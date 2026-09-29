Rộ tin 8 lính thủy đánh bộ Mỹ bị thương vì tên lửa Iran

Lầu Năm Góc chưa đưa ra tường trình về vụ việc và đang đối mặt với mối nghi ngờ quanh câu hỏi cơ quan này có đang tìm cách giảm nhẹ số thương vong và chi phí trong cuộc chiến với Iran hay không.

NBC dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tiên nói các lính thủy đánh bộ – gồm 7 binh sĩ và một sĩ quan – đang làm nhiệm vụ trong hoạt động của một nhóm đổ bộ khi tên lửa đánh trúng. Theo bản tin, các quân nhân hít phải khói và có thể bị chấn thương não do va đập, nhưng không ai bị thương nặng.

Các nguồn tin của NBC cho biết các lính thủy đánh bộ không ở trên một tàu hải quân Mỹ, nhưng không nói rõ loại tàu mà họ sử dụng khi bị đánh trúng.

Lầu Năm Góc không đưa ra lời giải thích cho vụ việc. Cơ quan này mất gần mười ngày để lặng lẽ thêm số lính thủy đánh bộ bị thương này vào Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng, một cơ sở dữ liệu theo dõi thương tích và tử vong trong cuộc xung đột.

Các tên lửa của Iran được trưng bày trên một con phố ở Tehran, Iran ẢNH: REUTERS

Chỉ mới tuần trước, con số đột ngột tăng thêm 37, đưa tổng số quân nhân Mỹ bị thương được thừa nhận kể từ khi giao tranh bắt đầu lên 861, trong đó hơn một nửa được phân loại là thương vong của "hoạt động ở nước ngoài" thay vì ghi rõ cuộc chiến chống Iran.

Đầu tháng này, báo Washington Post cũng đưa tin ít nhất 22 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng ở Trung Đông kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, so với con số được Lầu Năm Góc thừa nhận vào thời điểm đó là 18.

Chưa rõ nguyên nhân gây ra chênh lệch đó là do chính quyền Mỹ cố ý giảm nhẹ số thương vong hay vì vấn đề thủ tục giấy tờ, nhưng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã lên án bài báo trên tờ Washington Post là "tin giả mạo".

Tranh cãi về thương vong con người cũng đi kèm với các câu hỏi về chi phí tài chính của cuộc xung đột. CENTCOM ước tính chi phí các hoạt động quân sự chống Iran vào khoảng 43,6 tỉ USD, nhưng con số này không bao gồm chi phí tiềm năng hàng tỉ USD để sửa chữa các cơ sở quân sự Mỹ bị đánh trúng trong các cuộc tấn công trả đũa.

Đài NBC vào tháng 7 dẫn nguồn tin quen thuộc với các đánh giá của Lầu Năm Góc cho rằng tổng chi phí có thể đã lên tới 80 tỉ USD đến 100 tỉ USD khi bao gồm việc sửa chữa căn cứ, thay thế máy bay bị phá hủy và bổ sung đầy đủ vũ khí.

Iran đã cảnh báo rằng nước này sẽ có "những bài học khó quên" dành cho Mỹ nếu Washington tiếp tục leo thang, và tình huống đó sẽ chỉ dẫn đến "chi phí nặng nề hơn và sự sỉ nhục thêm". Tuần trước, Tổng thống Masoud Pezeshkian nói với Fox News rằng Iran "không tìm cách giết người Mỹ" nhưng sẽ chống lại chiến dịch gây sức ép.