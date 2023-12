Rộ tin Châu Hải My qua đời

Tin đồn Châu Hải My qua đời gây xôn xao khắp mạng xã hội xứ Trung. Hiện có nhiều thông tin đồn đoán xoay quanh tình trạng của nữ nghệ sĩ song chưa được xác nhận WEIBO

Theo Sina, từ ngày 11.12, tin đồn Châu Hải My qua đời được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội và trở thành chủ đề gây "bão" tại Trung Quốc. Các bài viết đồn đoán về tình hình hiện tại của nữ diễn viên 57 tuổi trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các diễn đàn, trang tin ở đất nước tỉ dân, dẫn đầu top tìm kiếm trên Weibo. Sina tiết lộ một số cơ quan truyền thông đã liên lạc với nhân viên của sao phim Ỷ thiên đồ long ký nhưng những người này đã tắt điện thoại khi nghe được mục đích của cuộc gọi. Phóng viên cũng liên hệ đến phòng làm việc của nghệ sĩ kỳ cựu song không liên lạc được.



Trang tin kể trên dẫn lời một người bạn của Châu Hải My cho biết, người này đã liên lạc với nữ diễn viên vào ngày 10.12 và không nhận thấy có điều gì bất thường nên tỏ ra hồ nghi trước thông tin nữ diễn viên qua đời. Người bạn này cho biết mình đã đích thân gọi điện cho minh tinh U.60 nhưng tính đến thời điểm truyền thông đưa tin (tối 11.12), cuộc gọi không kết nối được. Chính vì phía Châu Hải My không đưa ra phản hồi đồng thời những người khác không thể liên lạc với nữ diễn viên, người hâm mộ càng thêm hoang mang trước thông tin gây sốc trên mạng xã hội.

Trước khi gây xôn xao dư luận với tin đồn qua đời, Châu Hải My vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 57 vào ngày 6.12 vừa qua. Hôm 9.12, Weibo studio của nữ diễn viên phim Mối tình nồng thắm vẫn cập nhật dòng trạng thái mới. Đến nay, tình trạng của minh tinh sinh năm 1966 đang là vấn đề lớn nhất được dư luận quan tâm.

Châu Hải My thời trẻ BAIDU

Vai diễn Chu Chỉ Nhược của cô trong Ỷ thiên đồ long ký (1994) từng ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả CHỤP MÀN HÌNH

Châu Hải My sinh năm 1966 tại Hồng Kông, cô từng tham gia khóa đào tạo nghệ sĩ của TVB vào năm 1985 rồi nhanh chóng gây chú ý qua các tác phẩm: Kim bái phong vân, Định mệnh, Triệu phú lưu manh, Võ lâm truyền kỳ… Thập niên 1990, cô là mỹ nhân "làm mưa làm gió" trên màn ảnh Hoa ngữ với hàng loạt bộ phim ăn khách: Mạt đại hoàng tôn, Cười ngạo trước ngày mai, Mối tình nồng thắm, Đại náo Quảng Xương Long, Nghĩa bất dung tình… Đặc biệt, nữ diễn viên xứ cảng thơm được khán giả Việt biết đến nhiều nhất với vai "ác nữ" Chu Chỉ Nhược trong Ỷ thiên đồ long ký (bản 1994).

Hình ảnh Châu Hải My khi đến Việt Nam hồi 2019 NGỌC DUNG

Nữ diễn viên sống độc thân ở tuổi U.60 WEIBO

Bên cạnh những vai diễn ghi dấu ấn với khán giả, Châu Hải My còn là giai nhân nức tiếng một thời, gây thương nhớ bởi vẻ đẹp yêu kiều, dịu dàng. Những năm qua, nghệ sĩ kỳ cựu chủ yếu hoạt động tại đại lục, gây chú ý với vai phụ trong nhiều bộ phim ăn khách: Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Hương mật tựa khói sương, Ỷ thiên đồ long ký (bản 2019, vai Diệt Tuyệt Sư Thái)… Ở tuổi U.60, nữ diễn viên sống độc thân sau nhiều mối tình không thành. Cô sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút và tươi trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Năm 2019, Châu Hải My từng đến Việt Nam tham dự sự kiện.