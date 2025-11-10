Rộ chuyện hộ kinh doanh chỉ nhận tiền mặt, ngành thuế cảnh báo 'nóng'

Theo Thuế TP.Hà Nội, thời gian gần đây, còn trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cố tình kê khai sai, gian lận, trốn thuế.

Một số vụ việc đã được cơ quan thuế phối hợp cơ quan chức năng phát hiện và xử lý nghiêm, điển hình như: TikToker Vũ Nam Phương (Cún Bông), Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset) và gần đây nhất là hệ thống nhà hàng Tùng Dining.

Các hành vi trốn thuế theo điều 143 luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tại vụ việc TikToker Vũ Nam Phương (Cún Bông) và Công ty CP Dược Hoa Kỳ: dù có doanh thu lớn cả online và tại cửa hàng, nhưng cố tình không xuất hóa đơn, không kê khai thuế đầy đủ, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 10 tỉ đồng.

Các đối tượng trên đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm như: yêu cầu khách hàng thanh toán tiền mặt, không chuyển khoản qua ngân hàng; không xuất hóa đơn, kê khai không trung thực, đầy đủ; sử dụng tài khoản của người quen nhằm che giấu doanh thu thực tế.

Cạnh đó, thành lập doanh nghiệp cùng với hộ kinh doanh để che giấu doanh thu bán hàng của doanh nghiệp (trường hợp khách hàng lấy hóa đơn sẽ xuất qua công ty, nếu không lấy hóa đơn thì bán qua hình thức hộ kinh doanh); sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán… vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài các trường hợp điển hình nêu trên, Thuế TP.Hà Nội nhấn mạnh, hiện nay, có tình trạng nhiều cơ sở kinh doanh, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là người bán hàng qua mạng, có biểu hiện vi phạm pháp luật thuế thông qua hình thức thanh toán không minh bạch.

Cụ thể như, từ chối thanh toán chuyển khoản, chỉ nhận tiền mặt nhằm tránh để lại dấu vết giao dịch, gây khó khăn trong việc xác minh doanh thu thực tế; hướng dẫn người mua ghi nội dung chuyển khoản sai lệch như "tiền mượn", "tiền cafe", "trả nợ", "tiền ship"… nhằm mục đích che giấu giao dịch thương mại thực tế.

Thậm chí, có trường hợp người bán chủ động bày người mua cách né thuế, như đề nghị không lấy hóa đơn, không chuyển khoản hoặc chuyển khoản cho tài khoản bên thứ ba không liên quan.

Điều này đã gây ảnh hưởng không tốt đến nền kinh tế, gây lãng phí nguồn lực, có thể bị lợi dụng để trốn thuế, rửa tiền và các hoạt động vi phạm pháp luật.

Truy thu, ấn định thuế nếu cố tình giấu doanh thu

Theo quy định của pháp luật thuế, doanh thu tính thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là toàn bộ tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ mà người nộp thuế được hưởng, không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền, không phụ thuộc hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

Các trường hợp cố tình che giấu doanh thu, kê khai không trung thực, đầy đủ sẽ bị xử lý truy thu, ấn định thuế ẢNH: NGỌC THẮNG

Thuế TP.Hà Nội khuyến cáo, các hành vi dưới đây sẽ được coi là dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu để né thuế:

Trường hợp các cơ sở kinh doanh, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng có hành vi không nhận thanh toán bằng chuyển khoản mà đề nghị khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc ghi nội dung chuyển khoản sai lệch với bản chất giao dịch mua bán.

Trường hợp người nộp thuế có hành vi cố tình thanh toán bằng tiền mặt, có các hành vi vi phạm khác để không xuất hóa đơn, che giấu doanh thu, kê khai thuế không trung thực…

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế: kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế theo đúng quy định; điều chỉnh, khắc phục kịp thời các sai sót (nếu có) trong quá trình kê khai, nộp thuế.

Không sử dụng tài khoản trung gian nhằm che giấu doanh thu; sử dụng hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong mọi giao dịch…

"Các trường hợp cố tình che giấu doanh thu, kê khai không trung thực, đầy đủ sẽ bị xử lý truy thu, ấn định thuế, xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ vi phạm theo quy định tại điều 200 bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và 2925)", Thuế TP.Hà Nội nhấn mạnh.