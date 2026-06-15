Rò rỉ hình ảnh HLV Thụy Điển chảy máu tai, nghi bị cắn trong trận thắng Tunisia: ‘Nạn nhân’ ngơ ngác!

HLV Thụy Điển cũng không biết lý do

Sau chiến thắng tưng bừng 5-1 của đội tuyển Thụy Điển trước Tunisia ở trận ra quân bảng F World Cup 2026, truyền thông nước này bất ngờ lan truyền những hình ảnh cho thấy HLV Graham Potter xuất hiện với một bên tai đầy máu. Chính nhà cầm quân người Anh cũng không thể lý giải chính xác điều gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ăn mừng cuồng nhiệt cùng các học trò.

Theo báo Aftonbladet, HLV Graham Potter được phát hiện bị chảy máu ở tai phải khi tham gia trả lời phỏng vấn sau trận đấu tại Monterrey (Mexico). Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông Thụy Điển, nhất là khi đội tuyển nước này vừa có màn khởi đầu như mơ tại World Cup.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghĩ ai đó đã cào hoặc cắn tôi. Tai tôi đang chảy máu và tôi sẽ phải xem lại video để biết chính xác điều gì đã diễn ra", HLV Graham Potter vừa cười vừa chia sẻ với các phóng viên.

Vết máu trên tai phải của HLV Graham Potter vẫn còn dù ông đã lau đi ẢNH: REUTERS

Báo Expressen cũng đăng tải loạt ảnh cận cảnh cho thấy vết máu ở tai phải của vị HLV 51 tuổi. Nhà cầm quân từng dẫn dắt Chelsea, Brighton và West Ham thừa nhận ông hoàn toàn không nhận ra sự cố cho đến khi trận đấu kết thúc.

Trong khi đó, Nyheter24 gọi đây là "những hình ảnh kỳ lạ bị rò rỉ sau chiến thắng lịch sử của Thụy Điển". Tờ báo này dẫn lại phát biểu của HLV Graham Potter: "Ai đó đã cào rách hoặc cắn tôi. Tôi thực sự không biết đó là ai".

Sự cố hy hữu xảy ra trong bầu không khí ăn mừng cuồng nhiệt khi Thụy Điển liên tục ghi bàn vào lưới Tunisia. Các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện nhiều lần lao vào sân chia vui sau những pha lập công của Yasin Ayari, Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Mattias Svanberg.

Trong khi nguyên nhân khiến tai của HLV Graham Potter bị chảy máu vẫn còn là dấu hỏi, nhiều cầu thủ Thụy Điển cũng không biết chính xác điều gì đã diễn ra. Tiền đạo Anthony Elanga cho biết toàn đội chỉ lao vào ôm nhau ăn mừng sau các bàn thắng và không ai để ý đến sự cố của ông thầy.

HLV Graham Potter hạnh phúc với trận thắng của đội tuyển Thụy Điển

Sự cố hy hữu này dường như không thể làm giảm niềm vui của nhà cầm quân 51 tuổi. Sau nhiều năm trải qua những giai đoạn khó khăn ở cấp CLB, HLV Graham Potter đang tận hưởng những ngày tháng đáng nhớ cùng đội tuyển Thụy Điển.

Ngay trong trận đấu đầu tiên tại World Cup, các học trò của ông đã tạo nên màn trình diễn đầy thuyết phục. Yasin Ayari tỏa sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi Alexander Isak, Viktor Gyokeres và Mattias Svanberg cũng lần lượt lập công, giúp đại diện Bắc Âu đè bẹp Tunisia với tỷ số 5-1.

"Tôi nghĩ đây là một khởi đầu tuyệt vời tại World Cup. Chúng tôi có màn trình diễn tập thể rất tốt, tạo điều kiện để Alexander Isak và Viktor Gyokeres thể hiện phẩm chất của mình. Chúng tôi phòng ngự chắc chắn, ghi bàn từ nhiều vị trí và các cầu thủ vào sân thay người cũng tạo được ảnh hưởng tích cực", HLV Graham Potter chia sẻ.

HLV Graham Potter cùng các học trò có chiến thắng đậm, hứa hẹn sẽ cùng đội tuyển Nhật Bản, Hà Lan tạo nên cuộc đua thú vị ở bảng F ẢNH: REUTERS

Vị HLV người Anh đặc biệt xúc động khi chứng kiến những nỗ lực của các học trò được đền đáp trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Ông HLV Graham Potter nói thêm: "Tôi rất vui và hạnh phúc cho các cầu thủ. Họ đã làm việc cực kỳ chăm chỉ trong những tuần gần đây và có những bước tiến rất lớn. Tất cả công lao thuộc về họ. Là một HLV, bạn luôn cảm nhận được khi đội bóng đang phát triển, nhưng cuối cùng bạn vẫn phải giành chiến thắng. Hôm nay chúng tôi đã làm được điều đó".

Dù thắng đậm, HLV Graham Potter vẫn giữ sự thận trọng quen thuộc. Ông cho rằng Thụy Điển còn nhiều điểm cần cải thiện nhất là khi còn phải gặp các đối thủ rất mạnh là đội tuyển Hà Lan (0 giờ ngày 21.6) và đội tuyển Nhật Bản (6 giờ ngày 26.6) ở vòng bảng.

HLV Graham Potter đánh giá: "Chúng tôi không hoàn hảo. Tôi hơi thất vọng về bàn thua phải nhận. Nhưng điều đó có thể xảy ra. Điều quan trọng là các cầu thủ đã thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thi đấu rất tốt".