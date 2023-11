Rò rỉ thời điểm Balur's Gate 3 cập bến Xbox

Theo Gaming Bolt, Balur's Gate 3 đã nhận được sự hoan nghênh rộng rãi trên cả PC và PlayStation 5, điều này đã khiến cho sự chờ đợi của cộng đồng game thủ trên Xbox Series X/S ngày càng háo hức hơn, và có thể tình trạng này sắp kết thúc chỉ trong hơn một tháng nữa.

Cụ thể, Larian Studios gần đây đã một lần nữa nhắc lại rằng tựa game nhập vai nổi tiếng của họ thực sự sẽ đến với Xbox trong năm nay và ngày phát hành dường như đã bị rò rỉ.

Baldur’s Gate 3 có thể cập bến Xbox vào đầu tháng 12 Larian Studios

Theo báo cáo của Exuter trích dẫn từ các nguồn ẩn danh, Balur's Gate 3 sẽ ra mắt cho Xbox Series X/S vào ngày 6.12. Báo cáo cho biết nếu quá trình chơi thử phát hiện ra các vấn đề khó khăn, Larian sẽ lùi thời điểm phát hành sang cuối tháng hoặc đầu năm 2024, nhưng kịch bản đó được cho là khó xảy ra, điều đó có nghĩa là trò chơi sẽ chính thức cập bến Xbox sau một tháng nữa.

Trong bài đánh giá của Gaming Bolt về bản phát hành Balur's Gate 3 gốc trên PC, tựa game đã đạt số điểm 10/10 với lời nhận xét rằng: giống như Divinity: Original Sin 2, Baldur's Gate 3 định nghĩa lại những gì một trò chơi nhập vai có thể mang lại trong việc xây dựng nhân vật, chiến đấu, kể chuyện và lựa chọn. Đó là một trải nghiệm hấp dẫn mà không nên bỏ qua.

Gần đây, có thông tin cho rằng thành công của Baldur's Gate 3 cũng đã thúc đẩy người chơi tìm đến Wizards of the Coast và đạt mức tăng trưởng doanh thu 133% so với cùng kỳ năm trước trong quý 3 năm 2023.