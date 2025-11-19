Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Rò rỉ thông số CPU Intel Core Ultra 200K Plus với xung nhịp cao hơn

Khải Minh
Khải Minh
19/11/2025 09:36 GMT+7

Tài liệu kỹ thuật rò rỉ chỉ ra các mẫu vi xử lý Intel Core Ultra 200K Plus sẽ tăng xung và tối ưu hiệu suất, tiếp tục mở rộng dòng vi xử lý cho LGA-1851.

Theo Videocardz, Intel đang lên kế hoạch tung ra dòng vi xử lý Arrow Lake Refresh vào năm sau, với đại diện tiêu biểu là mẫu Core Ultra 9 290K Plus. Đây được xem là bước đi cuối cùng dành cho nền tảng LGA-1851 trước khi Intel chuyển sang socket LGA-1954 với kiến trúc Nova Lake trong tương lai. Dù chưa có mốc thời gian ra mắt cụ thể cho Nova Lake, Arrow Lake Refresh được xác định sẽ hoàn thiện giai đoạn cuối của thế hệ hiện tại.

Phiên bản Arrow Lake đầu tiên trước đó không gây được ấn tượng mạnh trong cộng đồng game thủ, khi hiệu năng chơi game thua kém Raptor Lake. Để cải thiện, Intel đã triển khai các tính năng tăng tốc đặc biệt nhưng không thuộc cấu hình mặc định. Với Arrow Lake Refresh, những tinh chỉnh đó được tích hợp trực tiếp vào phần cứng.

Rò rỉ thông số CPU Intel Core Ultra 200K Plus với xung nhịp cao hơn - Ảnh 1.

Socket LGA-1851 tiếp tục được Intel duy trì cho thế hệ CPU mới, hỗ trợ hiệu năng cao hơn nhờ khả năng tương thích bộ nhớ tốt hơn

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH WCCFTECH

Core Ultra 9 290K Plus vẫn giữ nguyên cấu hình 8 nhân hiệu năng cao (P-core) và 16 nhân tiết kiệm điện (E-core) như mẫu 285K, nhưng nâng xung nhịp Thermal Velocity Boost lên 5,8 GHz, cao hơn 100 MHz so với phiên bản trước. Xung nhịp turbo cho nhân E-core cũng tăng lên 4,8 GHz. Các mức điện năng vẫn giữ nguyên ở 125 W cho công suất cơ bản và 250 W cho công suất tối đa.

Dòng sản phẩm mới cũng bao gồm Core Ultra 7 270K Plus với cấu hình 8P+16E, tương đương dòng Core i9 trước đây, mang lại cải thiện về hiệu suất đa nhân. Mức xung turbo tối đa đạt 5,5 GHz, trong khi xung P-core đạt 5,4 GHz. Phiên bản Ultra 5 250K Plus nâng cấp lên cấu hình 6P+12E, cao hơn so với 6P+8E của 245K. Mức xung cũng được cải thiện, với 5,3 GHz cho P-core và 4,7 GHz cho E-core.

Bên cạnh nâng cấp hiệu suất, Arrow Lake Refresh còn hỗ trợ bộ nhớ DDR5 tốc độ cao hơn, với mức chính thức đạt 7.200 MT/giây, cao hơn mức 6.400 MT/giây của các mẫu tiền nhiệm. Một số mô-đun bộ nhớ đã chứng minh khả năng đạt tới 9.000 MT/giây, dù vẫn phụ thuộc vào điều kiện và bo mạch chủ.

Intel không tái sử dụng tên gọi cũ mà bổ sung hậu tố “Plus” để phân biệt với dòng cũ. Core Ultra 9 290K Plus được định vị cao hơn 285K, trong khi 270K Plus và 250K Plus lần lượt xếp trên 265K và 245K. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu các mẫu mới sẽ thay thế hoàn toàn dòng cũ hay cùng tồn tại như lựa chọn hiệu năng cao hơn. Theo truyền thống, Intel thường không ngừng sản xuất dòng cũ ngay sau khi ra mắt bản cập nhật, nên khả năng cả hai thế hệ sẽ cùng có mặt trên thị trường trong một thời gian.

Intel Core Ultra Arrow Lake Refresh Cpu Vi xử lý PC
