Rộ tin bà Harris gánh nợ 20 triệu USD, ông Trump 'kêu gọi trả tiền giúp’

Truyền thông giữa tuần này đưa tin chiến dịch tranh cử của hai ứng viên Dân chủ Kamala Harris - Tim Walz đã kết thúc với khoản nợ ít nhất 20 triệu USD. Chi phí phát sinh được cho là đến từ các chương trình ca nhạc với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng.

Trước thông tin trên, ông Trump vào ngày 9.11 đã có bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, nêu rằng: “Tôi rất ngạc nhiên vì đảng Dân chủ, dù đã gây quỹ số tiền kỷ lục, giờ không còn nhiều tiền. Bất cứ điều gì chúng ta có thể làm để giúp họ trong giai đoạn khó khăn này, tôi thực sự khuyên chúng ta thực hiện”.

Ông Trump thắng toàn bộ 7 bang chiến địa, về đích với 312 phiếu

Phóng viên Politico Christopher Cadelago hôm 6.11 dẫn nguồn thạo tin cho hay quỹ chiến dịch tranh cử của bà Harris đến ngày 16.10 còn 118 triệu USD. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử kết thúc và nợ ít nhất 20 triệu USD.

Chiến dịch tranh cử của bà Harris chưa bình luận về thông tin.

Hình ảnh bà Kamala Harris xuất hiện tại tòa nhà giải trí hình cầu Las Vegas Sphere tại bang Nevada ngày 30.10 ẢNH: AFP

Hồ sơ gửi lên Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) cho biết chiến dịch của bà Harris huy động được hơn 1 tỉ USD, bao gồm nguồn tiền từ thời điểm Tổng thống Joe Biden còn tranh cử, và đã tiêu khoảng 890 triệu USD. Trong khi đó, chiến dịch của ông Trump huy động 392 triệu USD và chi 345 triệu USD, Newsweek đưa tin.

Theo tờ The New York Times, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã chi hàng trăm ngàn USD để biểu ngữ ủng hộ bay trên sân đấu của 4 trận đấu của giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ. Báo The Guardian đầu tháng 11 cũng đưa tin để quảng cáo ở tòa nhà giải trí hình cầu Las Vegas Sphere tại bang Nevada, đảng Dân chủ phải chi 450.000 USD mỗi ngày.

Quan chức tài chính của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Lindy Li gọi chiến dịch tranh cử của bà Harris là "thảm họa tỉ USD”. Trả lời Fox News ngày 10.11, bà Lindy Li nói chiến dịch tranh cử đang nợ 18 - 20 triệu USD. “Lãnh đạo chiến dịch của bà Harris Jen O'Malley Dillon đã hứa với tất cả chúng tôi rằng bà Harris sẽ thắng”, bà Li nói, nêu thêm những lời hứa như vậy tạo động lực để các tài trợ tin tưởng và quyên góp số tiền lớn, song đã nhận về thất bại.