuật chế tác nước hoa truyền thống. Các thí sinh phải khai thác sức mạnh của sự sáng tạo thuần túy kết hợp cùng công nghệ và khoa học tiên phong (dữ liệu, AI tổng quát, thiết bị thông minh) để tạo ra những hành trình cảm xúc, định nghĩa lại cách người tiêu dùng hiện đại kết nối với mùi hương.

Trải qua các vòng thi đầy kịch tính, ngôi vị quán quân đã chính thức gọi tên "ALT" - ALTERNATIVE thuộc Trường đại học quốc tế RMIT Việt Nam.

Vượt qua các đối thủ nặng ký đến từ Trường đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Western Sydney (tất cả đều từ TP.HCM), đội RMIT trình làng dự án LE GRAINE - máy in nghệ thuật nước hoa thế hệ mới, cho phép người dùng thể hiện đa bản sắc thông qua sự kết hợp đa giác quan giữa hương thơm và hình xăm nghệ thuật tạm thời.

Bên cạnh vé dự vòng chung kết toàn cầu ở Paris, đội quán quân Việt Nam sẽ nhận được cơ hội nghề nghiệp chính thức tại L'Oréal.

L'Oréal Brandstorm 2026 đánh dấu một cột mốc bứt phá ngoạn mục khi Việt Nam vươn lên vị trí Top 4 toàn khu vực SAPMENA (Nam Á, Thái Bình Dương, Trung Đông, Bắc Phi) về quy mô, với số lượng đăng ký tăng 72% so với năm trước.

Đặc biệt, đây là năm lịch sử khi L'Oréal lần đầu tiên sử dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình đánh giá vòng sơ tuyển gồm 444 bài dự thi trên khắp Việt Nam.

Sức hút từ sân chơi tầm cỡ thế giới

Trả lời Báo Thanh Niên, bà Nguyễn Hà Trang, Giám đốc nhân sự L'Oréal Việt Nam, giải thích rằng L'Oréal Brandstorm được định vị là "Vườn ươm đổi mới sáng tạo toàn cầu", nơi xóa nhòa ranh giới giữa lý thuyết giảng đường và thương trường khốc liệt trên thực tế.

Theo bà, sự khác biệt lớn nhất nằm ở tính "thực chiến". Thay vì giải những bài tập giả định, sinh viên được giao chính bài toán chiến lược mà L'Oréal đang đối mặt: Ứng dụng công nghệ làm đẹp, AI hoặc phát triển bền vững để thay đổi luật chơi của ngành làm đẹp.

Khi tham dự, các ứng viên không còn bị xem "thí sinh đi thi" mà được coi là những nhà sáng lập khởi nghiệp đang gọi vốn.

Bà Trang cũng nhắc đến độ chênh giữa đào tạo đại học và nhu cầu doanh nghiệp hiện tại. "Khoảng cách lớn nhất hiện nay không nằm ở kiến thức chuyên môn, mà là sự chênh lệch giữa "lý thuyết an toàn" trên bục giảng và "khả năng ứng biến thực chiến" của thương trường. Trong một thế giới biến động, chúng tôi không chỉ tìm kiếm những ứng viên có học thuật xuất sắc, mà còn tìm những người có thể thay đổi cuộc chơi", bà Trang nhấn mạnh.

Sau cuộc thi, đội về nhất sẽ được đưa vào hệ sinh thái ươm mầm của hãng với 2 lộ trình chiến lược: thứ nhất là quản trị viên tập sự, kế đến là bệ phóng thực tập sinh tiềm năng.

Bản thân Tổng giám đốc L'Oréal Việt Nam Ahmed Wagih cũng từng là một "Brandstormer" khi còn là sinh viên nhiều năm trước.

"Không một nhân tài nào bị lãng phí", bà Trang khẳng định.