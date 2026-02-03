Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Rò rỉ thời điểm ra mắt Claude Sonnet 5 với nhiều cải tiến đáng chú ý

Khải Minh
Khải Minh
03/02/2026 08:59 GMT+7

Một số tài liệu và lỗi hệ thống cho thấy Claude Sonnet 5 sẽ chính thức xuất hiện vào đầu tháng 2.2026 với nhiều tính năng đáng chú ý

Theo Reddit, Anthropic được cho là sẽ phát hành mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) có tên Claude Sonnet 5 vào ngày 3.2.2026, theo thông tin từ nhiều nguồn kỹ thuật và diễn đàn người dùng. Cụ thể, nhật ký lỗi từ dịch vụ Vertex AI của Google đã hé lộ mã mô hình mang định danh “claude-sonnet-5@20260203”, hàm ý rõ ràng về thời điểm ra mắt.

Ảnh chụp lỗi 404 từ Vertex AI hé lộ mã mô hình “claude-sonnet-5@20260203”, gợi ý tên và thời điểm Claude Sonnet 5 có thể phát hành

Claude Sonnet 5 được đặt tên mã nội bộ là “Fennec” và được cho là một bước nhảy vọt so với thế hệ hiện tại. Theo các phân tích rò rỉ, mô hình này giữ nguyên khả năng xử lý ngữ cảnh lên tới 1 triệu token, nhưng cải thiện đáng kể về tốc độ phản hồi và độ trễ nhờ quá trình huấn luyện tối ưu trên hạ tầng TPU của Google.

Một điểm nổi bật khác là chiến lược định giá. Sonnet 5 có thể rẻ hơn 50% so với mô hình Claude Opus 4.5 nhưng vẫn vượt trội về hiệu suất, đặc biệt trong các bài kiểm tra mã hóa như SWE-Bench. Nguồn tin từ giới phát triển cho biết mô hình mới này đạt độ chính xác đến 80,9%, vượt qua nhiều đối thủ hiện tại.

Claude Sonnet 5 cũng giới thiệu các tính năng mới cho môi trường làm việc nhóm của nhà phát triển, như khả năng chia tác vụ hoặc thiết lập vai trò chuyên biệt giữa các đoạn xử lý trong một phiên. Đây là thay đổi được đánh giá có thể nâng cao tính chủ động của AI trong quy trình phần mềm.

Tuy Anthropic chưa xác nhận chính thức, việc xuất hiện của mã mô hình mới trên hạ tầng Google cùng ngày định danh cho thấy quá trình triển khai đã được lên lịch. Nếu thông tin là chính xác, Claude Sonnet 5 sẽ là một trong những phiên bản mô hình AI đầu tiên ra mắt vào năm 2026 với trọng tâm hướng tới hiệu quả và ứng dụng thực tế.

mô hình AI Claude Sonnet 5 Google Nhà phát triển developer
