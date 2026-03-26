Rò rỉ thông tin về Snapdragon 8 Elite Gen 6 với GPU và RAM mới

Khải Minh
26/03/2026 10:34 GMT+7

Snapdragon 8 Elite Gen 6 có thể xuất hiện với hai phiên bản, trong đó bản Pro được cho là sở hữu GPU mạnh hơn và hỗ trợ RAM LPDDR6.

Theo Techspot, Qualcomm có thể tiếp tục thay đổi cách phân tầng chip cao cấp trong năm nay. Một rò rỉ mới về dòng Snapdragon 8 Elite Gen 6 cho thấy hãng có thể ra mắt hai phiên bản, gồm bản tiêu chuẩn và bản Pro, nhằm phục vụ nhiều phân khúc flagship.

Theo đó, cả hai biến thể của Snapdragon 8 Elite Gen 6 được cho là sẽ sử dụng tiến trình 2 nm của TSMC và có cùng cấu trúc CPU 2+3+3. Điều này cho thấy nền tảng kiến trúc giữa hai chip nhiều khả năng tương đồng, ít nhất ở cấp độ xử lý trung tâm.

Rò rỉ thông tin về Snapdragon 8 Elite Gen 6 với GPU và RAM mới - Ảnh 1.

Qualcomm được cho là sẽ mở rộng phân tầng chip flagship, với khác biệt GPU và chuẩn RAM giữa hai biến thể Snapdragon 8 Elite Gen 6

ẢNH: QUALCOMM

Cách tiếp cận này không phải lần đầu được nhắc tới. Trước đó, một số báo cáo cũng cho rằng Qualcomm có thể áp dụng chiến lược chip kép cho dòng sản phẩm cao cấp, tương tự cách một số nhà sản xuất smartphone phân tầng thiết bị flagship. Với hai phiên bản chip khác nhau, các hãng điện thoại có thể linh hoạt hơn khi định vị sản phẩm ở các mức giá khác nhau.

Khác biệt lớn nhất giữa hai phiên bản được cho là nằm ở GPU và bộ nhớ đồ họa. Theo thông tin rò rỉ, bản Pro mang mã SM8975 có thể được trang bị GPU Adreno 850 cùng 18 MB GMEM. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn mang mã SM8950 dự kiến sử dụng GPU Adreno 845 với 12 MB GMEM.

Sự khác biệt này có thể mang lại lợi thế đáng kể cho bản Pro trong các tác vụ yêu cầu hiệu năng đồ họa cao như chơi game hoặc xử lý đồ họa phức tạp. Dung lượng GMEM lớn hơn cũng có thể giúp cải thiện hiệu quả xử lý đồ họa trong một số tình huống nhất định.

Ngoài GPU, hai phiên bản chip cũng được cho là khác nhau về hỗ trợ bộ nhớ. Bản Pro có thể hỗ trợ cả RAM LPDDR6 và LPDDR5X, trong khi bản tiêu chuẩn nhiều khả năng chỉ dừng ở LPDDR5X. Nếu thông tin này chính xác, các mẫu smartphone cao cấp nhất ra mắt trong tương lai có thể tận dụng chuẩn RAM mới để cải thiện băng thông và hiệu năng tổng thể.

Những khác biệt trên cho thấy Qualcomm có thể đang hướng tới cách phân tầng rõ ràng hơn trong dòng chip flagship. Các nhà sản xuất smartphone thường dành phần cứng mạnh nhất cho những mẫu máy cao cấp nhất, vì vậy bản Pro nhiều khả năng sẽ xuất hiện trên các thiết bị “Ultra”.

Một số nguồn tin trước đó cũng cho rằng phiên bản Pro của Snapdragon 8 Elite Gen 6 có thể có giá cao hơn đáng kể so với bản tiêu chuẩn. Nếu điều này xảy ra, giá của các smartphone cao cấp nhất trong năm tới cũng có thể tiếp tục tăng.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Cpu LPDDR6 Qualcomm TSMC
