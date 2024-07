Rò rỉ sức mạnh của AMD Ryzen 9 9900X khiến Intel 'lo sợ'

Theo TechRadar, những thông tin rò rỉ mới nhất về điểm benchmark của AMD Ryzen 9 9900X, CPU Zen 5 thế hệ tiếp theo của AMD, đã khiến giới công nghệ xôn xao. Theo đó, Ryzen 9 9900X đã vượt qua cả sản phẩm flagship hiện tại của AMD lẫn đối thủ Intel Core i9-14900K về hiệu năng đơn nhân, đồng thời cho thấy sức mạnh đa nhân đáng nể trong các bài kiểm tra Geekbench 6 và Cinebench R23.

Hé lộ sức mạnh ấn tượng của CPU AMD Ryzen 9 9900X CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Cụ thể, Ryzen 9900X đạt 3.401 điểm trong bài kiểm tra đơn nhân của Geekbench 6, cao hơn 10,1% so với Intel Core i9-14900K và 15,6% so với Ryzen 9 7950X. Trong bài kiểm tra đa nhân, Ryzen 9900X cũng vượt qua Ryzen 9 7950X, tuy nhiên vẫn còn kém hơn một chút so với Intel Core i7-14700K.

Đặc biệt, Ryzen 9900X còn được cho là có khả năng đạt tốc độ boost lên tới 5,6 GHz, một con số ấn tượng đối với một CPU 12 nhân.

Mặc dù đây mới chỉ là những thông tin rò rỉ và cần được kiểm chứng thêm, nhưng những kết quả benchmark này cho thấy Ryzen 9 9900X có thể là một đối thủ đáng gờm của Intel trong phân khúc CPU cao cấp.

Dòng sản phẩm AMD Ryzen 9000 được đồn đoán sẽ ra mắt vào cuối tháng 7 này. Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, Ryzen 9000 hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường CPU, đặc biệt là với sự ra mắt dự kiến của Intel Arrow Lake vào tháng 9 tới.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý Intel Arrow Lake sẽ sử dụng socket mới, đồng nghĩa với việc nâng cấp bo mạch chủ nếu muốn sử dụng dòng CPU này. Điều này có thể là một yếu tố khiến người dùng cân nhắc khi lựa chọn giữa hai nền tảng.